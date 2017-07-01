Впервые в новой истории

Динамика нарастает, но драматизм событий отстаёт

Такого ещё не случалось в новой истории российского футбола, чтобы на следующий день после финала Суперкубка России — 2017, символизирующего открытие следующего футбольного сезона в стране, сразу же стартовало первенство России 2017/18 года...

Суперкубок у «Спартака»

Начиная с 2003 года за Суперкубок России в канун нового сезона встречаются в одном матче чемпион и владелец Кубка страны минувшего сезона. Ну а если эти два титула достаются одной команде, то её соперником в финальном поединке становится вице-чемпион страны. Кстати, в четырнадцати минувших финальных сражениях в роли абсолютно сильнейшего клуба страны трижды выступали футболисты московского ЦСКА и однажды — санкт-петербургского «Зенита». И, что интересно, именно они побеждали в финале, становясь владельцами Суперкубка. Причём армейцы дважды побеждали земляков из «Спартака» и однажды «Зенит», а команда с берегов Невы — армейцев.

Как и в любой кубковой игре, при ничейном счёте в основные девяносто минут добавляются тридцать дополнительных, но если и они не выявляют преимущества одной команды над другой, то назначается серия пенальти. Суперкубок России — переходящий приз, и поэтому победителю навсегда вручается лишь его копия. Таких шесть копий хранятся в музее славы футбольного ЦСКА, а в 2013 году в нём вечную прописку получил и оригинал этого красивого приза. Ведь в положении о его проведении существует пункт, гласящий, что если клуб выигрывает Суперкубок три года подряд или в общей сложности пять раз, то он ему вручается на вечное хранение. Армейцы два раза были близки к тому, чтобы выиграть этот почётный приз три года подряд, но не удавалось. И только четыре года назад, в пятый раз, прошагав по стадиону с Суперкубком России в руках, футболисты и тренеры ЦСКА увезли его на вечное хранение в свой музей, а в Российском футбольном союзе был изготовлен новый Суперкубок страны.

Не случайно болельщики считают, что ЦСКА — самый везучий клуб в кубковых сражениях. Мало того что он шесть раз становился обладателем престижного приза, так ещё четыре раза играл в финале, и это за пятнадцать лет розыгрыша Суперкубка. За ним расположился «Зенит» (четыре победы), первый владелец этого приза московский «Локомотив» и казанский «Рубин» — в их активе по две победы. Трижды пытался отличиться в финале московский «Спартак», по одному разу — грозненский «Терек» (в его рядах играл симферополец Алексей Осипов) и «Ростов», но пролетали мимо наград. Семь золотых медалей победителя Суперкубка страны имеет легендарный защитник сборной России Сергей Игнашевич (шесть он получил, играя за ЦСКА, и одну — за «Локомотив»). На одну награду меньше завоевали друзья Сергея по армейскому клубу вратарь Игорь Акинфеев и защитники братья Алексей и Василий Березуцкие. Уникального достижения в этом плане добился нынешний главный тренер «Уфы» Сергей Семак, трижды побеждавший в Суперкубке, всякий раз играя за иную команду — ЦСКА (2004), «Рубин» (2010) и «Зенит» (2011 год).

И вот пятнадцатый финал, который свёл нынешних чемпиона России московский «Спартак» и обладателя Кубка страны «Локомотив». Острейший поединок принёс первую победу в этом турнире «народной команде», так называют спартаковцев в России (2:1). Это второй громкий успех итальянского специалиста Массимо Карреры, который, только приехав к нам в страну, заявил о себе как успешный тренер, хотя у себя на родине считался специалистом второго плана. Теперь его подопечные, после большого перерыва, должны показать себя в групповом турнире Лиги чемпионов, который стартует в конце августа, а ребятам Юрия Сёмина из столичного «Локо» уже в скором времени предстоит участие в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА. Раньше железнодорожников в третьем раунде этого турнира уже стартовали «Зенит» и «Краснодар».

В 26-й раз

С 14 июня будущего года стартует на стадионах одиннадцати городов России мундиаль-2018. Поэтому РФС решил начать 26-е первенство страны среди клубов Премьер-лиги уже 16 июля нынешнего года, а завершить 13 мая 2018 года. В нем выступают, как и прежде, шестнадцать команд, которые сыграют между собой в два круга. Это четыре клуба из Москвы, по одному из Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова, Грозного, Казани, Тулы, Перми, Уфы, Екатеринбурга, Махачкалы, Тосно, Хабаровска.

Московское «Динамо», «Тосно» и «СКА-Хабаровск» заменили в лиге «Оренбург», самарские «Крылья Советов», томскую «Томь». Пока не завершена реконструкция московского стадиона «Динамо», бело-голубые будут принимать гостей в подмосковных Химках, где трибуны местного стадиона вмещают восемнадцать тысяч зрителей. Клуб «Тосно» из небольшого одноимённого городка в Ленинградской области свои матчи в высшем легионе будет играть на стадионе «Петровский», вмещающем 21 тысячу зрителей, в Санкт-Петербурге, а ещё один новичок «СКА-Хабаровск» — в родном городе, куда гостям предстоит девятичасовой перелёт из Москвы.

В главной лиге страны шесть команд принадлежат частным лицам. «Анжи» из Махачкалы финансирует Осман Кадиев, «Краснодар» — Сергей Галицкий, московский «Спартак» — Леонид Федун, «Тосно» — Максим Левченко, московский ЦСКА — Евгений Гинер,

«Ахмат» — фонд А. Кадырова, читай Рамзан Кадыров. Четыре клуба спонсируют правительства Пермского и Хабаровского краёв, Ростовской и Свердловской областей, а ещё шесть команд находятся на попечении крупнейших российских промышленных объединений, железной дороги и банков.

В канун начала нынешнего первенства в пяти клубах произошла смена главных тренеров. В «Ахмате» вместо Рашида Рахимова, у которого завершился контракт, во главе коллектива встал хорошо знакомый крымчанам по успешной работе в ФК «Севастополь» и «Краснодар» белорусско-российский специалист Олег Кононов, а завершившего контракт в тульском «Арсенале» Сергея Кирьякова сменил на тренерском мостике известный черногорский наставник Миодраг Божович, имеющий опыт работы в российских клубах.

В то же время в трёх случаях клубное руководство досрочно расторгло контракты с главными тренерами, которые, на их взгляд, не выполнили поставленные перед ними задачи. Так, в казанский «Рубин» вернулся из «Ростова» Курбан Бердыев, организатор всех побед на берегах Волги и Дона, заменивший испанского наставника Хавьера Грасию. А в «Ростов», вместо зиц-главного тренера молдаванина Ивана Данильянца, пришёл когда-то котировавшийся на роль кормчего симферопольской «Таврии» белорус Леонид Кучук. Но, пожалуй, самая громкая сенсация произошла в «Зените», где отправили в отставку, разумеется, не по его личному желанию, многолетнего героя донецкого «Шахтёра», известного румынского специалиста Мирчу Луческу, а ему на смену пришёл элегантный итальянец Роберто Манчини, в свое время считавшийся одним из лучших форвардов сборной Италии, а затем, став тренером, выигрывал чемпионаты Италии, Англии и Турции.