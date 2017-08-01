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Говорят, что... появился новый стихийный рынок

Житель крымской столицы сообщает: «На остановке «Ул. Бородина», проспект Победы, построен новый подземный переход, возле него идет круглосуточная торговля, не стесняясь и не боясь ничего, уже построили деревянные прилавки, которые ночью сами и охраняют. Днем пройти в подземный пешеходный переход невозможно, толпа людей, ну и, соответственно, мусора гора».