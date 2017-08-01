Лучше сразу — в БТИ

Что есть хорошего в крымской глубинке?

В поселке Красногвардейское, на улице Советской, 5, есть здание, которое притягивает сотни людей. Здесь располагается филиал ГУП РК «КрымБТИ». Крымских чиновников в последнее время частенько критикуют за плохую работу, но здесь — пример совершенно другого рода. Руководство организации смогло за короткое время изменить не только порядок работы структурного подразделения КрымБТИ, обслуживающего Джанкой, Красногвардейский, Нижнегорский и Советский районы, но и поменять внешний и внутренний вид здания.

Редкий случай

Чтобы узнать подробно о сегодняшней работе этой организации, о её недавней истории и происходящих здесь переменах, мы встретились и с рядовыми сотрудниками, и с руководителем филиала «КрымБТИ», Владимиром Габелко. И оказались удивлены. «На протяжении 30 лет специалисты БТИ в пгт Красногвардейское работали в крохотной комнатке в здании поселкового совета. Теснота (комнатка в семь квадратных метров!), духота, архив всех документов по недвижимости жителей Красногвардейского района еле помещался на полках приспособленного помещения. В приемный день приходило по шесть, иногда больше, человек», — рассказывает Владимир Габелко. Уже после возвращения Крыма в состав Российской Федерации глава Красногвардейского сельского поселения Анатолий Ерохин, понимая всю важность проблем, которые люди решают в БТИ, выделил помещение рядом с сельским советом.

«К сожалению, оно было не совсем пригодным для работы. Пришлось вложить свои личные средства в ремонт этого помещения. Полмиллиона рублей. Теперь у нас есть два архива — отдельно район и отдельно поселок. Условия для сотрудников хорошие. Работают шесть специалистов. У каждого свой компьютер», — продолжает рассказывать руководитель. Признаемся, далеко не каждый год удаётся встретить человека, который готов пожертвовать личным ради общественного. А тут как раз такой случай...

Тяжело, но бросить — не вариант

Надежда Савва и Ольга Мужик в БТИ работают более 30 лет и могут сравнить, что сегодня есть и как было раньше. «Ютились в одной комнатке. Архив прессовали в два шкафа, — говорят они. — Было такое, что и по ночам дома работали. Мы начинали с нуля, техпаспорта были только в поселке Красногвардейское. Помним, как ходили по дворам, стучали и просили: «Хозяйка, можно измерить дом». Впрочем, признаются, было тяжело. Очень тяжело. Но желания бросить никогда не было.

«Мы хранители архива. Вся старая информация на бумажных носителях. У нас есть сведения по любому домовладению Красногвардейского района. Больше такого архива нигде нет. У нас больше 12 тысяч дел. Есть дела с 1954 года, — рассказывает сотрудница БТИ Наталья Мухина. — У нас есть и кадастровые работы, и справки, и технические паспорта. Если человек к нам обратился, то он получил всю информацию, которая ему необходима».

По словам Владимира Габелко, только за последние два года (КрымБТИ указом главы Республики Крым Сергея Аксенова было создано 18 мая 2014 года) местным филиалом БТИ выдано более 120 тысяч бесплатных ответов.

«Работа тяжелая. Количество запросов возрастает, — продолжает Владимир Габелко. — Прежде всего потому, что мы являемся балансодержателями и хранителями государственного архива. Вся информация, которая здесь хранится, имеет очень большое значение для распределения жилого или нежилого фонда. Все материалы по жилому фонду аккумулируются непосредственно в БТИ».

Как говорят специалисты, основная проблема в работе — это неосведомленность граждан. Они обращаются и в Госкомрегистр и в МФЦ, идут к частным юристам, фирмам, которые их консультируют и иногда вводят в заблуждение. Люди подают документы на регистрацию, а потом им приходится возвращаться в БТИ, опять заказывать необходимую информацию. Поэтому сотрудники БТИ рекомендуют: лучше сразу обратиться к ним.