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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... появился новый стихийный рынок

Житель крымской столицы сообщает: «На остановке «Ул. Бородина», проспект Победы, построен новый подземный переход, возле него идет круглосуточная торговля, не стесняясь и не боясь ничего, уже построили деревянные прилавки, которые ночью сами и охраняют. Днем пройти в подземный пешеходный переход невозможно, толпа людей, ну и, соответственно, мусора гора».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 441 от 4 августа 2017 года

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Просмотров: 346 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:55

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