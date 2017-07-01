Скандал во дворце?

Бывший сотрудник Воронцовского дворца обвиняет нынешнее руководство в исчезновении ценностей и противоправных действиях

В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» обратился бывший ведущий инженер Воронцовского и Массандровского дворцов, предоставив информацию, касающуюся деятельности руководства Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника. Мотивом обращения мужчины, с его слов, стало желание «прекратить беспредел, творящийся на объектах». Из предоставленных им сведений мы выбрали несколько пунктов и обратились за соответствующими комментариями к руководству. Не давая пока никаких оценок, редакция приводит мнения обеих сторон, предоставляя возможность читателю самостоятельно сделать выводы.

Фонтан в Чайном домике

В нижнем парке Воронцовского дворца есть небольшое сооружение в античном стиле — Чайный домик, а в нем в первой половине XIX века был установлен оригинальный резной фонтан. Этот фонтан — единственный в мире фонтан из диабаза. Изделий из диабаза практически нет из-за огромной твердости этого материала и, как следствие, баснословной стоимости изделий из него.

Анатолий Тимофеев, бывший ведущий инженер Воронцовского и Массандровского дворцов:

«В один прекрасный день фонтан исчез. На вопрос: «Куда делся?» поступил ответ: «Разбился».

По словам Анатолия Тимофеева, произошло это не позднее 2011 года. Кроме того, инженер утверждает: на реставрацию произведения искусства было потрачено около полумиллиона гривен, а результат — буквально нулевой.

Анатолий Тимофеев:

«На этом месте теперь торчит... бетонное уродство. По имеющимся сведениям из очень серьезных источников, фонтан, слава богу, жив и здоров и пребывает на одной из дач очень уважаемого человека».

А вот что говорит по этому поводу руководство дворца.

Пётр Ибрагимов, замдиректора ГБУ РК «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник»:

«Это информация от доброжелателей в кавычках. Есть фотографии 1993 года, на которых видно, что уже тогда фонтан был разбит. Вандализм. Чаша расколота у основания. И в документах это зафиксировано. Эти фото были сделаны, когда реставраторы, которые здесь трудились, бросили объект, недоделав работу. Потом на это место мы установили чашу, которая у нас была, более-менее подходящую. Сейчас она в фондах, у нее есть номер инвентарный. А потом купили новодел просто в каком-то магазине. Вот он и стоит в Чайном домике сейчас. Как историческая ценность он ничего из себя не представляет, а как материальная — числится».

Странности с билетами

Экс ведущий инженер Воронцовского и Массандровского дворца заявляет: на объекте существуют странности с билетами, организован некий странный проход людей и якобы замечены какие-то махинации. Кроме этого, по словам Анатолия Тимофеева, показатели количества посетителей дворца сейчас меньше именно из-за этих «дел с билетами».

Пётр Ибрагимов:

«Все вопросы возникают из-за того, что люди не понимают особенности данной хозяйственной деятельности. У нас всё прозрачно. В работе используется билетная система, разработанная фирмой „ИнфоТех“ для реализации билетов и контроля проходимости посетителей на экспозиции. И билеты, соответственно, это предприятие изготавливает и предоставляет. Данную систему используют многие ведущие музеи и объекты массового посещения в России. Контроль осуществляется при помощи почти ста камер наружного наблюдения, установленных в помещениях и на территории дворцов-музеев. За процессом прохода посетителей наблюдают и контролеры, и сотрудники службы безопасности, и сотрудники ФГУП „Охрана“ Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Билеты являются бланками строгой отчетности и их движение, в частности, комиссионный прием и списание, контролируется согласно законодательству. В случае же сбоя работы кассы (блокировка клавиатуры, например, или отсутствие интернета), реализуются билеты, подготовленные типографским способом, также являющиеся бланками строгой отчетности, ежедневно выдаваемые старшим кассиром билетному кассиру на случай чрезвычайных ситуаций».

А насчёт количества посетителей руководство Воронцовского дворца сообщает: посещение на уровне прошлого года, а в прошлом году за год было 717 тысяч.

О медной крыше

Отдельным вопросом является ремонт кровли во дворце. Вернее, как говорит обратившийся в редакцию экс-сотрудник, — расточительство бюджетных денег на этом деле.

Анатолий Тимофеев:

«Администрацией Воронцовского дворца было принято решение снять полностью исправную кровлю из оцинкованного железа и заменить ее на медную. Срывается в 2012 году отремонтированная кровля и заменяется на новую».

Пётр Ибрагимов:

«Ничего подобного. И деньги тратили не мы. Кровли корпусов, которые сейчас были отремонтированы, — хозяйственный корпус и библиотечный — 25 лет не ремонтировались и капитальные работы по ним не велись. Были проведены исследования, согласно исследованиям кровли были признаны аварийными. В рамках федеральной целевой программы Госкомитет по охране памятников выступил заказчиком, и работы были выполнены. Согласно историческим справкам, кровля была изготовлена из меди, поэтому было принято решение восстановить крышу, как она была исторически, то есть медная».

Забор преткновения

С забором, ограждающим территорию Воронцовского парка и дворца, ситуация вкратце такая: общественники подозревают, что руководство хочет разыграть «длинную комбинацию». Сначала закрыть ночной доступ в парк, а потом и вовсе сделать его посещение платным.

Пётр Ибрагимов:

«Парк является свободным, открытым, в любое время дня и ночи можно зайти. Но для сохранности считаем правильным, что надо хотя бы ввести ночной режим, чтобы ночью парк мог отдыхать. По этому вопросу мы проводим общественные слушания, со всеми советуемся. Но общественное мнение бурлит, и бурлит оно по-разному. Одни считают, что мы правильно делаем и парк нужно обезопасить, другие — наоборот. Есть такие, кто считает, что их желания — превыше всего. То есть „хочу по парку в два часа ночи ходить и буду!“ „Я хочу и мне должны“. И из этих только побуждений идти на уступки?.. Мы же хотим защитить парк. От введения режима как минимум парку добавится жизни лет 100–150. А по поводу платного входа — это домыслы на пустом месте. Кстати, пример с забором хорош, чтобы понять, как раздувают скандалы. Было у нас в парк 13 проходов, один заделали, осталось 12. Неужели этого мало, чтобы пользоваться? И это, к сожалению, становится поводом для начала конфликта...»