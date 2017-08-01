Говорят, что... на ЮБК появился мост-призрак

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Говорят, что с помпой открытый на прошлой неделе уникальный подвесной мост на скале Дива в Симеизе закрыт для пользования. Хотя на открытии объекта присутствовали и министр спорта Крыма, и депутат Госдумы РФ. А уже через несколько дней симеизский мост закрыли.

Местные жители говорят, что, дескать, организаторы аттракциона на Диве клялись, что установка надежная и уникальная. Но из-за недавнего шторма якобы выяснилось, что крепления моста расшатались и пришли в негодность. «Посетителей туда больше не пускают», – говорят очевидцы.