Летние хлопоты

Зачем в наше время нужен хворост, почему знание фармакогнозии положительно сказывается на фигуре и каким образом в эволюции взаимоотношений двуногих и четырехколесных произошел существенный сдвиг

«Зеленая аптечка» диетолога

«Ешьте больше зелени», — призывают в один голос специалисты по здоровому питанию. Однако зачем она нам нужна, если в ней даже витаминов почти нет, они не объясняют. Может, это кого-то удивит, но как раз витаминов в зелени катастрофически мало. Из длинного перечня известных науке витаминов и витаминоподобных веществ в зеленых овощах есть витамин С (от него зависит наш иммунитет), фолиевая кислота (необходима для нормальной работы головного мозга, печени и других органов) и мизерные количества других витаминов, например витамина В1. Правда, в зелени много микроэлементов — калия, натрия, магния, йода. Однако все это содержит только свежая зелень, поэтому чтобы обогатить себя витаминами, зелень нужно есть прямо с грядки. В процессе ее хранения содержание витаминов резко падает и рассчитывать, что съев пучок петрушки, мы получим суточную норму, скажем, витамина С — просто смешно. И все же зеленые овощи — это необходимая группа продуктов. Потребляя их, мы обеспечиваем организм клетчаткой — почти не всасываясь в кишечнике, она адсорбирует побочные продукты пищеварения, красители, стабилизаторы, канцерогены, токсические металлы и тому подобные «прелести», получаемые вместе с пищей. Помимо этого, «зелень» формирует «пищевой комок», необходимый для нормальной работы кишечника.

Какие травы помогут в борьбе за фигуру

Иногда стоит забыть о рекламе, популяризирующей различные «волшебные пилюли» сжигающие жир и притупляющие аппетит. И вспомнить о природных ресурсах, которые по умолчанию полезней любой химии. Речь, конечно же, идет о лекарственных травах.

Классификация:

Лекарственные травы воздействуют на человеческий организм за счет биологически активных веществ, которые они содержат. Иными словами, они и есть пресловутые БАД.

Похудение возможно с помощью четырех категорий трав:

• диуретики — мочегонное;

• стимуляторы — жиросжигающие;

• супрессаны — подавляют чувство голода;

• слабительные.

Диуретики

Самые характерные из них — люцерна, фенхель, петрушка, анис и укроп. Эти травы эффективны не только для похудения, но и для избавления от отеков (например, после бессонной ночи), или для борьбы с целлюлитом.

Стимуляторы

Представители: гуарана, одуванчик, имбирь. Из этих трав можно не только готовить отвары, но и употреблять в пищу, и делать настои из трав для похудения. Однако при приеме стимуляторов следует быть осторожным, их нельзя принимать ежедневно, а следует чередовать с другими травами, поскольку они не только стимулируют обмен веществ, но и ускоряют все жизненные процессы (сердцебиение, дыхание, пищеварение), могут вызвать озноб и повышение температуры тела.

Супрессанты

Эти травы подавляют чувство голода, разбухают в желудке и имеют легкое слабительное действие. Наиболее характерные супрессанты — это лопух, ламинария и крапива.

Слабительные

Самые известные травы-слабительные — сенна, лен и гарциния камбоджийская. Невзирая на то, что действие трав, конечно, мягче и натуральней лекарственных средств, терять бдительность все же не стоит — беспечное комбинирование неизвестных компонентов может привести к неожиданным, и даже трагическим последствиям.

Домашний фаст-фуд

Сырный хворост можно брать с собой в походы и дальние поездки, а приготовить его сможет даже самый ленивый и неумелый кулинар

Ингредиенты на 3-4 порции:

— 280 г сыра твердых сортов типа «российского»

— 140 г муки

— 2 яйца

Приготовление:

Сыр следует натереть на крупной терке.

Добавить яйца и муку, тщательно вымешать, растирая сыр. В результате должно получиться немного липкое тесто.

Доску подпылить мукой, положить тесто и раскатать в пласт толщиной 8-10 мм. Нарезать на полоски.

В глубокой кастрюльке разогреть рафинированное растительное масло. Если есть термометр — температура фритюра должна быть 170-175 градусов. Прожарим хворост в масле в несколько заходов до золотисто-коричневого цвета. Выложить на тарелку, покрытую мягкой натуральной тканью — она впитает лишнее масло. Блюдо готово.

Без шума и пыли

На автовокзалах Крыма можно бронировать билеты за месяц

Приятную новость распространила пресс-служба предприятия «Крымавтотранс». Ранее продажа билетов в кассах автостанций и бронирование по телефону на маршруты открывались за 14 дней до даты отправления рейса. В связи с многочисленными обращениями граждан, касательно изменения сроков продажи, руководством предприятия принято решение увеличить период бронирования вдвое. Поэтому теперь приобрести билеты за 30 дней можно будет в кассах автостанций, которые расположены по всему полуострову, а также в On-line режиме на интернет-ресурсе ГОСАВТОБУС (gosbus.ru).

На этом же ресурсе можно найти общую информацию об автостанциях Крыма, телефоны для справок, список направлений рейсовых автобусов, правила перевозки пассажиров и багажа, тарифы на билеты.