Венец спекуляции О необходимости прервать так называемую интернет-зависимость российского Крыма от Украины говорилось уже давно и на самых разных уровнях. И освобождение от этой зависимости называлось экспертами как одно из наиболее важных достижений. Ведь огромная часть интернет-трафика поступает на полуостров с территории сопредельного государства. Или поступала? Ведь, по сообщениям неких «компетентных источников», одному из крымских информ­агентств на этой неделе Украина демонтировала соединяющие её с Крымом магистральные волоконно-оптические линии связи. Также и генеральный директор одного из крупнейших интернет-провайдеров в Крыму подтвердил, что трафик с территории Украины сейчас не поступает. Но комментирует осторожно: «Факт демонтажа мы подтвердить не можем. Можем только констатировать тот факт, что со среды, 12 июля, трафик со стороны Украины в Крым не идёт». По его словам, трафик идёт только по двум магистральным каналам, протянутым через Керченский пролив. И, похоже, в самое ближайшее время станет окончательно ясно: освободились ли крымчане от украинской интернет-зависимости или нет. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 440 от 28 июля 2017 года Еще статьи: Говорят, что... интернет станет доступен только в городах Крымчане стали нелегалами в интернете «Курорт» закрыт — все ушли на фронт? Если бы не теща... Янукович назначил председателя Ленинской райгосадминистрации