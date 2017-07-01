Трудно после погрома

Состав восстанавливается, учитывая печальные уроки

Прошло больше года после того как по так называемому честному докладу канадского профессора права Роберта Макларена о государственной системе поддержки допинга в России Международный олимпийский комитет в союзе с отдельными федерациями по видам спорта устроил настоящий погром в рядах олимпийской сборной России, собиравшейся на летние Игры XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016.

Треть состава за бортом

По весьма хилым обвинениям треть состава олимпийской команды была не допущена к стартам на бразильской земле. В полном составе были отстранены все российские легкоатлеты и тяжелоатлеты, причём по принципу: «то ли они принимали допинг, то ли не принимали, но какие-то они подозрительные люди». Достаточно сказать, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики до сего дня не возвращена в состав IAAF и наши атлеты различных возрастов в массовом порядке отстранены от всех международных соревнований. И лишь небольшой группе бегунов, прыгунов, метателей, ходоков, многоборцев, которым, при всём желании, не смогли предъявить обвинений в «допинговом заговоре», было разрешено под нейтральным флагом участвовать в зарубежных стартах. Но это было сделано с такой задержкой, что многим из них не хватило времени совладать с выполнением весьма высоких нормативов, которые бы позволили им стартовать на чемпионате мира в Лондоне, который начинается 4 августа. Вот и получается, что такая мощная легкоатлетическая держава, как Россия, будет представлена на нём меньше чем двумя десятками мастеров, среди которых будут и двое крымчан: метательница копья Вера Ребрик из Ялты и метатель молота Алексей Сокирский из Сак. Чтобы перестраховаться, чиновники из ВФЛА замаскировали Веру под жительницу Москвы, а Лёшу — Краснодара. Но Бог с ними, хорошо, что наши ведущие мастера королевы спорта вновь вливаются в отряд лучших легкоатлетов планеты.

Однако очень трудно возвращаться на победный уровень после учинённого погрома не только в лёгкой или тяжёлой атлетике, но и в других видах спорта, которые всегда считались лидерами в Европе и в мире, и по ним, причём по самым удачным дисциплинам, был нанесён подлый удар. Так, в сборной России по гребле на байдарках и каноэ пострадали прежде всего байдарочники, а в современном пятиборье — женская часть команды. И хотя недавно стало ясно, что их наказали «не по делу», не пустив на Олимпиаду, но никто перед ними даже не извинился. Да, те и другие, после вынужденных каникул, недавно выступали на очередных чемпионатах Европы: гребцы в болгарском Пловдиве, а пятиборцы — в Минске.

Однобокая эскадра

В Пловдиве было разыграно 27 комплектов наград на различных дистанциях. В общекомандном зачёте первенствовали венгры (10 золотых + 3 серебряные + 3 бронзовые = 16 медалей), опередившие немцев (6+1+3=10), россиян (3+3+4=10), чехов (2+1+0=3), поляков (1+4+4=9), португальцев (1+2+0=3). С одной стороны, третье место российской команды можно считать хорошим результатом, но когда начинаешь детально анализировать этот самый результат, то убеждаешься в однобокости нашей эскадры, которая не потонула только благодаря отличному выступлению каноистов. Именно на их долю пришлись все три золотые медали. Они достались в гонке на 500 м каноэ-двойке в составе Виктора Мелентьева и Ивана Штыля, на дистанции 200 м — каноэ-двойке в составе Александра Коваленко и того же Ивана Штыля, на этой же дистанции — каноэ-одиночке, которую вела к финишу Олеся Ромасенко.

Каноисты принесли российской эскадре и две серебряные медали, добытые в гонке на 1000 м каноэ-двойкой Виктора Мелентьева и Владислава Чеботаря и на 200 каноэ-одиночкой Алексея Коровашкова. Приплюсуйте к этим наградам ещё три бронзы, а их завоевали в гонке на 1000 м на одиночке Кирилл Шамшурин, на четвёрке — опять Шамшурин, Илья Штокалов, Расул Ишмухаметов, Илья Первухин, и в гонке на 500 м на двойке Ирина Андреева с Олесей Ромасенко. Итак, восемь наград из десяти пришлись на долю мастеров гребли на каяках, как сами спортсмены называют свои узкие каноэ, и читатель согласится с нами, что одна серебряная и одна бронзовая медаль байдарочников не позволили нашим гребцам бороться за общекомандный успех. Серебро на двойке на дистанции 200 м было вручено олимпийскому чемпиону Лондона-2012 Александру Дьяченко и Кириллу Ляпунову, а бронза в гонке на 500 м — одиночнице Елене Анюшиной. И всё! Как видите, чтобы российская эскадра снова стала мощной, предстоит большая работа, задача которой: подтянуть мастерство байдарочников до уровня их венгерских и немецких коллег.

Спасибо, чемпион!

Эти слова относятся к олимпийскому чемпиону Рио-де-Жанейро по современному пятиборью Александру Лесуну, который явился настоящим мотором для сборной России на чемпионате Европы в Минске. И если на мужской состав команды можно было надеяться на все сто процентов, ведь ребята тренируются рядом с лучшим пятиборцем мира, равняясь на него, то женский вызывал тревогу, так как перед олимпиадой в Бразилии его ряды покинули несколько ведущих мастеров.

Нынешнее пятиборье во многом отличается от того, в котором советские и венгерские спортсмены задавали тон. В угоду телевидению оно стало мобильным, в нём появились три эстафеты для мужчин, женщин, смешанная. Если раньше на проведение конной части, фехтования, плавания, стрельбы из пистолета и бегового кросса отводилось пять дней, то теперь всё решается в один день, но для того чтобы пробиться в финал, надо с лучшей стороны показать себя в квалификации. Со всем этим блестяще справился Лесун, ставший чемпионом Европы в личном зачете, набрав 1462 очка и на четыре пункта обойдя венгра Роберта Кажу и на восемь — француза Валентина Бело. Вместе с Кириллом Беляковым и Александром Савкиным новый чемпион континента в командном первенстве удостоились серебра, уступив золото венграм.

Если российские дамы не смогли о себе весомо заявить в личном и командном первенстве, где чемпионами стали белоруска Анастасия Прокопенко и итальянки (лучшая из наших, Ульяна Баташова была только девятой, а команда — шестой), то в эстафетах молодые мастерицы оказались на высоте. Гульназ Губайдуллина вместе с Кириллом Беляковым в миксе стали чемпионами Европы, а Анна Буряк в дуэте с Алисэ Фахрутдиновой завоевали серебро в женской эстафете, уступив только немкам. Девушки превзошли своих товарищей по сборной Илью Фролова и Александра Савкина, которые в мужской эстафете были только пятыми, прилично отстав от ставшего чемпионом чешского дуэта. В общекомандном зачёте россияне вновь возвратились на первое место (2 золотые + 2 серебряные + 0 бронзовых = 4 медали), опередив своих основных соперников в Европе и мире — венгров (1+3+1=5).