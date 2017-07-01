Курортные жулики

Как действует одна из схем заработка на отдыхающих

Они повсюду на ЮБК. От них не спрятаться и не скрыться ни одному отдыхающему. Начинается это, как правило, весьма невинно. Например, семья на отдыхе желает сфотографировать на память своего ребенка на ялтинской, алуштинской или коктебельской набережной с человеком, наряженным в костюм панды. Казалось бы, за неограниченное число снимков просят всего 200 рублей. Но предприниматели научились оборачивать ситуацию в свою пользу, вытряхивая из карманов гостей по 600–1000 рублей за раз. Кроме того, не совсем честно устроен и сам механизм бизнеса, работающего в курортный сезон практически везде.

Как это работает

Как выяснилось, все несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд. Выйдя на ялтинскую набережную сегодня, крымский гость неизбежно столкнется с огромным множеством людей, наряженных в костюмы знаменитых киногероев, веселых животных и прочего тому подобного.

Цель людей приезжих — максимально расслабиться на отдыхе, оторваться на полную катушку. Цель тех, кто работает на ялтинских аттракционах, — вытрусить как можно больше бумажных купюр из карманов гостей.

А происходит это вот как. Проходящим мимо туристам зазывала, работающий с одним или двумя «костюмами» (то есть людьми, в них наряженными), предлагает сфотографировать, допустим, двоих деток вместе с двумя веселыми пандами. За это он просит всего двести рублей. За эти деньги в услугу без чека входит неограниченное число снимков с одной позиции, одного ракурса, одного статичного плана.

Дальше начинается самое интересное. Задача зазывалы, как корреспонденту газеты «Крымский ТелеграфЪ» объяснил один из «костюмщиков», сделать так, чтобы дети или взрослые сами захотели поменять позицию. Теперь веселая лошадь слева, а не справа, и указывает плюшевым копытом вверх, а панда Машка сделала смешной шпагат. В итоге, поменяв картинку несколько раз, предъявленный счет вырастает в разы. Уже не 200, а целая 1000.

Александр, житель ДНР, переехавший в Крым:

«Нас специально заставляют буквально набрасываться на отдыхающих. Делать так, чтобы дети буквально вцепились в своих родителей, лишь бы те заплатили за снимки. В конечном итоге те, кто не может этого, на этой работе долго не задерживаются. Их наш хозяин отправляет в первый же день, при этом ребята нередко жалуются, что им не заплатили обещанного».

Кто же нападает на крымского гостя?

Разобравшись в ситуации, в газете «Крымский ТелеграфЪ» пришли к выводу, что работают на этих услугах в основном случайные и непостоянные люди. Которые либо: а) прибывают на территорию полуострова из ЛНР — ДНР, либо б) ищут способ вернуться домой, будучи ограбленными или по глупости потерявшими все деньги.

Валерий, житель ДНР, переехавший в Крым:

«Тех, кто работает в этом фотобизнесе на постоянной основе, — единицы. Местные, как правило, приближенные к нашему шефу. Именно он решает, кто в конечном итоге уйдет, отстояв на набережной 12 часов, с 1500 рублями. А вот те, кто прибились уже давно и работают сами, без зазывал, могут поднять до пяти тысяч и больше. Это уже как повезет. Но были и парни, что уходили с неполной оплатой или вовсе ни с чем. Спорить с боссом бесполезно».

Самого босса корреспонденту газеты «Крымский ТелеграфЪ» увидеть удалось только издалека. А вот людей, отработавших на него полные 12 часов на жаре, удалось застать на выходе.

Артур, житель Симферополя:

«Это какое-то проклятье. Сначала нам с другом обещали полторы тысячи рублей и рабочий день с 9 до 9. Но потом оказалось, что, со слов зазывалы, работаем мы так себе и заплатить нам стоит не более 1000. Мы не могли уехать, так как накануне лишились сумок, где были деньги и продукты. Узнав, что нам недоплатят, я хотел было разобраться, но более опытный „коллега“ сказал, что спорить не стоит, иначе можно получить и 500. А закончили мы на час позже обещанного».

В конечном итоге уехать так и не удалось. Ночевать пришлось под открытым небом.

Вряд ли администрации курортных городов или налоговая смогут фиксировать такие нарушения, которых, по сути-то, и нет вовсе. Работают такие «предприятия» уже давно, без чеков и санкции, еще со времен Украины. И пока все здесь решает один «большой босс», народная поговорка «Без лоха и жизнь плоха» будет в Крыму в ходу еще очень и очень долго.