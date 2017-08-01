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ПолитикаВласть

Крымская прописка закона о виноделии

В РФ готовятся вывести вино из алкогольного оборота

Депутат из Крыма вместе со своими коллегами из южных регионов пытается продвинуть закон о виноградарстве и виноделии. Если парламентариям это удастся, то документ примут уже осенью.

Два винных закона

На самом деле сейчас обсуждается даже не один, а два законопроекта, касающихся вина.

Так, в соответствии с предложенными изменениями в профильный отраслевой закон № 171-ФЗ, производство вина в России будет наконец контролироваться Министерством сельского хозяйства, а не Росалкоголем, как сейчас. Изменения подготовили парламентарии из южных регионов страны, где эта отрасль занимает особое положение, — Наталья Боева и Иван Демченко из Краснодарского края, Заур Аскендеров из Дагестана и крымчанин Константин Бахарев. Законодательная инициатива была одобрена российским правительством в мае этого года. Виноделы уже давно ждут этот документ, а эксперты справедливо полагают, что отделение выращивания винограда и производства вина от оборота алкогольной продукции в РФ позволит более активно развивать виноделие в стране.

Павел Пестов, директор ООО «Легенда Крыма»:

«К сожалению, в последние годы в России виноделие развивалось в тени водочного производства. По всей видимости, по этой причине виноделие оказалось под давлением наших контролирующих органов и в той же нормативной базе, которая распространяется на производство крепких напитков».

На расширенном совещании в Симферополе депутат Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал крымским экспертам в этой отрасли и о втором законопроекте о виноградарстве и виноделии, призванном расставить все точки над «и» в производстве российского вина. Он должен быть принят уже этой осенью, однако до этого специалистам предстоит ещё поработать над документом.

Константин Бахарев, депутат Госдумы РФ:

«Большинство экспертов поддерживают нашу точку зрения, что такой отдельный закон, регулирующий отношения в отраслях виноградарства и виноделия, необходим. В значительной степени мы опираемся на зарубежный опыт, который показывает, что один из эффективных правовых инструментов регулирования этих отраслей — это принятие базового законодательного акта. Практически во всех ведущих винодельческих странах такие акты приняты достаточно давно. Один из первых был принят в Уругвае в 1903 году».

Похожие законы сегодня действуют во Франции, Италии, Испании и странах Латинской Америки. В России же в настоящее время виноделие регулируется целым рядом отдельных законов, что в общем-то мешает целевому развитию отрасли. Депутат из Крыма надеется, что эту ситуацию удастся изменить, акцентируя внимание на «крымской прописке» принимаемых законов.

Константин Бахарев:

«Сейчас есть все основания утверждать, что подготовлено два полноценных структурированных законопроекта. И мы с руководством партии „Единая Россия“ договорились о том, что эти законы будут приняты в период осенней сессии. То есть мы говорим сейчас о принятии этих законов не как о теоретической возможности».

Интересно, что проект базового федерального закона о вине обсуждается в России с прошлого года, однако за этот период документ претерпел кардинальные изменения. Как говорят эксперты, изначально законопроект не содержал в себе никаких практических положений. В настоящее время у представителей отрасли есть возможность внести в законопроект все необходимые, с их точки зрения, поправки.

Павел Пестов:

«Мне проект закона, подготовленный Минсельхозом России, в руки попал год назад. И это был абсолютно декларативный документ. В нём, кроме того, что виноградарство должно развиваться, а виноделие должно ориентироваться на виноград, производимый в РФ, ничего не было. А та концепция, которую я увидел сейчас, меня приятно удивила».

Статус для вермутов и коньяков

В Крыму сейчас пытаются уделять особое внимание виноградарству и виноделию: работает 26 винодельческих предприятий и 67 производителей винограда. Однако ключевым словом всё же остаётся «пытаются», ведь до сих пор ни в одном законодательном акте нет таких понятий, как «виноградный напиток», «маточник», «саженцы» и так далее.

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства Крыма:

«Мы столкнулись с тем, что в Российской Федерации нет основополагающего и базисного законодательного акта, который регламентирует производство винограда, начиная от создания посадочного материала из пробирки до первичной и последующей его переработки и производства широкой линейки высококачественной продукции».

Кроме того, сейчас в законодательстве не различается вино ликёрное десертное, вино ликёрное крепкое, вермут, бренди, граппа. Такая продукция в общем называется ликёро-водочной и соответственно облагается акцизом. Новый закон позволит внести ясность в этот вопрос и упростить деятельность виноделов.

Компетентно

Евгения Бавыкина, заместитель генерального директора ФГУП «ПАО Массандра»:

«Нам очень важно, чтобы в документе нашли отражение три положения. Во-первых, закон должен быть нацелен на комплексное развитие виноградарства и виноделия, потому что виноградари работают для виноделов. Во-вторых, что приоритетное развитие направлено на российского производителя. И в-третьих, что учитываются особенности регионов России в части виноделия и виноградарства».

Макс КОТОВ
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 440 от 28 июля 2017 года

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Просмотров: 140 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:05

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