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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в маршрутках распыляют неизвестные вещества?

Жительница крымской столицы Александра Т. предупреждает: «22 июля ехала в автобусе № 3 Свобода – Маршала Жукова, примерно в 8 часов вечера. Автобус был наполовину заполнен. На Центральном рынке я жутко начала кашлять и не могла дышать, в горле першило, а кашель начался до спазма в животе. Когда я сняла наушники, то поняла, что ещё пол-автобуса кашляют и не могут дышать нормально. На «Фокстроте» половина пассажиров просто вышли, потому что ехать дальше невозможно было! Сначала я подумала, что это кондиционер в автобусе сломался, но потом водитель начал кидаться на какого-то парня. Типа тот что-то распылил в салоне. И тут я заметила, что парень просто неадекватен! Как бы пьян... И после угроз водителя он сбежал!.. Из-за таких идиотов теперь даже в автобусе страшно ездить!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 440 от 28 июля 2017 года

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Просмотров: 258 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:12

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