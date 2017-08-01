В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... путь к отдыху преградили Говорят, вслед за запретом парковаться в непосредственной близости к морю при отсутствии бетонного или асфальтового покрытия последовало очередное нововведение. Так, по сообщениям крымчан, в Алуште парковки, расположенные возле городского пляжа и в Рабочем Уголке, стали платными. «С крымчан стали брать деньги за парковку возле общего пляжа в Алуште. 45 рублей в час. Что дальше?» – вопрошает симферополец, решивший в выходные позагорать на расположенном неподалеку курорте. «Тоже вчера с этим столкнулся в Рабочке, еще не припарковались – уже прибежал работник, говорил, 50 руб. в час», – вторит ему другой крымчанин. И советует: «Так что паркуйтесь от них подальше – не успеют прибежать». Совет этот, правда, вряд ли стоит рассматривать всерьез, ведь если плата установлена, то ее все равно потребуют. Крымчане предполагают, что подобное развитие событий в скором времени может привести к тому, что… «дальше будут брать деньги за выход из моря…» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 441 от 4 августа 2017 года Еще статьи: Говорят, что... преподавателей заставляют тратить зарплату на парковку Говорят, что... курортников запирают на пляжах Говорят, что... тротуар превращается в газон Говорят, что... когда приходить в Крымэнерго – непонятно Говорят что... крымчан атакуют лягушки