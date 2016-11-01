→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в маршрутках распыляют неизвестные вещества? Жительница крымской столицы Александра Т. предупреждает: «22 июля ехала в автобусе № 3 Свобода – Маршала Жукова, примерно в 8 часов вечера. Автобус был наполовину заполнен. На Центральном рынке я жутко начала кашлять и не могла дышать, в горле першило, а кашель начался до спазма в животе. Когда я сняла наушники, то поняла, что ещё пол-автобуса кашляют и не могут дышать нормально. На «Фокстроте» половина пассажиров просто вышли, потому что ехать дальше невозможно было! Сначала я подумала, что это кондиционер в автобусе сломался, но потом водитель начал кидаться на какого-то парня. Типа тот что-то распылил в салоне. И тут я заметила, что парень просто неадекватен! Как бы пьян... И после угроз водителя он сбежал!.. Из-за таких идиотов теперь даже в автобусе страшно ездить!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 440 от 28 июля 2017 года Еще статьи: Джекпот для ГАИ Говорят, что... близится экологическая катастрофа Говорят, что... ездят дырявые маршрутки Дурно пахнущая история «Солнечная» операция ГАИ Просмотров: 258 | Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:12