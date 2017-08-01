→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Саках подпольный дельфинарий? Юлия Н. обращает внимание на загадочную металлическую конструкцию, в которой якобы проходят представления с участием морских животных: «В Сaках, на улице Морской, 2а, в старой, ржавой и полуразрушенной конструкции, которая визуально напоминает недостроенный бассейн, планируется открытие дельфинария. Предыстория: отдыхаю с детками в Саках с начала лета. Обратила внимание на невыносимый круглосуточный шум в районе базы отдыха «Танжер». Выяснилось, что это работают насосы и что планируется размещение дельфинария (со слов работников). Честно, не поверила. Адекватный человек никогда в таком месте не разместит ничего. На неделю мы уехали домой и вернулись в Саки вчера. Всю ночь слушали крики морских животных. Шок наш никакими словами не описать. Там конструкция глубиной максимум три метра, шириной максимум 15 метров. Сегодня днем проходили рядом и узнала, что в эту субботу планируется первое представление. В представлении будут участвовать афалины и морские котики. Как сообщил работник (стоял в майке с надписью «Шоу дельфинов и морских котиков»), животных в этот «дельфинарий» подвозят из какого-то резервуара. Стоимость взрослого билета 700 руб., детского – 400. Рекламу, конечно же, не дают. Может, потому что представления еще не начались... На фото также видно, что даже нет подхода к конструкции. Все заросло травой и цветами. Опоры ржавые и полуразрушенные, частично прогнили. Рядом вообще каменное разрушенное сооружение. Помогите спасти животных! Не хочется верить, что прибыль и бизнес на первом месте!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 440 от 28 июля 2017 года Еще статьи: Дельфиномучители в законе С заботой о детях и животных В Крыму зафиксирован рост количества случаев бешенства среди животных Где бы взять еще дельфинов? Народный вердикт. В мире животных Просмотров: 257 | Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:13