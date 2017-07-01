Фёдор Конюхов: «От верблюда пахнет вечностью»

Российский путешественник-священник рассказал «Крымскому Телеграфу» о красивых людях, экоцеркви и своих проектах

Выловить Фёдора Конюхова для интервью — задача не из простых. Самый известный российский путешественник, семь лет назад рукоположенный в сан священника, сейчас курирует в Крыму сразу несколько проектов — духовных, экологических и туристических, но ни в одном месте надолго не задерживается. График перемещений по всему полуострову расписан буквально по минутам, так что обстоятельно поговорить с ним о его путешествиях и обширной деятельности не получается. Нижеприведенный текст — это не только ответы отца Фёдора на наши вопросы, но и фрагменты его беседы с другими людьми во время закладки часовни Фёдора Ушакова под Симферополем.

У Фёдора Филипповича замечательно добрые голубые глаза, на окружающих глядит мягко и с улыбкой. Говорит рвано, часто не заканчивая предложений и смешно смягчая глаголы, а мысль легко переносится с одного рассказа на другой, и собеседники параллельно с ним кочуют от пустынь к пиратам Сомали, от российских деревьев к верблюдам.

«Я как аккумулятор!»

— На днях в Симферополе открылась школа путешественников. Что она из себя будет представлять?

— Вот если я скажу «детская спортивная школа», то все знают, что это такое. Со школой путешественников точно так же. В спортивную школу дети приходят и с ними занимаются футболом, боксом. А в школе путешественников мы хотим открывать таланты. А потом ребёнок уже должен сам определиться, что ему интереснее. Захочет он, например, быть скалолазом, пусть тогда занимается скалолазанием. И мы говорим родителям: «У вас в городе есть секция скалолазания? Вот отдайте его туда». Потому что когда человек рождается, Господь Бог, как сказано, на него указывает перстом — это значит, даёт ему судьбу и талант, но не каждый человек следует своей судьбе и таланту. Талант ему дали быть художником, а он пошёл на экономический или на юриста. И что получилось? Плохой юрист. Или наоборот — он был бы хорошим юристом, а пошёл на художника. Научился рисовать и говорит: «Меня не признают».

В нашей школе мы позволяем детям быть романтиками, мечтателями, любознательными, любопытными, понимаете? Чтобы они могли на небо смотреть и любоваться. Чтобы имели хотя бы представление о том, как ставить паруса, как с компасом обращаться, на лошади ездить. Мы раскрываем талант.

— Кто в Симферополе будет заниматься с детьми?

— Это самое главное — кто будет (обучать детей. — Ред.)! Я-то буду приезжать, потому что это моя идея. Я как аккумулятор. А кто должен работать воспитателем, тренером? Для того чтобы быть тренером, не обязательно подниматься на Эверест или быть мастером спорта. Нужно, чтобы этот человек просто давал детям азы.

— В Симферополе уже подобралась команда для школы?

— Ну, подбирается. Нужно же, чтобы они детей любили, чтобы они сами были романтиками, чтобы у них цель была. Если ты находишься здесь телом, но не находишься здесь духом, то это бесполезно. Нужно, чтобы дети занимались и физически, и духовно. Потому что Господь Бог создал нас не только физически, и не только духовно. Надо тело держать в хорошей форме, но и тело без духа не может быть, понимаете? Вот это очень сложно — чтобы ребёнок был развит гармонично. Нужно, чтобы дети в школе и музыкой занимались, и искусством — рисовали, фото делали, кино снимали. Чтобы имели хотя бы представление об этом. Вот была выставка Пикассо. И мы с моими учениками ходили. Любим — не любим мы Пикассо, но это художник с мировым именем. И мои ученики смотрят, стараются понять, потому что это искусство. Смотрим — бабушка ведёт мальчика и говорит: «А что Пикассо? Мой Гриша (например) рисует лучше, чем он!» И ты знаешь, что это безграмотно. Бабушке так нельзя говорить. То же самое касается и музыки, правильно? Кто-то любит духовную, кто-то любит классику, кто-то любит тот же рок. Хотим мы или не хотим, его надо воспринимать. За этим стоит целый пласт людей и искусства. Это мы и объясняем детям. Я, например, люблю берёзку, но это не значит, что надо все остальные деревья вырубить и оставить одни берёзки, правильно?

«Надо брать не количеством, а качеством»

— У вас есть ещё какие-то проекты, которые хотели бы осуществить в Крыму?

— Я хотел бы построить яхту и пойти «вокруг света» (имеется в виду путешествие вдоль всего Крымского побережья. — Ред.). с 15-летними ребятами. Выйти из Севастополя и прийти в Севастополь.

— Недавно закончился первый этап вашей экспедиции «Под Андреевским флагом»...

— Да, мы только что приехали из Артека. Вообще мы работаем с Севастопольским государственным университетом. И в эту экспедицию ходили со студентами оттуда. А вот на следующий год хотим брать ещё и ребят из Артека. Вот и вели переговоры с руководством об этом. Это очень хорошо, что студенты видят Крым, видят побережье, оценивают экологическую ситуацию.

— Каким будет следующий этап экспедиции?

— Это будет уже в следующем году. Мы выйдем из-под Крымского моста в Керчи и дойдём до Черноморского. Этот путь рассчитан на месяц. Но через каждые десять дней будет меняться команда.

— А как отбираются участники для экспедиции? Любой желающий студент может попасть в команду?

— Да, любой желающий, но надо заполнить анкету, чтобы мы понимали, что он хочет и может там делать — написать отчёт, снимать фильм, вести дневник. Мы хотим, чтобы по пути собирали гербарий, но для этого нужно, чтобы с нами пошёл учитель ботаники. Этот гербарий будет храниться в университете.

— А сейчас вообще много молодых людей способны оставить всё и пойти в путешествие?

— Нет, я думаю, что здесь не надо брать количеством, надо брать качеством. Вообще я всегда говорю: «Давайте мы покажем пример, и пускай другие будут ему следовать». Почему, например, открывается школа путешественников Фёдора Конюхова? Почему не появляются другие? Мы не должны набирать туда много детей, наоборот — сто человек и достаточно. Но пусть в другом месте будет ещё сто, и в третьем — сто. Только в Симферополе таких школ может быть 5–10, правильно? Ведь дети способные, но только от нас, от родителей, от школы, от института, от министерства образования и вообще от всего общества зависит, будут эти дети смотреть на звёзды или не будут. А если мы так к этому относимся, то и они тоже так будут относиться.

«Не хватает времени для молитв»

— Как рождаются идеи ваших путешествий?

— Это вот друзья предлагают, а как не поддержать! Вот мне сказали, что надо защитить рощу (можжевеловую. — Ред.). И если я возьмусь, значит, это будет уже моё детище. Значит, надо отстоять, надо письма писать. И даже если мы часть отстоим, то уже спасибо! Вот я был в одном монастыре, а там липы вот такие, высаженные монахами. Стоишь и думаешь — монахов этих уже нет, и не помнят люди уже, кто они были, а посадили деревья — и растут! Вот и я уйду и оставлю после себя дерево. А если мне рассказали про этот можжевельник, а я откажусь, скажу, что мне некогда. Но потом лягу на смертный одр и вспомню, что не отстоял эту рощу.

— Получается, что у вас один проект заканчивается и моментально начинается другой. А не хочется просто отдохнуть, провести время дома, с семьёй?

— А вот моя семья со мной путешествует (в Крым Фёдор Конюхов приехал с женой и сыном. — Ред.). Да и когда отдыхать, мне нужно воздушный шар строить, чтобы лететь в стратосферу.

— Никогда не устаёте от путешествий?

— Нет. Сейчас мне надо строить вёсельную лодку, я пойду на ней вокруг Антарктиды — за 222 дня. Там физически тяжело, опасно, но зато я отдохну духовно. Здесь мне не хватает времени молиться.

О часовне Фёдора Ушакова

«Мы сейчас стоим на земле, где люди Крыма — мои друзья — хотят сделать экопоселение. И раз здесь стоит такая цель, то надо и часовню построить тоже экологическую, при этом не нарушая никаких православных канонов. Мы хотим её построить на сваях выше пяти метров. А внизу, под храмом, будут расти кусты. Столбы и лестница будут оплетены или плющом, или виноградником, чтобы издали казалось, что часовня на дереве стоит. Под ней даже животные смогут ходить. Тогда это будет действительно экологический проект.

А если мы выкатаем гигантский котлован, всё забетонируем, что тогда? Нас упрекнуть. Мы хотим показать, что люди и дальше смогут так строить свои дома. Сейчас же очень многие тянутся к природе, но мы сами её уничтожаем... Земли так мало, а мы её ещё всю в бетон».

О парке деревьев России

«Мы мечтаем создать национальный парк России и высадить там деревья из разных регионов. Это у меня друг в Австралии создал такой проект, но посадил там только австралийские деревья, а нам надо высадить российские и каждое подписать именем путешественника — Амундсен, Сенкевич, Скотт, Миклухло-Маклай, Седов. Чтобы люди приходили и познавали: когда путешественник родился, что он сделал и когда погиб. Тогда парк по-другому бы смотрелся. Надо дать легенду этим деревьям.

Мой друг, кстати, посадил деревья на плохой земле — там была мусорка, и её специально засыпали, потому что все могут посадить на хорошей земле, а вот облагородить землю не каждый может. Так же и с храмами. Вот в Москве у нас выходят православные, выходят другие — за землю в парке. А я думаю: за что вы воюете? Надо взять самую худшую землю, но так её обустроить, чтобы люди приходили и говорили: во, православные взяли ненужную землю, а сделали цветущей. Храм же всё обустроит. Зачем нести ссоры и разлад?

Я вот тоже хочу найти заброшенную мусорку за городом и благоустроить. Взять и возродить отравленную землю из клоаки. Я уже даже присмотрел возле Бахчисарая земельку. Там можно парк посадить. Пускай эта земля пока отравлена, но какой она станет благодаря этому через десять, двадцать, тридцать лет?»

О вырубке можжевеловой рощи в Ялте

(см. «Кто „заказал“ вырубку можжевельника?», «Крымский ТелеграфЪ» № 439 от 21 июля 2017 года)

«Это очень тонкий вопрос. Кто-то продал эту землю, кто-то купил. Надо как-то вернуть без скандала, без ущерба. Может быть, предложить другой участок, а может, найти спонсора и вернуть деньги, сколько собственник потратил. То есть просто у них выкупить эту землю.

И после этого очень важно принять решение, чтобы этот парк уже никто не трогал, понимаете? Вот этого надо добиться. А то у нас под Москвой тоже такое было: у одних людей забрали, а государство там начало строить дом для инвалидов. Зачем мы его тогда забирали? Что поменяли? Ничего не поменяли! Для инвалидов, конечно, надо строить, но в другом месте».

О людях, красоте и Боге

«Господь Бог создал землю такой красивой! Нет на земном шаре некрасивых мест, нет — всё красивое. Красивы полярные страны, красивы пустыни. Знаете, я был во всех пустынях — в Аравийской, в Синайской и австралийской, в доминиканской. И эти пустыни очень красиво цветут. А ещё на земном шаре нет некрасивых людей. Все люди красивые. Потому что у Господа Бога нет любимых народностей, любимой нации, для него все люди — это дети, и он любит их. Но политическая система, экономическая система, религиозная система и военная система извратили лик Земли, испортили целые государства и нации.

Я вот был в Сомали, это очень красивая страна! Там помидоры, как у нас на УкрАине — берёшь, а они пахнут. Люди такие мужественно-красивые. Верблюды там: его обнимешь — а от него пахнет вечностью. Но в кого превратились сомалийцы? Когда я сказал „сомалийцы“, то о чём вы подумали? О пиратах, о бандитах. А они не виноваты. Это политическая и экономическая система испортила их. Господь Бог не сотворял их такими, он их также любить. Вот сейчас в Сирии война, и я как православный священник молюсь, чтобы там всё угомонилось, и в других странах тоже. Это ведь и на нас отражается, и на наших детях, внуках, и на прапраправнуках отразится. В Сирии кто-то погиб — может быть, это целый род человеческий вымер. А в этом роду могли бы быть и святые, и гении — художники, поэты, писатели, конструкторы».