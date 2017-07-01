Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Крымский туризм: дорого и сердито
Все тайное становится явным
Крымские АЗС: игра по собственным правил ...
Андрей Ростенко: «Получается, что мы дол ...
Президент проведал Крым
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
ПолитикаВласть

Роженицы в «ссылке»

Жительниц Первомайского района отправляют рожать в другие регионы

В Первомайском районе прошло выездное заседание Совета министров. Несмотря на позитивное восприятие ситуации в этом регионе в целом, ряд серьёзных социальных вопросов здесь до сих пор остаются нерешёнными. Из наиболее актуальных проблем — отсутствие родовспоможения, дефицит рабочей силы и минерализация источников.

Роды как роскошь

Жительницам Первомайского района приходится ехать на роды в соседние крымские муниципалитеты — Раздольное, Евпаторию или Симферополь. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия квалифицированных кадров в первомайских учреждениях медицины. Впрочем, глава Министерства здравоохранения Крыма утешается тем, что местные женщины рожают не очень часто.

Александр Голенко, министр здравоохранения Крыма:

«Родов не много. Но хочу сказать, что, в отличие от других районов, здесь не снизилась рождаемость: 141 родился. Хотя это мало, конечно, для отдельного родильного дома».

По словам чиновника, материальная база местного родильного отделения считается неплохой. А чтобы исправить сложившуюся ситуацию, в ближайшее время должны быть подписаны договоры по программе «Земский доктор» с акушером-гинекологом и хирургом. В настоящее время основной задачей остаётся не только привлечение врачебных кадров в районную больницу, но и создание привлекательных условий работы для удержания сотрудников на месте.

Сергей Аксёнов, премьер-министр Крыма:

«Государство должно обеспечить достаточный уровень мотивации для работников здравоохранения с тем, чтобы мы сюда не принудительно направляли специалистов, а они ехали с желанием».

Из позитивных изменений в местной районной больнице можно отметить создание отделения паллиативной медицинской помощи и сестринского ухода, а также организацию работы центра переливания крови и наркологического кабинета. Из республиканского бюджета на эти нужды за шесть месяцев было выделено 11,5 миллиона рублей; ещё 57 миллионов были получены за счёт фонда ОМС.

Если говорить в целом, то укомплектованность врачами в больнице на сегодняшний день составляет всего 52 процента, однако с учётом совместительства этот показатель вырастает до 67 процентов от потребности, но этого недостаточно для полноценной работы районного медучреждения.

Определённые трудности есть и со скорой медицинской помощью. Отдельный пункт должен был открыться в селе Войково, где уже подобрано и оборудовано помещение для базирования, выделен транспорт, но, несмотря на это, работа по его подготовке так и не завершена — и опять из-за отсутствия кадров.

Александр Голенко:

«В скорой помощи недостаточно одного специалиста, как в фельдшерско-акушерском пункте, — там нужно четыре человека для круглосуточной службы».

Остро стоит вопрос и с аптеками в сельской местности. Между тем профильный министр пообещал, что в самое ближайшее время аптечный пункт откроется в селе Кормовом.

Александр Голенко:

«На этой неделе туда выедут представители Крым-Фармации, а также медицинских фирм и найдут возможность открыть аптеку. Может быть, с привлечением частного капитала, потому что Крым-Фармация пока не имеет оборотных средств для развития».

В поисках трудовых ресурсов

В Первомайском районе на сегодняшний день проживает более 32 тысяч человек. И всё это — сельские жители, уровень жизни которых оставляет желать лучшего. Соответственно, в регионе наблюдается повышенный отток работоспособного населения. Так, если в прошлом году в район прибыло 218 человек, то уехало в другие города и районы 508 местных жителей.

Елена Романовская, министр труда и социальной защиты Крыма:

«Району необходимо очень серьёзно начинать работать над привлечением трудовых ресурсов извне. Мы составили баланс трудовых ресурсов района, который показывает, что в ближайшие годы население будет стареть».

При этом чиновница отмечает, что сейчас в районе достаточное количество детей и подростков, но пройдёт ещё много времени, прежде чем они смогут трудоустраиваться. Кроме того, большая их часть вряд ли изъявит желание возвращаться не в самый преуспевающий район республики и постарается осесть в городах, где больше возможностей получить действительно высокооплачиваемую работу.

К слову, как уверяют в профильном министерстве, уровень безработицы в регионе снижается. На учёте в местном центре занятости стоит 170 человек. В то же время в списке вакансий, представленных работодателями, значится 469 позиций.

Елена Романовская:

«На учёте в центре занятости состоят граждане, которые работали в сельском хозяйстве, в образовании, в здравоохранении и в оптовой торговле. Рабочие места также представлены в области здравоохранения, образования, оптово-розничной торговли и сельском хозяйстве! Либо образование не позволяет, либо уровень заработной платы не устраивает граждан, так что они вынуждены стоять в центре занятости как безработные».

Руководству района сейчас всерьёз стоит заняться и привлечением в регион программ по строительству жилья: молодые специалисты сюда не приедут, пока здесь не будет привлекательного для них социального пакета.

Ещё одна из задач руководства района, которой сейчас уделяется первостепенное внимание, — легализация фермерского труда. В настоящее время, в соответствии с балансом трудовых ресурсов района, три тысячи человек причислены к категории тех, кто ищет работу. В действительности же это люди, занятые в аграрной сфере, но находящиеся в теневом секторе экономики.

Между тем Первомайский район сегодня значится в лидерах по выявлению лиц, находящихся в тени. Здесь практически выполнено 70 процентов заданий по дорожной карте в сфере легализации трудовых отношений.

Очистить воду

В Первомайском районе реализуют пилотный проект по строительству станции по очистке воды. Если эксперимент в селе Каменка пройдёт удачно и даст положительные результаты, этот опыт можно будет использовать и в других крымских регионах. Всего в республике планируется построить сто таких станций.

Юрий Гоцанюк, вице-премьер Крыма:

«Минерализация воды зашкаливает. На установку станции по очистке воды в бюджете уже предусмотрено 1,5 миллиона. Как только будут хорошие показатели, мы установим такие станции более чем в ста сёлах Республики Крым».

Станция в Каменке должна появиться до конца года.

Макс КОТОВ
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 440 от 28 июля 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 199 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:10

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Июль 2017 (77)
Июнь 2017 (90)
Май 2017 (88)
Апрель 2017 (92)
Март 2017 (92)
Февраль 2017 (81)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru