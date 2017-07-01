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Спорт

Трудно после погрома

Александр Лесун стал «мотором» для сборной

Состав восстанавливается, учитывая печальные уроки

Прошло больше года после того как по так называемому честному докладу канадского профессора права Роберта Макларена о государственной системе поддержки допинга в России Международный олимпийский комитет в союзе с отдельными федерациями по видам спорта устроил настоящий погром в рядах олимпийской сборной России, собиравшейся на летние Игры XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016.

Треть состава за бортом

По весьма хилым обвинениям треть состава олимпийской команды была не допущена к стартам на бразильской земле. В полном составе были отстранены все российские легкоатлеты и тяжелоатлеты, причём по принципу: «то ли они принимали допинг, то ли не принимали, но какие-то они подозрительные люди». Достаточно сказать, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики до сего дня не возвращена в состав IAAF и наши атлеты различных возрастов в массовом порядке отстранены от всех международных соревнований. И лишь небольшой группе бегунов, прыгунов, метателей, ходоков, многоборцев, которым, при всём желании, не смогли предъявить обвинений в «допинговом заговоре», было разрешено под нейтральным флагом участвовать в зарубежных стартах. Но это было сделано с такой задержкой, что многим из них не хватило времени совладать с выполнением весьма высоких нормативов, которые бы позволили им стартовать на чемпионате мира в Лондоне, который начинается 4 августа. Вот и получается, что такая мощная легкоатлетическая держава, как Россия, будет представлена на нём меньше чем двумя десятками мастеров, среди которых будут и двое крымчан: метательница копья Вера Ребрик из Ялты и метатель молота Алексей Сокирский из Сак. Чтобы перестраховаться, чиновники из ВФЛА замаскировали Веру под жительницу Москвы, а Лёшу — Краснодара. Но Бог с ними, хорошо, что наши ведущие мастера королевы спорта вновь вливаются в отряд лучших легкоатлетов планеты.

Однако очень трудно возвращаться на победный уровень после учинённого погрома не только в лёгкой или тяжёлой атлетике, но и в других видах спорта, которые всегда считались лидерами в Европе и в мире, и по ним, причём по самым удачным дисциплинам, был нанесён подлый удар. Так, в сборной России по гребле на байдарках и каноэ пострадали прежде всего байдарочники, а в современном пятиборье — женская часть команды. И хотя недавно стало ясно, что их наказали «не по делу», не пустив на Олимпиаду, но никто перед ними даже не извинился. Да, те и другие, после вынужденных каникул, недавно выступали на очередных чемпионатах Европы: гребцы в болгарском Пловдиве, а пятиборцы — в Минске.

Однобокая эскадра

В Пловдиве было разыграно 27 комплектов наград на различных дистанциях. В общекомандном зачёте первенствовали венгры (10 золотых + 3 серебряные + 3 бронзовые = 16 медалей), опередившие немцев (6+1+3=10), россиян (3+3+4=10), чехов (2+1+0=3), поляков (1+4+4=9), португальцев (1+2+0=3). С одной стороны, третье место российской команды можно считать хорошим результатом, но когда начинаешь детально анализировать этот самый результат, то убеждаешься в однобокости нашей эскадры, которая не потонула только благодаря отличному выступлению каноистов. Именно на их долю пришлись все три золотые медали. Они достались в гонке на 500 м каноэ-двойке в составе Виктора Мелентьева и Ивана Штыля, на дистанции 200 м — каноэ-двойке в составе Александра Коваленко и того же Ивана Штыля, на этой же дистанции — каноэ-одиночке, которую вела к финишу Олеся Ромасенко.

Каноисты принесли российской эскадре и две серебряные медали, добытые в гонке на 1000 м каноэ-двойкой Виктора Мелентьева и Владислава Чеботаря и на 200 каноэ-одиночкой Алексея Коровашкова. Приплюсуйте к этим наградам ещё три бронзы, а их завоевали в гонке на 1000 м на одиночке Кирилл Шамшурин, на четвёрке — опять Шамшурин, Илья Штокалов, Расул Ишмухаметов, Илья Первухин, и в гонке на 500 м на двойке Ирина Андреева с Олесей Ромасенко. Итак, восемь наград из десяти пришлись на долю мастеров гребли на каяках, как сами спортсмены называют свои узкие каноэ, и читатель согласится с нами, что одна серебряная и одна бронзовая медаль байдарочников не позволили нашим гребцам бороться за общекомандный успех. Серебро на двойке на дистанции 200 м было вручено олимпийскому чемпиону Лондона-2012 Александру Дьяченко и Кириллу Ляпунову, а бронза в гонке на 500 м — одиночнице Елене Анюшиной. И всё! Как видите, чтобы российская эскадра снова стала мощной, предстоит большая работа, задача которой: подтянуть мастерство байдарочников до уровня их венгерских и немецких коллег.

Спасибо, чемпион!

Эти слова относятся к олимпийскому чемпиону Рио-де-Жанейро по современному пятиборью Александру Лесуну, который явился настоящим мотором для сборной России на чемпионате Европы в Минске. И если на мужской состав команды можно было надеяться на все сто процентов, ведь ребята тренируются рядом с лучшим пятиборцем мира, равняясь на него, то женский вызывал тревогу, так как перед олимпиадой в Бразилии его ряды покинули несколько ведущих мастеров.

Нынешнее пятиборье во многом отличается от того, в котором советские и венгерские спортсмены задавали тон. В угоду телевидению оно стало мобильным, в нём появились три эстафеты для мужчин, женщин, смешанная. Если раньше на проведение конной части, фехтования, плавания, стрельбы из пистолета и бегового кросса отводилось пять дней, то теперь всё решается в один день, но для того чтобы пробиться в финал, надо с лучшей стороны показать себя в квалификации. Со всем этим блестяще справился Лесун, ставший чемпионом Европы в личном зачете, набрав 1462 очка и на четыре пункта обойдя венгра Роберта Кажу и на восемь — француза Валентина Бело. Вместе с Кириллом Беляковым и Александром Савкиным новый чемпион континента в командном первенстве удостоились серебра, уступив золото венграм.

Если российские дамы не смогли о себе весомо заявить в личном и командном первенстве, где чемпионами стали белоруска Анастасия Прокопенко и итальянки (лучшая из наших, Ульяна Баташова была только девятой, а команда — шестой), то в эстафетах молодые мастерицы оказались на высоте. Гульназ Губайдуллина вместе с Кириллом Беляковым в миксе стали чемпионами Европы, а Анна Буряк в дуэте с Алисэ Фахрутдиновой завоевали серебро в женской эстафете, уступив только немкам. Девушки превзошли своих товарищей по сборной Илью Фролова и Александра Савкина, которые в мужской эстафете были только пятыми, прилично отстав от ставшего чемпионом чешского дуэта. В общекомандном зачёте россияне вновь возвратились на первое место (2 золотые + 2 серебряные + 0 бронзовых = 4 медали), опередив своих основных соперников в Европе и мире — венгров (1+3+1=5).

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото Mirtesen.sovsport.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 440 от 28 июля 2017 года

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Просмотров: 151 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:35

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