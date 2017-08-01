Куратор No1

Санкт-Петербург, взявший шефство над Симферополем, оказался настоящим побратимом столицы Крыма

Р ассказать о Санкт-Петербурге в рамках газетной статьи невозможно. Это сложно сделать даже в одной книге — столь огромна и многогранна история и культура этого города. Но узнавать о Cеверной столице крымчанам, а особенно симферопольцам, надо. Ведь помощь этого города, ставшего куратором столицы Крыма после того как полуостров вернулся в состав России, огромна. А отношения между двумя городами стали по-настоящему побратимскими, хотя пока и не оформленными соответствующим договором. Но за этим, уверены, дело не станет! Не зря же в Крыму стали традиционными Дни Санкт-Петербурга, которые уже несколько лет проводятся в начале июня.

Объём поддержки колоссален

Сразу же после присоединения Крыма к России руководством страны было принято решение закрепить за каждым городом и районом полуострова российские регионы-кураторы. «Крым находится в переходном периоде. Нам необходимо время и помощь, чтобы привести все структуры в единую систему Российской Федерации. Поэтому принято решение о закреплении за каждым городом и районом Республики Крым патронатной области Российской Федерации, которая будет оказывать консультационную, юридическую, материальную помощь, — сообщил тогда глава крымского правительства Cергей Аксёнов. — Каждый район получит куратора, который будет поддерживать отношения, согласует дорожную карту, и появится возможность совместно продвигать инвестиционные проекты».

Вот так и получил тогда Симферополь своего куратора — город Санкт-Петербург. И помощь стала поступать немедленно. И материальная, и техническая — всего не перечислишь (в первые же дни российского Крыма целый эшелон техники прибыл из Северной столицы). А специалисты Петербурга сразу после воссоединения Крыма с Россией регулярно приезжали в столицу республики, чтобы помочь госслужащим разобраться в особенностях российского законодательства.

За три года в Симферополь поступили снегоуборочная техника, общественный транспорт, специализированная техника по промывке ливневой канализации, вывозу мусора, дорожным работам и многое другое. Неоценимую помощь оказала Северная столица и во время блэкаута.

Переходный период закончился, но кураторские связи, к счастью, остались. И разнообразная помощь из города на Неве приходит в наш южный город постоянно. Объем такой поддержки колоссален и его трудно переоценить. А отношения Санкт-Петербурга и Симферополя перешли на качественно новый, дружеский уровень. В том числе и отношения, которые за три года выстроились между нашими школами, медицинскими учреждениями, спортивными учреждениями — они очень позитивны и крайне важны. Сборники стихотворений, энциклопедии, произведения русских классиков, учебные пособия — огромное разнообразие художественной, учебной и методической литературы для учреждений образования и культуры крымской столицы передано руководством Санкт-Петербурга с целью укрепления материально-технической базы симферопольских общеобразовательных учебных и культурных учреждений. Получены и компьютерные классы последнего поколения для школ (в Симферополе таким образом переоснастили почти треть компьютерных классов, где техника не обновлялась много лет). Кроме этого, из города на Неве привезли партию оргтехники, переданной в распоряжение администрации Симферополя и ГБУЗ РК «Симферопольский центр паллиативной медицинской помощи». А ещё в крымской столице были открыты Дом писателя, где талантливые и творческие люди могут представлять свои работы, и филиал магазина «Книжная лавка писателей».

Также постоянно в Симферополе присутствует научная, творческая интеллигенция, прекрасные артисты, представители предпринимательских кругов. Неплохо получаются и межконфессиональные обмены делегациями, что реально сближает людей. Санкт-Петербург толерантный город, и Симферополю у него есть чему поучиться.

Санкт-Петербург глазами крымчанки

«О том, чтобы пройтись по улицам и проспектам Санкт-Петербурга, раньше я могла только мечтать, но после событий 2014 года моя мечта стала реальностью. Думаю, что сравнивать Симферополь и Санкт-Петербург не стоит, это разные города и совсем не похожие друг на друга их истории. Помню то волнение и трепет, с которым я переступала порог аэропорта. Первый глоток воздуха — и я оказалась в другом времени, в другой эпохе. Каждая улица, каждый дом, даже каждый балкон — уникален и неповторим. Столько красок, эмоций, иностранцев, которые ищут, что бы ещё сфотографировать... хотя я была таким же «иностранцем». Первые дни я фотографировала буквально всё, что видела, и у меня от красоты города перехватывало дух. Единственное, что я могла тогда произнести: «Посмотри туда», «Ух ты!», «А это видела?» Я буквально влюбилась в город с первого взгляда, мне не хотелось спать, есть, пить. Всё, о чём я могла думать: как же мне не хочется отсюда уезжать обратно в Симферополь, где всё уже стало таким обыденным и привычным. Проходил день, другой, а я всё так же наслаждалась жизнью, что наполняла кварталы, реки, каналы, памятники архитектуры. Спустя несколько дней, когда я отошла от этого кайфа, стала всматриваться в проходящих мимо людей, во все детали Санкт-Петербурга. То, что я увидела, меня не то чтобы огорчило, наоборот, я наконец-то поняла, что чувствовали Достоевский, Есенин, Ахматова, Блок, Гоголь, Пушкин, Гумилёв, Зощенко, Лесков... Санкт-Петербург — это просто кладезь талантов. Не только с точки зрения литературы, но также философии, истории и религии. Александр Невский и Ксения Петербуржская — их знают по всей России и далеко за пределами. А больше всего порадовало трепетное отношение молодёжи к истории, культуре и военным событиям города. Памятники архитектуры не просто сохраняются, но за ними следят, реставрируют и облагораживают (хотелось бы, чтобы и в Симферополе с таким же почтением относилась молодёжь к героическому прошлому).

Под конец поездки я стала ощущать, как город меня съедает. Санкт-Петербург основан на болотах, соответственно, климат очень влажный. Для меня, крымчанки, было очень тяжело адаптироваться к погодным условиям (утром может ярко светить солнце, а после обеда уже дождь, холод, и нужно надевать ветровку). А еще тяжело стало осознавать тот факт, что ты ходишь по тем же дорогам, где некогда ходили великие мыслители своего столетия, где был смертельно ранен Александр II, где каждый час во время блокады умирали дети, взрослые, старики... Такое ощущение, что всё это красочное убранство Петербурга создано для того, чтобы скрыть следы смерти. Одно знаю точно, Санкт-Петербург — это Великий город, который каждый раз будет открывать себя с новой стороны.

Ожидая своего рейса в Симферополь, я познакомилась с парой петербуржцев, которые отправлялись в Крым на отдых. Я была поражена тем, что больше всего они хотели вдохнуть нашего крымского воздуха. И им было вполне достаточно аэропорта. Тогда я думала, что они, наверное, что-то путают, ведь чистый воздух там, где горы, а не машины и самолёты. Но каково было моё удивление, когда мы приземлились в аэропорту Симферополь... А ведь они были правы: дышать действительно стало легче.

Я снова хочу вернуться в объятия этого прекрасного города. Хотя стать петербурженкой невозможно, ею нужно родиться».

Что они знают о нас?

Аляска Сэмюэль-Лама, фотограф:

«В Симферополе никогда не была, но очень хочу туда попасть. О том, что Санкт-Петербург — это город-куратор Симферополя, узнала недавно и то случайно. Мой брат когда-то летал в Крым отдыхать и привёз мне много сувениров и разных фотографий... Крым — это потрясающее место: горы, степи, равнины, лес, море. В детстве, когда читала Пушкина, всё время предсталяла себе именно Крым, не знаю почему. Что до стереотипов — не знаю, что ответить, потому что пока Крым не входил в состав России, о нём мало кто знал и слышал».

Серафим Долбунов, выпускник семинарии:

«Про Симферополь я знаю крайне мало. Слышал, что у вас много разных замков на берегу моря — они очень красивые, такие я еще нигде не видел. Сам Симферополь мне показался чем-то „из прошлого“, будто время у вас застыло. Еще в Симферополе есть Таврическая духовная семинария и много храмов и часовен — это большой плюс для небольшого города. Стереотипы никакие не сложились, но что мне бросилось в глаза и я запомнил — это то, что в Крыму красивые девушки».

Михаил Артеев, мастер леса:

«Слышал, что это курортная зона. В моём представлении Симферополь — это некая здравница, почему-то ассоциируется с Хрущёвым. У вас одни летние лагеря, турбазы и дворцы. Читая о Симферополе, я узнал, что он достаточно большой. У вас неплохие цены на продукты и транспорт (они немного ниже, чем в СПб) и еще у вас очень необычная архитектура. Просматривая фотографии Симферополя, кажется, будто ты попал в 90-е годы, прямо веет духом Советского Союза, особенно ваш Центральный рынок... Если сравнивать с другими городами Крыма, то Симферополь — серый, хотя при ночном освещении он оживает».

Дмитрий, преподаватель географии:

«Основан Екатериной II (хотя понятно, что какие-то поселения там были и до этого). Столица Крыма в советские времена — довольно крупный (особенно по крымским меркам) промышленный центр, выпускавший телевизоры и прочую продукцию машиностроения, сейчас, в первую очередь, административный, транспортный и учебно-научный центр Крыма. Симферополь я воспринимаю и как транспортные ворота Крыма. Сам по себе город, конечно, важный, но жить или просто оставаться там никакого желания не возникает. Моря нет, река тоже город никак не красит, чего-то выдающегося и интересного особо нет или, может, я просто об этом пока не знаю».

Алла Махина, ИП:

«Что я знаю о Симферополе? Симферополь — столица Крыма. Меня всегда привлекал климат полуострова. Географическое расположение Симферополя, его парки, речка — это те вещи, которые хотелось бы сохранить. Когда-то мои знакомые рассказывали, что в Крыму не цветёт амброзия, точнее, от неё намеренно избавляются, жаль, что это было раньше. И, пожалуй, самое главное — море. Всего несколько часов езды на машине — и вот ты уже вдыхаешь свежий морской воздух. Не зря у вас проездом или на лечение останавливались цари, графы, князья, писатели, поэты».