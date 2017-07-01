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Байки, сонеты

Венец спекуляции

О необходимости прервать так называемую интернет-зависимость российского Крыма от Украины говорилось уже давно и на самых разных уровнях. И освобождение от этой зависимости называлось экспертами как одно из наиболее важных достижений. Ведь огромная часть интернет-трафика поступает на полуостров с территории сопредельного государства. Или поступала? Ведь, по сообщениям неких «компетентных источников», одному из крымских информ­агентств на этой неделе Украина демонтировала соединяющие её с Крымом магистральные волоконно-оптические линии связи. Также и генеральный директор одного из крупнейших интернет-провайдеров в Крыму подтвердил, что трафик с территории Украины сейчас не поступает. Но комментирует осторожно: «Факт демонтажа мы подтвердить не можем. Можем только констатировать тот факт, что со среды, 12 июля, трафик со стороны Украины в Крым не идёт». По его словам, трафик идёт только по двум магистральным каналам, протянутым через Керченский пролив. И, похоже, в самое ближайшее время станет окончательно ясно: освободились ли крымчане от украинской интернет-зависимости или нет.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 440 от 28 июля 2017 года

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Просмотров: 198 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:04

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