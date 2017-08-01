Куда движется Крым?

Власти республики намерены «расшифровать нормальным языком» стратегию развития полуострова

В конце 2016 года республика получила в свое распоряжение восьмисотстраничный плод совместной работы с ведущими российскими институтами — стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года. Стоимость документа составила 9 млн руб. Еще задолго до публикации на правительственном портале к нему возникала масса вопросов, и мнения экспертов расходятся. С одной стороны, они утверждают: программа сыровата и требует доработок, с другой, что без этого документа республике сложно будет понять, куда двигаться дальше. И вот тема заиграла вновь: глава республики распорядился переработать стратегию в ключе, понятном не только экспертам, но и простым гражданам, жителям полуострова.

Понятнее и доступнее

На прошлой неделе, во время правительственного совещания, глава РК Сергей Аксенов распорядился конкретизировать программу социально-экономического развития региона до 2030 года. Так, чтобы ее основные положения стали доступны для понимания жителей полуострова.

Сергей Аксенов, глава РК:

«Человек, читая документ, должен найти мероприятия, касающиеся его: благоустройство двора, ремонт дороги к его дому и так далее. Хочу, чтобы мы составили документ, который будет являться прямым руководством к действию. После того как наполним документ реальными мероприятиями, необходимо это всё опубликовать, дать комментарий и разъяснение под каждым пунктом, чтобы всё было понятно каждому гражданину».

Контроль за исполнением поручения глава Крыма возложил на Министерство экономического развития (МЭР РК). Следует напомнить, что этот проект обошелся крымскому бюджету в девять миллионов рублей. Сегодня он находится в свободном доступе на правительственном портале. Стратегия социально-экономического развития Крыма до 2030 года включает в себя 23 направления и предполагает финансирование общим объемом в 5,8 триллиона рублей. Но несмотря на то что документ был принят как готовый материал, по заявлению вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, в него еще будут вноситься правки.

Истина где-то рядом

Чтобы получить подробное представление о стратегически важном для полуострова документе, в «Крымском Телеграфе» решили обратиться к экспертам. В частности в Торгово-промышленную палату Крыма, которую ход экономического развития республики интересует больше всех остальных.

Артем Мальцев, президент Торгово-промышленной палаты Крыма:

«Мое мнение как президента ТПП созвучно с мнением главы республики. На мой взгляд, эта программа, несмотря на свою высокую стоимость, все-таки еще сыровата. Она требует отшлифовки и доработок. Но, по большому счету, этот документ необходим республике для понимания своих же перспектив».

К слову, такая практика составлять далеко идущие планы по всем направлениям и обобщать их в подобного рода документы сегодня принята почти во всех субъектах Российской Федерации. По мнению некоторых экономических экспертов, стратегический план развития особенно актуален для Крыма, поскольку был изначально рассчитан на то, что даже к 2030 году западные санкции в отношении России и полуострова не будут отменены. Впрочем, в документе заложены и весьма оптимистичные показатели, которые пока не понятно, как будут (и будут ли) достигнуты.

Виктор Реутов, доктор экономических наук, профессор КФУ:

«Когда мы обсуждали стратегию социально-экономического развития вместе с членами Общественной палаты Крыма, наши специалисты уже предложили ряд изменений. Некоторые из них были взяты на вооружение. Документ очень непростой и рассчитан на специалистов в своих отраслях, и здесь вполне резонным кажется требование главы республики сделать его доступным для понимания граждан».

Говоря о стратегии экономического развития Крыма до 2030 года, отмечает Реутов, нельзя не вспомнить о стоимости документа. По мнению эксперта, с научной точки зрения труд своего рода феноменальный, поскольку работу над ним вели сразу несколько ведущих российских институтов. Тем не менее к мысли о том, чтобы адаптировать документ для рядовых жителей Крыма, склоняются все опрошенные эксперты.

Что будет дальше

Как уже было отмечено, к исполнению поручения Аксенова приступит Министерство экономического развития Крыма. Газете «Крымский ТелеграфЪ» удалось связаться с пресс-службой ведомства, в которой охотно рассказали о планах и нюансах предстоящей работы.

Во-первых, в МЭР не собираются вносить правки в уже существующий документ. Слишком дорогое удовольствие, да и незачем, поскольку отдельный (удобоваримый для всех граждан) документ уже в разработке.

«Министерством экономического развития на основе собранной межведомственной информации уже ведется работа по обобщению и выработке ряда шагов, которые позволят конкретизировать ход выполнения стратегического плана. Всего их будет около 500, включая все направления», — рассказали в пресс-службе.

Оговорили в ведомстве и сроки исполнения поставленной главой РК задачи. По словам министра экономического развития Андрея Мельникова, уже в середине августа МЭР вполне может представить результаты своего труда. Так что теперь вопрос появления доступного и понятного плана действий на ближайшие 13 лет — дело техники.