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Горький конфетный бизнес

Крымчанам, а в особенности симферопольцам, давно и хорошо известна Симферопольская кондитерская фабрика. Точнее, её конфеты. Вкусные, кстати. Были... Ведь, как выяснилось, фабрика на этой неделе была объявлена банкротом. Общественность и предположить не могла, что предприятие со столь почтенной историей погубит именно конфетный бизнес, оказавшийся совсем не сладким. Симферопольская кондитерская фабрика была основана в 1945 году. Предприятие изготавливало около ста наименований кондитерской продукции, в том числе песочное печенье и печенье в глазури, вафельные, молочные, желейные конфеты и не только. Проблемы начались в прошлом году, когда московские производители предъявили многомиллионные претензии на незаконное использование брендов. Один из крымских политиков, баллотировавшийся тогда в Госдуму, называл конфликт интересов надуманным. Но теперь тайное стало явным: арбитражный суд Республики Крым признал банкротом Симферопольскую кондитерскую фабрику. Решение опубликовано в картотеке дел на сайте суда. Заявителем же выступил московский производитель конфет «Рот Фронт», которому Симферопольская кондитерская фабрика должна 6,5 млн рублей (из них около 200 тысяч уже выплачено) за незаконное использование товарного знака. Кроме того, представитель УФНС представил суду данные о наличии задолженности перед бюджетом в размере 3,8 млн рублей... Горькая финита ля комедия...

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 441 от 4 августа 2017 года

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Просмотров: 268 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:26

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