Дороги: темпы растут

Деньги выделяются, сроки нарушаются

На ремонт трассы от Симферополя до Мирного планируют потратить десять миллиардов, главным объектом следующего года станет дорога Алушта — Судак — Феодосия, а строительство «Тавриды» пока идёт вне графика. Как организована дорожноремонтная деятельность в Крыму, узнавал «Крымский ТелеграфЪ».

ФЦП: проблемные участки

На строительство и ремонт дорог в Крыму по федеральной целевой программе в этом году предполагается потратить около 30 миллиардов рублей. Из одиннадцати объектов, где начало работ приходится на 2016–2017 годы, самый высокий процент исполнения пока на новой девятикилометровой симферопольской объездной Дубки — Левадки (34 %). Незначительно отстаёт строительство дороги и автомобильного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив (32 %). Оба эти объекта должны быть завершены в следующем году.

К настоящему моменту уже началось строительство километровой подъездной дороги к аэровокзальному комплексу, а также организация транспортной развязки на пересечении дорог Симферополь — Евпатория и Симферополь — Мирное — Дубки.

Виталий Нахлупин, вице-премьер Крыма:

«Это объекты, которые мы должны выполнить по обязательствам перед нашими партнёрами-инвесторами, которые строят аэропортовый комплекс. Это обязательства республики в рамках федеральной целевой программы».

При этом подъездная дорога к новому аэропорту должна быть завершена уже в текущем году, однако пока работы здесь выполнены лишь на один процент. В крымском правительстве объясняют, что, несмотря на небольшой объём строительства, участок считается проблемным из-за интенсивного автомобильного движения.

Никак не начнётся строительный процесс на трассе Симферополь — Евпатория — Мирное, рассчитанный на 2017–2020 годы. На реконструкцию этой дороги планируется потратить почти десять миллиардов рублей, но проектная документация пока на экспертизе.

Виталий Нахлупин:

«Сегодня (по этому объекту. — Ред.) находимся вне графика. Достаточно сложная дорога, и есть определённое отставание на данном объекте. Но также существует понимание того, как будут развёрнуты строительно-монтажные работы, чтобы синхронизировать с другими объектами аэропортового комплекса».

Если говорить о работах, которые в рамках ФЦП должны начаться в следующем году, то наиболее важным объектом является дорога Алушта — Судак — Феодосия. На реконструкцию 4,5 километра полотна будет израсходовано 8,9 миллиарда рублей, а сдача в эксплуатацию намечена на 2020 год. Всего же в течение следующего года на ремонт дорог по ФЦП планируется потратить 9,8 млрд. Становится понятно, что основной объём работ приходится как раз на текущий год.

«Таврида»: отставание от графика

Естественно, что главенствующее положение в сфере строительства дорог в республике занимает трасса «Таврида», которая, по предварительным прогнозам, должна стать первой федеральной дорогой на полуострове. Как стало известно, её строительство сейчас идёт с отставанием от намеченного графика.

Виталий Нахлупин:

«Это связано со сложностью объекта и, в общем, начальной неопределённостью по ценовым категориям. Сегодня мы находимся в экспертизе, активно работаем с подрядчиком».

Предварительно экспертное заключение должно быть готово 8 августа, и в течение последующих десяти дней уже должны быть устранены все полученные замечания. Таким образом, до 20 августа у подрядчика на руках должен быть полный пакет разрешительных документов. Напомним, что единственным исполнителем этих работ является акционерное общество «ВАД», о котором мы уже подробно писали («Дорога «ВАД», № 430 от 19 мая 2017 года).

Меньше жертв

В правительстве Крыма отдают себе отчёт, что сейчас мало построить хорошие дороги, их также необходимо поддерживать в соответствующем состоянии. Таким образом, на эти цели в текущем году из республиканского бюджета выделили 1,8 млрд рублей. Это значительно больше средств, потраченных на те же цели в прошлом году.

Виталий Нахлупин:

«Эти средства выделены на всю республику, на поддержание более шести тысяч километров дорог. Сюда входят ямочный ремонт, подрезка, содержание барьерной части, покос травы, содержание в порядке обочин, выполнение противогололёдных, противоснеговых мероприятий в зимний период».

Отдельное внимание стало уделяться состоянию придорожной части, которая в большинстве своём раньше была просто заброшена. Например, только в течение первого полугодия этого года с обочин вывезено 2,5 тысячи кубических метров мусора. Причём основное количество отходов было вывезено в предсезонный период — в марте и апреле. Также за этот период было ликвидировано почти 490 тысяч квадратных метров разрушений и деформаций дорожного покрытия.

В правительстве уверены, что все работы по улучшению состояния крымских дорог дают положительные результаты в плане безопасности людей. Об этом говорит и статистика: если за первое полугодие 2016 года в Крыму произошло 1047 ДТП, то в этом году происшествий насчитывается 938. Также в прошлом году за шесть месяцев на дорогах погибло 168 человек, в текущем — 140.

Минтранс не справляется?

По сути, сейчас строительством и ремонтом крымских дорог занимается кто угодно, но не Министерство транспорта Крыма. Часть обязанностей лежит на муниципалитетах, работу на республиканском уровне выполняет Служба автомобильных дорог. Кроме того, очевидно, что местные администрации очень часто не справляются с поставленными задачами, в итоге сроки затягиваются, а объекты сдаются с нарушениями. В связи с этим принято решение вывести это направление из структуры Минтранса и создать отдельное ведомство, которое будет заниматься исключительно автомобильными дорогами. В правительстве его условно называют комитетом по дорожному хозяйству.

Официально

Виталий Нахлупин, заместитель председателя Совета министров Крыма:

«Мы понимаем, что, к сожалению, выделенные объёмы ресурсов не позволяют нам, с одной стороны, привести дороги в нормативное состояние в сроки, которые ставил глава республики, а с другой стороны, не позволяют нам сделать те акценты, которые нам крайне необходимы в Крыму, — например, противооползневые работы».

Пока верстался номер

Глава Крыма Сергей Аксёнов распорядился создать в системе исполнительной власти республики Государственный комитет дорожного хозяйства. Как сказал начальник Службы автодорог Крыма Алексей Сафронов, к его структуре новый госкомитет отношения не имеет.