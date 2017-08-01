На что рассчитывать молодёжи?

Национальная строительная политика начнется с Крыма

С прошлого месяца на полуострове начал работу Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП). Основными направлениями деятельности являются мониторинг выполнения национальных и региональных проектов в строительстве: работа с обманутыми дольщиками, переселение из ветхого и аварийного жилья, программа «ЖКХ и городская среда» и многое другое. Но почему именно в Крыму создаётся представительство этого центра?

Космодром, Крымский мост... Можно продолжать!

Итак, что же за новая организация появилась на полуострове? Что кроется за громкой вывеской — Всероссийский центр национальной строительной политики? Оказалось, как сообщают в руководстве ВЦНСП, специалисты центра ищут инновационные продукты, программы и разработки в строительной отрасли для последующей реализации на площадках в регионах России, а также оказывают содействие развитию строительной отрасли и государственно-частного партнерства в строительстве.

Отдельное же внимание уделяется поручениям президента России Владимира Путина по вовлечению молодых специалистов строительных профессий в проекты национального значения. Здесь уместно будет вспомнить и такие масштабные, без лишней скромности — национальные, проекты, как строительство космодрома «Восточный» или строительство Крымского моста. На эти объекты как раз и привлекались молодые специалисты соответствующих специальностей.

Хочется верить в лучшее

По результатам рабочей поездки по Крыму руководитель ВЦНСП Александр Моор ознакомился с работой на ряде объектов ФЦП (из тех, которые реализуются в настоящее время на полуострове). Было принято решение о создании представительства центра именно в Крыму. Конечно, нашей республике сейчас уделяется пристальное внимание на самом верху государственной власти и оказывается разнообразная поддержка со стороны федеральных властей, но работы в регионе для строителей еще очень много.

Примечательно, что проектом, с которого ВЦНСП начинает свою работу в Республике Крым, является так называемый проект молодежного жилищного строительства. В 2015 году данный проект был представлен в рамках Всероссийского строительного форума и стал лауреатом общероссийской общественной премии в области строительства. Поэтому не кажется случайным, что руководителем регионального (крымского. — Ред.) отделения Всероссийского центра национальной строительной политики был назначен Иван Хуторной — автор вышеупомянутого проекта.

Конечно, сейчас рано ещё делать выводы, насколько ценной и полезной для полуострова станет деятельность ВЦНСП, и судить об этой организации мы будем не по обещаниям и заявлениям, а по конкретным делам и реализованным проектам. Но хочется же верить в лучшее.