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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... путь к отдыху преградили

Говорят, вслед за запретом парковаться в непосредственной близости к морю при отсутствии бетонного или асфальтового покрытия последовало очередное нововведение. Так, по сообщениям крымчан, в Алуште парковки, расположенные возле городского пляжа и в Рабочем Уголке, стали платными. «С крымчан стали брать деньги за парковку возле общего пляжа в Алуште. 45 рублей в час. Что дальше?» – вопрошает симферополец, решивший в выходные позагорать на расположенном неподалеку курорте. «Тоже вчера с этим столкнулся в Рабочке, еще не припарковались – уже прибежал работник, говорил, 50 руб. в час», – вторит ему другой крымчанин. И советует: «Так что паркуйтесь от них подальше – не успеют прибежать». Совет этот, правда, вряд ли стоит рассматривать всерьез, ведь если плата установлена, то ее все равно потребуют. Крымчане предполагают, что подобное развитие событий в скором времени может привести к тому, что… «дальше будут брать деньги за выход из моря…»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 441 от 4 августа 2017 года

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Просмотров: 15 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:52

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