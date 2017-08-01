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Говорят, что... вернулись «однорукие бандиты»
Говорят, в крымской столице вновь объявились «однорукие бандиты». Игральный аппарат, который в новой версии больше напоминает терминал, замечен в районе остановки общественного транспорта «Заводское». «Может, Крым таки сделали игорной зоной, – вопрошают симферопольцы. – Только общественность почему-то известить забыли…»
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 440 от 28 июля 2017 года
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