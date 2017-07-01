Охота на ведьм

Психологи объяснили, почему слабые женщины более востребованы мужским полом, чем сильные и умные

Устранение потенциальных конкурентов

Ученые из университетов Техаса и Калифорнии выяснили, что мужчины предпочитают максимально избегать отношений с умными женщинами, особенно в нерабочее время. По мнению психологов, это связано с мужским самолюбием, израненным постоянной и повсеместной конкуренцией с дамами.

Неужели сильный пол восстал и исподволь готовит революцию, призванную свергнуть доминирование женщин, которые стали уж слишком откровенно демонстрировать свои неординарные интеллектуальные способности? Видимо, да. Но пока идея просто витает в воздухе, средства свержения нового гендерного лидера еще не найдены.

Но вернемся к исследованию. Во время одного из экспериментов мужчинам показывали разные фотографии привлекательных девушек. Когда респонденты узнавали, что одна из них не только красивая, но и умная, они сразу же теряли к ней интерес, сексуальной она им больше не казалась.

Исключения из правил

Российским психологам не так давно тоже стали интересны истоки основанной на инстинктах мужской «охоты на ведьм». И ими было проведено аналогичное исследование. Правда с помощью другой методики и несколько более расширенное. Респонденты были условно поделены на психологические типы. И именно это позволило российским ученым найти таки мужской типаж, предпочитающий умных, сильных, а главное — сумевших реализовать себя женщин. Но для умниц-красавиц подобное научное открытие поводом для радости не явилось, поскольку строить серьезные отношения с дамами умнее и успешнее себя готовы только... альфонсы, то есть те, чей психотип сформировался под давлением самодостаточных, сильных матерей, которые и приучили сыновей, что все блага в мире можно получить только с женской помощью.

Есть, правда, еще один психотип, готовый пойти на компромисс с собственным эго. Компромисс состоит в том, что эти мужчины, предпочитая брать в жены «серых мышек» (выглядят неярко, спокойные , отлично держат хозяйство, нуждаются в полной опеке, зависят от денег «кормильца», умеют ждать и т. д.), берут на стороне все, что попадется под руку. Речь, понятно, идет о психотипе с условным и весьма красноречивым обозначением «бабник».

Смертные грехи

Так какие же качества умных и сильных женщин мужчины, вне зависимости от национальности, социального статуса и интеллектуального уровня, вдруг стали считать чуть ли не смертными грехами? Оказалось, все гораздо проще, чем могли бы представить себе милые дамы.

Чрезмерная активность

Часто женщины думают, что проявлять инициативу — это сила, а пассивно ждать инициативы от другого — слабость. Однако женская инициатива по отношению к приглянувшемуся ей мужчине часто расценивается им как проявление навязчивости, сексуальной распущенности или, что еще хуже, попытка утвердиться за его счет.

Неумение проявить дипломатичность, частые ультиматумы

Иногда женщины стараются озвучить все свои пожелания, больше похожие на условия, в довольно резкой и жесткой форме. Ответная реакция мужчины предсказуема: он начинает говорить с ней, как «мужик с мужиком» и в скором времени прекращает отношения, поскольку «ничего привлекательного в мужиках не видит, даже если они в юбках».

Излишняя опека

Вредная привычка «тащить все на себе» убила женскую привлекательность во многих дамах. Взрослый мужчина не нуждается в постоянном материнском контроле, тем более что желающие «рулить» им особы ему вовсе не матери и никогда ими не станут по умолчанию.

Постоянное испытание степени мужской влюбленности

Часто женщины говорят, что рвут отношения для того, чтобы поэкспериментировать с психикой избранника, посмотреть, на что он ради них готов. Игра в «домино» очень увлекает, к примеру, дам с психологическим образованием, а также тех, кто любит читать на досуге психологические исследования. Опасность состоит в том, что мужчина может не понять или не принять правил игры и уйти по-настоящему и навсегда.

Неумение вовремя отключать мозг

Женщины с высоким IQ даже в отношениях с мужчинами делают ставку на собственный мозг, тогда как гораздо правильнее поощрять проявление мужских инстинктов, ориентируясь исключительно на брожение собственных гормонов.