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Говорят, что... депутатская неприкосновенность… к дорогам Житель Симферопольского района сообщает: «Симферопольский район (возле кирпичного завода). Участок автодороги (если можно так назвать) в с. Украинка (Курцы) как после бомбежки». Ответственным за состояние дороги житель считает местного депутата, который «не предпринимал и не предпринимает никаких действий для решения этой проблемы!». «Депутату гораздо важнее его магазин (находится на конечной остановке общественного транспорта в этом селе), – следует далее в письме. – Проблемы местного населения его волнуют менее всего! Теперь с огромным трудом добирается скорая помощь по вызову, также детям в школу как ходить (нет ни тротуаров, ни освещения, соответственно, и дорог тоже нет – так сказать, направления). Так вот депутат сельского совета работает!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 441 от 4 августа 2017 года Еще статьи: Транспорт власти неподвластен Депутатская «неприкосновенность» Вместо ранцев — агитки Говорят, что... чиновники не могут поделить дорогу В крымском Нью-Йорке работают натурщики