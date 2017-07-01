Роженицы в «ссылке»

Жительниц Первомайского района отправляют рожать в другие регионы

В Первомайском районе прошло выездное заседание Совета министров. Несмотря на позитивное восприятие ситуации в этом регионе в целом, ряд серьёзных социальных вопросов здесь до сих пор остаются нерешёнными. Из наиболее актуальных проблем — отсутствие родовспоможения, дефицит рабочей силы и минерализация источников.

Роды как роскошь

Жительницам Первомайского района приходится ехать на роды в соседние крымские муниципалитеты — Раздольное, Евпаторию или Симферополь. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия квалифицированных кадров в первомайских учреждениях медицины. Впрочем, глава Министерства здравоохранения Крыма утешается тем, что местные женщины рожают не очень часто.

Александр Голенко, министр здравоохранения Крыма:

«Родов не много. Но хочу сказать, что, в отличие от других районов, здесь не снизилась рождаемость: 141 родился. Хотя это мало, конечно, для отдельного родильного дома».

По словам чиновника, материальная база местного родильного отделения считается неплохой. А чтобы исправить сложившуюся ситуацию, в ближайшее время должны быть подписаны договоры по программе «Земский доктор» с акушером-гинекологом и хирургом. В настоящее время основной задачей остаётся не только привлечение врачебных кадров в районную больницу, но и создание привлекательных условий работы для удержания сотрудников на месте.

Сергей Аксёнов, премьер-министр Крыма:

«Государство должно обеспечить достаточный уровень мотивации для работников здравоохранения с тем, чтобы мы сюда не принудительно направляли специалистов, а они ехали с желанием».

Из позитивных изменений в местной районной больнице можно отметить создание отделения паллиативной медицинской помощи и сестринского ухода, а также организацию работы центра переливания крови и наркологического кабинета. Из республиканского бюджета на эти нужды за шесть месяцев было выделено 11,5 миллиона рублей; ещё 57 миллионов были получены за счёт фонда ОМС.

Если говорить в целом, то укомплектованность врачами в больнице на сегодняшний день составляет всего 52 процента, однако с учётом совместительства этот показатель вырастает до 67 процентов от потребности, но этого недостаточно для полноценной работы районного медучреждения.

Определённые трудности есть и со скорой медицинской помощью. Отдельный пункт должен был открыться в селе Войково, где уже подобрано и оборудовано помещение для базирования, выделен транспорт, но, несмотря на это, работа по его подготовке так и не завершена — и опять из-за отсутствия кадров.

Александр Голенко:

«В скорой помощи недостаточно одного специалиста, как в фельдшерско-акушерском пункте, — там нужно четыре человека для круглосуточной службы».

Остро стоит вопрос и с аптеками в сельской местности. Между тем профильный министр пообещал, что в самое ближайшее время аптечный пункт откроется в селе Кормовом.

Александр Голенко:

«На этой неделе туда выедут представители Крым-Фармации, а также медицинских фирм и найдут возможность открыть аптеку. Может быть, с привлечением частного капитала, потому что Крым-Фармация пока не имеет оборотных средств для развития».

В поисках трудовых ресурсов

В Первомайском районе на сегодняшний день проживает более 32 тысяч человек. И всё это — сельские жители, уровень жизни которых оставляет желать лучшего. Соответственно, в регионе наблюдается повышенный отток работоспособного населения. Так, если в прошлом году в район прибыло 218 человек, то уехало в другие города и районы 508 местных жителей.

Елена Романовская, министр труда и социальной защиты Крыма:

«Району необходимо очень серьёзно начинать работать над привлечением трудовых ресурсов извне. Мы составили баланс трудовых ресурсов района, который показывает, что в ближайшие годы население будет стареть».

При этом чиновница отмечает, что сейчас в районе достаточное количество детей и подростков, но пройдёт ещё много времени, прежде чем они смогут трудоустраиваться. Кроме того, большая их часть вряд ли изъявит желание возвращаться не в самый преуспевающий район республики и постарается осесть в городах, где больше возможностей получить действительно высокооплачиваемую работу.

К слову, как уверяют в профильном министерстве, уровень безработицы в регионе снижается. На учёте в местном центре занятости стоит 170 человек. В то же время в списке вакансий, представленных работодателями, значится 469 позиций.

Елена Романовская:

«На учёте в центре занятости состоят граждане, которые работали в сельском хозяйстве, в образовании, в здравоохранении и в оптовой торговле. Рабочие места также представлены в области здравоохранения, образования, оптово-розничной торговли и сельском хозяйстве! Либо образование не позволяет, либо уровень заработной платы не устраивает граждан, так что они вынуждены стоять в центре занятости как безработные».

Руководству района сейчас всерьёз стоит заняться и привлечением в регион программ по строительству жилья: молодые специалисты сюда не приедут, пока здесь не будет привлекательного для них социального пакета.

Ещё одна из задач руководства района, которой сейчас уделяется первостепенное внимание, — легализация фермерского труда. В настоящее время, в соответствии с балансом трудовых ресурсов района, три тысячи человек причислены к категории тех, кто ищет работу. В действительности же это люди, занятые в аграрной сфере, но находящиеся в теневом секторе экономики.

Между тем Первомайский район сегодня значится в лидерах по выявлению лиц, находящихся в тени. Здесь практически выполнено 70 процентов заданий по дорожной карте в сфере легализации трудовых отношений.

Очистить воду

В Первомайском районе реализуют пилотный проект по строительству станции по очистке воды. Если эксперимент в селе Каменка пройдёт удачно и даст положительные результаты, этот опыт можно будет использовать и в других крымских регионах. Всего в республике планируется построить сто таких станций.

Юрий Гоцанюк, вице-премьер Крыма:

«Минерализация воды зашкаливает. На установку станции по очистке воды в бюджете уже предусмотрено 1,5 миллиона. Как только будут хорошие показатели, мы установим такие станции более чем в ста сёлах Республики Крым».

Станция в Каменке должна появиться до конца года.