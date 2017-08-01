Великое переселение откладывается

Московский опыт реновации республике пока не пригодится

В Москве наконец завершили составление реестра домов для реновации. В окончательный список было внесено более пяти тысяч строений. Но, видимо, в столице на достигнутом решили не останавливаться — в СМИ появились сообщения о том, что аналогичная программа будет разработана и для некоторых других регионов страны, в том числе и для Крыма. Что думают по этому поводу в республиканском парламенте и как министерства справляются с уже имеющимися проектами, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Лихорадка реновации

В начале июня в Алуште состоялось заседание комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, в рамках которого глава комитета Галина Хованская неожиданно заявила, что, возможно, Крым присоединится к программе реновации жилья. Нельзя сказать, что жители полуострова с оптимизмом отнеслись к такой новости — у всех на слуху московская ситуация, где включение домов в проект проходило с многочисленными скандалами и активно выраженным недовольством людей. Столичные жители жаловались на то, что их переселяют в отдалённые районы, что им не компенсируют средства, уже вложенные в будущий капитальный ремонт дома и так далее. Без сомнения, и на полуострове будет не меньше споров, если такой процесс запустится, тем более что даже реализуемая сейчас программа по расселению людей из ветхого жилья не обходится без запутанных ситуаций, о чём мы также писали (см. «На осадном положении», № 439 от 21 июля 2017 года).

В то же время депутат Госдумы сообщила, что снос старых пятиэтажек и возведение на их месте новых жилых зданий не стоит сейчас в повестке дня, а, скорее, это планы на будущее.

Однако не прошло и двух месяцев, как о такой программе заговорили уже более конкретно. В частности, в Госдуме РФ началась разработка проекта закона о реновации жилья в разных регионах России. Более того, Галина Хованская в ходе видеомоста с Симферополем сообщила, что «крымчане говорят о том, что хотят заниматься реновацией».

«Я знаю, что в Крыму эта проблема есть, и она стоит очень остро», — отметила депутат.

Парламентарий пообещала, что в готовящемся законопроекте будут учтены и исправлены недоработки московского закона. И речь идёт не только о сносе пятиэтажных домов, но и об их модернизации, после которой многоэтажки смогут еще долго функционировать.

По словам Хованской, проект будет реализовываться за счёт инвестиционных средств.

«Это большое преувеличение — думать, что это всё будет в течение пятнадцати лет делаться за счёт бюджета. В эту схему будут привлекаться инвесторы», — отметила депутат Госдумы.

Разработки на отдалённое будущее

В крымском же парламенте к разговорам о программе реновации в республике относятся скептически.

Валерий Аксёнов, депутат ГС РК, заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству:

«Для реновации (жилья. — Ред.) в Крыму, мягко говоря, рановато. Прежде чем валить пятиэтажки, нам надо разобраться со всеми „уродцами“, которые сегодня даже на дома не похожи. Так что в ближайшую пятилетку нам эта программа не грозит».

При этом крымский депутат отмечает, что для Москвы такой проект действительно актуален, но никак не для нашего региона. Тем более что у нас сейчас для этого даже нет необходимых ресурсов.

Валерий Аксёнов:

«Брать и сносить пятиэтажки у нас на сегодняшний день нет ни физических, ни особенно финансовых возможностей. К тому же среди них много есть таких, которые своё просто не отработали. Нам бы справиться с аварийным жильём, которое в настоящее время действительно существует — у людей буквально крыши над головой нет!»

Другими словами, если реновация жилья в Крыму и будет, то только после окончания программы по переселению граждан из аварийного жилья. А в настоящий момент этот вопрос в Госсовете РК даже не обсуждался.

Связаться с председателем комитета по строительству и ЖКХ Крыма Леонидом Бабашовым не удалось — депутат в отпуске, однако ранее на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он писал, что при запуске такой программы на полуострове не должно быть таких проблем, как в Москве.

«В случае с Крымом, прежде чем проводить реновацию, необходимо крайне кропотливо проработать весь механизм, учесть все интересы граждан», — считает крымский парламентарий.

Мнение из минстроя

Получить комментарий по поводу потенциальной реновации жилья в Крыму в республиканских министерствах оказалось не так-то просто. В МинЖКХ сообщили, что никакого отношения к данной программе не имеют, и посоветовали обратиться в минстрой. Однако в министерстве строительства сообщили, что этот вопрос находится в ведении... МинЖКХ. Такую путаницу можно объяснить лишь тем, что возможность такой программы только обговаривается и никакой конкретики пока нет.

Между тем в управлении развития жилищного строительства минстроя уверены, что сейчас вообще нет смысла обсуждать реновацию жилья на полуострове, так как в ближайшее время такой проект вряд ли будет здесь реализовываться.

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К слову, расселение крымчан из аварийного и ветхого жилья также не проходит гладко.

Валерий Аксёнов, депутат ГС РК, заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ:

«Есть проблемы в этой части. Сейчас мы учимся на собственных ошибках. И те недостатки, которые были допущены на первых пяти домах, будут устранены. Для этого мы выработаем определённую схему работы».

По словам депутата, одной из главных ошибок при реализации программы стало перекладывание всех задач на два министерства: ЖКХ и строительства. Однако определением технического состояния домов по-хорошему должны были заниматься муниципалитеты. В регионах же необходимо было заниматься и составлением списков людей, подпадающих под программу расселения.

Кроме того, изначально было определено, что цена одного квадратного метра при строительстве нового жилья составит 28 тысяч рублей, однако при нынешней экономической ситуации такая стоимость строителей не удовлетворила. В то же время в республиканском бюджете нет средств для решения этой проблемы.

Валерий Аксёнов:

«Есть масса вопросов, которые на сегодняшний день ещё не решены. Но теперь будут начинать работать серьёзные фирмы, для которых уже сделаны определённые условия. Так что, думаю, мы с этой проблемой справимся».