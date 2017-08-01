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Кому простят украинские долги?

Президент подписал закон, фактически списывающий задолженности крымчан перед украинскими банками

Три года жители полуострова, имевшие на момент его перехода под российскую юрисдикцию задолженности по кредитам, оставались под прицелом коллекторов и страдали от постоянных домогательств. Законы, которые были приняты за это время, лишь регулировали отношения между заемщиками и российскими фирмами, выкупившими кредиты у украинских банков, но у людей продолжали выбивать долги. На этот раз заемщики, как уверяют чиновники, могут вздохнуть с облегчением, ведь их кредиты будут списаны. При этом юристы отмечают, что это коснется не всех, а сам механизм прощения имеет подводные камни...

Все через Фонд защиты вкладчиков

Итак, что меняется? В первую очередь, Фонд защиты вкладчиков переходит из управления федерального Агентства страхования вкладов под юрисдикцию государственных органов Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Состав наблюдательного совета, в который на данный момент входят руководители АСВ, по всей видимости, изменится: в него должны войти четыре представителя от Республики Крым, один — от Севастополя, и еще один — по должности — исполнительный директор фонда.

Далее. Если раньше заемщиков донимали фирмы, выкупившие долги у украинских банков, то теперь крымчане могут вообще не иметь с ними дело, а решать все вопросы через Фонд защиты вкладчиков.

«Раньше предоставлялась возможность работы напрямую кредитора с заемщиком, в рамках законодательства о потребительском кредитовании, — рассказал „Крымскому Телеграфу“ председатель комитета Государственного совета Республики Крым по законодательству Сергей Трофимов. — Если возникали какие-то несогласия по сумме долга и всего остального, тогда только обращались в Фонд защиты вкладчиков. А сейчас априори все аккредитуются через ФЗВ, все физические лица, которые представляли кредиторов, получают разрешение на работу с заемщиком, только после этого кредитор имеет право работать с населением. Помимо этого, Республике Крым и городу Севастополю предоставлено право самостоятельно, собственными законами устанавливать основания и порядок реструктуризации задолженности — рассрочки, отсрочки, погашения».

До пяти миллионов, а также льготникам

Всем ли крымчанам теперь безоговорочно спишут задолженность? Оказалось, что только тем, у кого долг не превышает 5 миллионов рублей. Правда по курсу на 18 марта 2014 года — 3,7 рубля за гривну. А это почти 170 тысяч долларов. Как отмечают крымчане на всевозможных форумах, обсуждая принятие закона, фактически можно отжать в собственность не только стандартные квартиры, но и приличные апартаменты у моря, а те, кто брал кредиты побольше, явно не из простых смертных. При этом, как это удивительно ни звучит, в законе предусмотрено полное списание и для тех, у кого сумма долга превышает пять миллионов, но он подпадает под категорию льготников. Так, простят задолженности инвалидам I и II групп, пенсионерам и участникам боевых действий.

«Предоставляются и различные дисконтные программы по погашению задолженности, — говорит Сергей Трофимов. — Скажем, если у человека долг свыше пяти миллионов, ему будет предоставлено право однократной уплаты части долга. Система градации такова: 5 % погашает заемщик — списывается 20 %, погашает 10 % — списывается 40, погашает 15 — списывается 60, погашает 20 — списывается вся остальная часть. Очень лояльные условия погашения задолженности. Сами кредиторы, которые выкупили кредиты за смешные деньги, фактически не смогут получить какую-либо прибыль, дай бог, чтобы они вышли в ноль».

Списать всем?

Впрочем, не все радужно восприняли новость о новом законе. Юристы, представляющие интересы заемщиков в судах, считают, что установление конкретного порога по сумме долга несправедливо по отношению к тем, кто ненамного превысил его.

«Вот смотрите, мы с вами взяли одинаковый кредит под залог квартиры в одной строительной фирме, у вас 80 квадратов и у меня 80 квадратов, — рассуждает координатор правозащитного комитета „Дело чести“ Виктория Жуковская. — Вам банк дал 100 тысяч долларов, а мне 180. В итоге вам прощается, а я должна платить. Это несправедливо. А остальным людям что делать?»

По ее мнению, украинские долги следовало списать всем крымчанам на основании форс-мажора, который произошел с переходом Крыма в правовое поле Российской Федерации.

«В международном праве, особенно касающемся банковской деятельности, есть такое понятие, как срок исковой давности с момента последнего платежа. Это утверждено пленумом Верховного суда Украины и Верховного суда РФ, — говорит Виктория Жуковская. — Идеальным решением проблемы было бы сделать так: если за три года юридическое лицо не нашло законных путей взыскать с вас деньги, значит, можно списывать».

Также юрист отмечает, что вопрос списания долгов и последующего снятия ареста с имущества не такой уж простой. Ранее на ток-шоу «Народный вердикт» на телеканале ИТВ Виктория Жуковская возмущалась по поводу того, что Россия признает договоры переуступки прав требования, в которых Крым фигурирует как временно оккупированная территория, а сами заемщики-крымчане являются гражданами Украины.

«Это не экстремизм? А они зарегистрированы на сайте (ФЗВ. — Ред.)!» — восклицает правозащитник, считая, что сдирать с людей деньги нет смысла, поскольку на компенсацию утраченных людьми вкладов вполне хватит средств с продажи недвижимости украинских банков, которое, по ее подсчетам, составляет примерно 40 миллионов квадратных метров.

 

19 июля Госдума приняла закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками. Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что законопроект был внесен в связи с действиями в Крыму «так называемых коллекторов, которые, перекупив долги у банков сопредельного государства, начали терроризировать местное население и предприятия».

Максим РУСИНОВ
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 441 от 4 августа 2017 года

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Просмотров: 385 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:56

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