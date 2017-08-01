Эталонный гений-2

Метаморфозы судьбы и творчества Ивана Айвазовского

17 (29) июля 1817 года в метрической книге Феодосийской армянской церкви появилась запись за номером 17: «Родился Ованес, сын Геворга Айвазяна». Впоследствии этот малыш стал известен всем и каждому как Иван Константинович Айвазовский.

Связь времен

В истории искусства художников, чей жизненный путь был практически безоблачно счастливым, можно пересчитать по пальцам. Ренуар, Пикассо и, конечно, Айвазовский. Везунчики. Некоторые исследователи и простые любители живописи нехотя признаются, что изучать их творчество иногда вдруг становилось смертельно скучно, мол, никакого лихо закрученного сюжета, смертельно ранящих козней неприятелей, улюлюканья толпы, не понимающей сути творений гения, никакого остракизма «особенных» личностей со стороны обычного социума. Тут стоит поспорить. Наверное, именно этот феномен — умение заставлять людей принимать твою сторону и способствовать твоему духовному развитию — как ничто другое достойно внимательного изучения. При жизни весомые в обществе люди были готовы подставить плечи, чтобы юный Айвазовский взошел по ним, словно по лестнице, к вершинам собственного мастерства. И теперь, спустя многие десятилетия после смерти этого эталонного гения, любая дата, связанная с его именем, подобна камню, брошенному в спокойные воды крымской культурной и общественной жизни — круги будут расходиться еще долго.

О праздновании 200-летия Ивана Айвазовского на родине художника, в Феодосии, заговорили еще в апреле. Городские мероприятия собирались проводить пять дней, с 26 по 30 июля. Позже, на пресс-конференции в Симферополе, глава администрации Феодосии Станислав Крысин уточнил: «Феодосия отметит 200-летие жившего в этом городе известного художника-мариниста Ивана Айвазовского с 28 по 30 июля». И пообещал: «Сюрпризов будет достаточно много, ведутся разговоры о заходе кораблей в нашу бухту. Будут разноформатные мероприятия, касающиеся и детей, и юношей. Будут балы».

Симферополь тоже отметит громкую дату. С 14 июля по 16 августа в Симферопольском художественном музее открыта выставка «Традиции крымского маринистического пейзажа». В экспозиции три полотна великого мариниста — «Лунная ночь над Неаполем», «Судакский мотив» и «Морской пейзаж». Да, именно так в крымскую столицу без всякой особой помпы, впрочем, как и 186 лет назад, приехал сам Айвазовский...

Трамплин в большое будущее

Именно Симферополь стал для Айвазовского своеобразным трамплином к славе. И пробыл он здесь ровно столько, сколько нужно было, чтобы приготовиться к прыжку в свое большое будущее. Во время пребывания в Симферополе Айвазовский был еще подростком, отроком, от которого мало что зависит. Но юному дарованию взялась покровительствовать жена Таврического губернатора Наталья Нарышкина. Она узрела в юноше искру божью. И, чтобы из этой искры возгорелось пламя, стала приглашать Ивана в свой богатый дом. Там перспективный мальчик мог подолгу рассматривать коллекцию редких гравюр, пользоваться весьма обширным собранием книг по истории мирового искусства и теории живописи и, конечно, оттачивать собственное художественное мастерство — копировать известные произведения, делать наброски и эскизы, создавать этюды. Он стремился к величию. И был готов, когда его покровительница при содействии портретиста Сальватора Тончи обратилась к президенту Императорской академии художеств в Петербурге Алексею Николаевичу Оленину с просьбой «устроить мальчика в академию с полным пансионом». В письме она подробно описала таланты Айвазовского, его жизненную ситуацию и приложила рисунки. Процесс пошел. Биографами Айвазовского была найдена в архивах и опубликована пара весьма интересных бумаг. Во-первых: «Запрос министра Двора президенту Академии художеств Оленину о целесообразности принятия И. К. Айвазовского в ученики Академии. 9 июля 1833 года. По высочайшему повелению препровождая при сем на рассмотрение всеподданейшее прошение живописца коллежского советника Тончи, при коем представляя на высочайшее благоусмотрение выписку из полученного письма от жены действительного статского советника Нарышкиной из Симферополя, и при оном рисунок, сделанный с натуры 13-летним сыном армянина из Феодосии Иваном Гайвазовским, просит об отправлении его в Рим для обучения живописи, я покорнейше прошу Ваше высокопревосходительство уведомить меня, нельзя ли наперед взять Гайвазовского в здешнюю Академию художеств, а вместе с тем и возвратить означенные бумаги и рисунок. Министр императорского Двора князь Волконский». Во-вторых: «Ответ президента Академии художеств министру Двора о необходимости принятия И. К. Айвазовского в Академию ввиду его исключительного дарования и содержании его на казенный счет. 13 июля 1833 г. На предписание Вашего сиятельства от 9-го сего июля за № 2719 насчет 13-летнего сына армянина из Феодосии Ивана Гайвазовского, имеющего отличную способность к художествам, честь имею уведомить Вас, милостивый государь, что молодой Гайвазовский, судя по рисунку его, имеет чрезвычайное расположение к композиции, но как он, находясь в Крыму, не мог быть там приготовлен в рисованьи и живописи, чтобы не только быть посланным в чужие края и учиться там без руководства, но даже и так, чтобы поступить в штатные академисты Императорской академии художеств, ибо на основании 2-го § прибавления к установлениям ее, вступающие должны иметь не менее 14-ти исполнившихся лет, рисовать хорошо, по крайней мере с оригиналов человеческую фигуру, чертить ордена архитектуры и иметь предварительные сведения в науках, то дабы не лишать сего молодого человека случая и способов к развитию и усовершенствованию природных его способностей к художеству, я полагал бы единственным для того средством высочайшее соизволение на определение его в Академию пансионером его императорского величества с производством за содержание его и прочее по 600 р. из Кабинета его величества с тем, чтобы он был и привезен сюда на казенный счет. Предавая такое мнение мое на уважение Вашего сиятельства, имею честь возвратить всеподданнейшее письмо г. Тончи с приложенными при оном выпиской из письма г-жи Нарышкиной и рисунком действительно даровитого мальчика Гайвазовского».

Нет никакой интриги в том, что венцом данной переписки стало триумфальное зачисление Айвазовского в Академию художеств. И это зачисление было тем более триумфальным, что рисунки «сына армянина из Феодосии» увидел и одобрил, то есть дал требуемое «высочайшее соизволение», сам император Николай I . Однако интересным представляется другое. Стоит обратить внимание на даты на приведенных выше бумагах. Обе они датированы 1833 годом. Несложные математические вычисления позволяют любому мало-мальски грамотному человеку понять: Айвазовскому на тот момент было 16 лет. Почему же прекрасно знающая Ивана Наталья Нарышкина, а вслед за ней и вся цепочка покровителей юного дарования именуют его «13-летним мальчиком». Что это было: случайная ошибка или умелый маркетинговый ход (ведь понятно, что в 16 лет дети гораздо более развиты и рисуют много лучше, чем в 13)? Как бы там ни было, в случае с Айвазовским цель явно оправдала средства. И, кстати, как видим из письма Оленина, путаница с датами чуть не сыграла с Айвазовским злую шутку — ему едва не отказали в поступлении по причине малолетства.