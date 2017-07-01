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СоциумПроблема

Коммунальный блюз, или Дело о прозрачности взаимоотношений

В селе Перово Симферопольского района произошло внеплановое отключение газоснабжения нескольких многоквартирных домов. При этом Крымгазсети, по словам жителей, не оповестили их о предстоящих якобы ремонтных работах. По телефону горячей линии отключение объяснили утечкой. Но уже совсем скоро граждан в настоятельной форме попросили переоформить договоры на обслуживание газовых сетей, которые, как оказалось, и так давно были заключены. В результате люди выживали как могли. Кто-то готовил пищу у соседей, пользуясь случаем, а кто-то в палисаднике у дома — на костре.

Что произошло?

С этим вопросом жители села Перово неоднократно обращались не только по телефону горячей линии участка аварийной службы газа, но и в сельский совет, районный, на горячую линю главы республики Сергея Аксенова, даже отправляли электронное обращение президенту России Владимиру Путину. Но все попытки добиться внятного разъяснения оказались тщетны.

В начале месяца в одном из дворов села появилась машина аварийной службы. Оттуда вышли люди и без каких-либо объяснений отключили подачу газа в восьми многоквартирных домах.

Ирина Шилина, одна из жительниц этих домов, рассказала «КТ», что пережить период этой, путь даже недолгой, газовой блокады оказалось непросто. Район населен в основном пожилыми людьми и многодетными семьями.

Ирина Шилина, местная жительница:

«Это не шутка, в XXI веке люди готовили пищу на кострах, в палисадниках. Те, кому повезло больше, готовили еду у соседей или родственников, живущих неподалеку. Кто-то питался всухомятку или старался обойтись как-нибудь по-другому».

Что оказалось

В результате через несколько дней жителей отключенных домов уверили в необходимости перезаключения договоров на обслуживание внешних и внутридомовых газовых сетей. А заодно внести плату за это обслуживание, которого, как уверяют жители, три года не было. Стоит особо отметить состояние газового хозяйства в селе. Не нужно быть экспертом, чтобы даже первым взглядом увидеть множество неустраненных нарушений. Например, провода связи, проходящие в непозволительной близости от газовой трубы. Плата составила в принципе не очень-то крупную сумму, всего около 21 тысячи рублей с одного дома. Получается рублей 300–400 с квартиры. Теперь люди заплатят эти деньги в счет прошедшего трехлетнего периода.

Любовь Кириченко, местная жительница:

«Самое интересное, когда мы все собрались и начали поднимать старые документы, оказалось, что все договоры и так были давно заключены (копиями располагает „Крымский ТелеграфЪ“). За что же тогда мы платим эти деньги? В этой ситуации наш Перовский сельский совет оказался бессилен. А районный совет дал отписку с цитатами от газовой службы, и не более того».

Любовь Кириченко в принципе довольно скептично относится к районным советам в Крыму. По ее мнению, именно там, в огромных зданиях, с огромными штатами, оседает львиная доля денег, что должны бы получать поселки и села.

На данном этапе местные жители приступают к формированию общественного совета, куда должны войти представители не только села Перово, но и многих других, поскольку уже сегодня точно такая же ситуация возникла в соседней Константиновке. И так, надо полагать, со временем будет не только там.

В конечном итоге

Газ дали через десять дней. Нормальная жизнь восьми многоквартирных домов была восстановлена по взмаху газового ключа, как волшебной палочки феи. Но местные жители еще долго будут помнить и костры в палисадниках, и постные ужины всухомятку, и походы к соседям — с кастрюлями и сковородками.

Любовь Кириченко:

«Хочу подчеркнуть, что представители газовой службы, с которыми мы имели дело, лично мне да и многим другим показались некомпетентными. Мы спрашивали о том, что они собираются делать. Внятного ответа нет. Попросили газовую схему на дом. И ее нет! Как они могут работать, я не представляю».

Сегодня жители села Перово просят Прокуратуру Крыма проверить законность отключения и вообще работу коммунального предприятия. Туда было подано заявление, отфутболенное почти из всех возможных инстанций. Но будет ли сама проверка — пока не ясно.

К чему же «Крымский ТелеграфЪ» пересказывает всю эту историю почти месячной давности? Да к тому, что давно бы пора поднимать вопрос о прозрачности взаимоотношений на всех уровнях власти, коммунальных и любых других предприятий. Потому что если даже прессе с трудом приходится выуживать информацию, что же тогда сказать о простых людях?

Егор ПЕТРУНИН
Фото vlrg.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 440 от 28 июля 2017 года

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Просмотров: 169 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:56

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