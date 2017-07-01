Зачем Крыму криптовалюта?

Санкции подстегнули чиновников к внедрению революционной платежной системы

Пока в Госдуме собираются рассмотреть законопроект о запрете криптовалюты, Минфин РФ предлагает разрешить расплачиваться биткоинами в Крыму иностранцам, чтобы они не попали под санкции.

«Обменяю пентхаус на биткоин»...

Еще в 2015 году некоторые крымчане в качестве альтернативы заблокированным платежным средствам Master Card и Visa стали использовать биткоин. Сегодня в интернете можно встретить немало объявлений о продаже и покупке товаров и услуг, в которых в качестве вида оплаты предлагается биткоин. Биткоин — это один из видов криптовалюты, наиболее популярный, его курс на сегодняшний день составляет около 2,5 тысячи долларов за 1 биткоин.

«Обменяю пентхаус в Алуште на биткоин, — сообщает пользователь одного из сайта продаж. — Обмен на 65 биткоинов».

Причем, поскольку в России биткоин пока не является официальным признанным денежным средством, сделку на форуме советуют оформить как обмен или договор дарения. Вероятно, продавец рассматривает электронную валюту как перспективный капитал, ведь курс биткоина постоянно растет. А вот чтобы обналичить криптовалюту, необходимо на одном из сайтов-обменников перевести ее в доллары или зачислить на электронный кошелек — «Яндекс-деньги», например. И только потом снять в банкомате. Правда, в ближайшее время, судя по всему, на улицах Симферополя, Ялты, Евпатории могут появиться и биткоин-банкоматы. Российские власти всерьез задумались о внедрении криптовалюты. Пока, похоже, собираются попрактиковаться на Крыме...

Банкам места нет

Деньги, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, могут быть наличными и безналичными, то есть занесенными в компьютер циферками. Криптовалюта — это исключительно виртуальная валюта, одни лишь цифры в компьютере, ничем не обеспеченные. Удивительно другое — криптовалюту производит не государство, а частные лица. Как так может быть, что государство, обладающее монополией на выпуск денег, позволило заниматься выпуском платежных средств кому угодно? Когда биткоин стал набирать популярность, все думали, майнинг (производство) криптовалюты приравняют к фальшивомонетничеству.

Ровно год назад замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что сбыт криптовалюты за рубли будет преследоваться по закону, ведь государственная валюта в РФ — рубли, и альтернативных денег быть не должно.

Теперь, когда в Японии биткоинами уже можно расплачиваться в магазинах, а в Великобритании — оплатить обучение в университете, о внедрении криптовалюты задумались и в России. «Чтобы реконструировать иностранный туризм в Крыму, для того, чтобы люди, которые там были, не преследовались у себя на родине за то, что были в Крыму, и об этом узнавали, потому что они расплачивались там карточками, может быть, можно было бы и подумать, и сделать какие-нибудь исключения», — заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Правда, у нас больше надеются на выпуск собственной российской криптовалюты. Хотя если государство попытается монополизировать выпуск электронной валюты, само ее существование потеряет смысл. Ведь криптовалюта — это средство независимости от государств и банков.

«Мировое финансовое сообщество уже воюет с государствами, и любой контроль для него неприемлем, — считает известный политолог Михаил Делягин. — Биткоины позволяют уйти из-под контроля государств».

«Для нас вывод из применимости технологии для финансового сектора заключается только в том, что банкам места нет», — уверен Герман Греф. По его мнению, криптовалюта приведет к тому, что потребитель освободится от посредников в виде финансовых организаций, а стоимость всех видов услуг существенно снизится.

Что будет с биткоином?

Мы связались с одним из крымских программистов, который рассказал нам о сути самой криптовалюты.

«Криптовалюту легко использовать в теневой экономике, например, для сокрытия реальных объемов получаемой прибыли, то есть ухода от налогов, анонимного приобретения запрещенных к обороту средств и веществ — оружия, боеприпасов, наркотиков, а также для финансирования терроризма, и для приобретения запрещенных материалов, т. е. детской порнографии и материалов экстремистского характера, — в частности, из-за того, что биткоин обладает децентрализованной структурой, и в 90 % случаев не удается установить ни происхождения средств, ни получателя, ни отправителя, что очень привлекательно для представителей теневого рынка, — рассказал нам наш источник. — Мало того, биткоин абсолютно ничем не подкреплен, его стоимость по отношению к „реальным“ валютам — рублю или доллару — обусловлена лишь спекулятивным спросом».

Впрочем, сторонники криптовалюты парируют: мол, доллар тоже ничем не обеспечен и рано или поздно лопнет, как мыльный пузырь. Ждет ли обладателей криптовалюты судьба вкладчиков МММ в 1994 году, или биткоин заменит доллар на посту мировой валюты, пока не знает наверняка никто. Но логика представителей власти понятна: чем запрещать внедрение новых технологий революционерами, не лучше ли этот процесс возглавить?