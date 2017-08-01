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ПолитикаВласть

И их осталось пять...

Предпоследний барьер губернаторской гонки в Севастополе преодолела лишь половина кандидатов

На этой неделе Севастопольская избирательная комиссия подвела итоги регистрации кандидатов в губернаторы Севастополя. Из десяти кандидатов к предвыборной гонке допустили только пятерых...

По различным причинам

«Крымский ТелеграфЪ» продолжает следить за процессом подготовки к первым в истории выборам севастопольского губернатора. В предыдущем материале на эту тему (еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» № 438, «Страсти по губернаторству») мы рассказывали о скандалах, сопровождающих сей процесс (в частности, о странной ситуации, в которой оказался один из кандидатов — Вадим Колесниченко, подозревающий в махинациях неких «людей Овсянникова», нынешнего и. о. губернатора Севастополя). И, похоже, без них не обойдётся и в дальнейшем, ведь интересы половины кандидатов на «главное городское кресло» удовлетворены не были. Более того, половина кандидатов получила отказ в регистрации от местного избиркома. В итоге к предвыборной гонке окончательно допущены пятеро: Роман Кияшко (КПРФ), Илья Журавлёв (ЛДПР), Дмитрий Овсянников («Единая Россия»), Иван Ермаков («Патриоты России») и Николай Кряжев (КПСС), — сообщил прессе председатель Севизбиркома Александр Петухов. Соответственно, оставшейся пятёрке (из десяти изначально шедших на выборы кандидатов) в регистрации было отказано по различным причинам. В числе пролетевших — Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Никита Штыков («Зелёные»), Денис Меркулов («Интернациональная партия России»), Вадим Колесниченко («Великое Отечество») и Виктор Резанов («Народ против коррупции»). Примечательно, что последним двум отказано, как заявил председатель Севизбиркома Александр Петухов, «в связи с нарушениями закона, которые были ими совершены на этапе регистрации, и отсутствием необходимого количества достоверных подписей депутатов советов муниципальных образований Севастополя». Впрочем, и Колесниченко, и Резанов заявили о том, что они обжалуют решение Севизбиркома (если, конечно, уложатся в те 10 дней, которые есть у них по закону — со дня вынесения решения Севизбиркомом).

Новый закон, новые вопросы

Одновременно с развитием событий в местном избиркоме губернаторская гонка «окрасилась» и новыми юридическими моментами. Дело в том, что врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников внёс в Заксобрание проект закона об отзыве губернатора города. Требование принять такой закон было озвучено на общественных обсуждениях проекта закона о выборах губернатора ещё в конце 2016 года. И действительно — право отзыва является одной из форм осуществления непосредственной демократии, а также одним из средств контроля граждан РФ за осуществлением губернатором города Севастополя своих полномочий, закреплённых в законодательстве. Также нужно понимать, что подобные механизмы есть, к примеру, и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

Но что именно прописано в проекте? Судя по имеющейся информации, проект закона об отзыве губернатора Севастополя разработан на основе модельного закона, подготовленного рабочей группой Центральной избирательной комиссии РФ в 2012 году, с учётом поступивших к проекту закона замечаний и предложений государственно-правового управления Администрации президента РФ и правового управления Аппарата ЦИК. При этом, как говорят местные политические эксперты, региональные законы об отзыве губернатора являются скорее приложением к региональным законам о выборах губернатора, чем рабочим инструментом влияния местной общественности на власть. И до сих пор нигде в Российской Федерации такая процедура отзыва главы субъекта ещё не применялась. А сам механизм прописан так, что его действие практически зависит от местной политической элиты. То есть вроде бы и есть канал обратной связи с избирателями, но запустить его можно только в том случае, если этого захочет сама власть.

И всё же будет небесполезно знать, в каких же случаях, исходя из текста представленного проекта, может начаться процедура отзыва губернатора города? Первое (и главное): «нарушение губернатором законодательства РФ и/или законодательства Севастополя, факт совершения которого установлен соответствующим судом». Также отставка может быть инициирована «за неоднократное грубое, без уважительных причин неисполнение губернатором своих обязанностей, установленное соответствующим судом». А инициировать данный процесс может инициативная группа (не менее 50 избирателей), которая должна быть зарегистрирована в Севизбиркоме.

При этом отзыв губернатора не назначается в условиях военного или чрезвычайного положения на территории России или Севастополя, а также в течение трёх месяцев после отмены таких положений. Также примечательно, что инициатива проведения голосования по отзыву может быть выдвинута не ранее чем после одного года со дня вступления в должность губернатора. В этом проекте есть немало и других любопытных моментов. Но их изучение — отдельная большая тема. Не говоря уже о том, что не хотелось бы, чтобы ситуация, при которой возникнет необходимость со скандалом снимать губернатора, вообще возникла. Ведь очень хочется надеяться, что человек, которому горожане в сентябре этого года доверят главную севастопольскую должность, будет честно и добросовестно исполнять свои обязанности вне зависимости от того, кто именно победит на выборах.

Подготовил Игорь ШИЛОВ
Фото sevastopolis.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 440 от 28 июля 2017 года

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Просмотров: 154 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:04

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