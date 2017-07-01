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Говорят, что... в Балаклаве рады автоблокаде Говорят, что решение севастопольских властей ограничить въезд иногородних автомобилей в Балаклаву было воспринято местными жителями на ура. Дескать, городок просто «лопается» от заполонивших его машин и жителям приходится чуть ли не дежурить посменно возле своих подъездов, чтобы сохранить места для парковки своих авто. Также якобы жители Балаклавы уверяют: такое решение нужно сделать постоянным на весь курортный сезон, а то «когда мост построят и машин станет в разы больше, вообще по городу передвигаться станет невозможно». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 440 от 28 июля 2017 года Еще статьи: Город Саки станет селом? Рынок «вымер» случайно? Говорят, что... в курортном посёлке появился ненужный район Новые прожекты мэрии Новые прожекты мэрии