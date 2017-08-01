30 миллионов на дворняг или Как можно остаться без воды и без ответов

Вот уже два месяца жители села Предущельного Бахчисарайского района вынуждены обходиться без воды. Огород, нуждающийся в поливе, засох, плодоносящие деревья тоже. При этом собственники исправно платили за воду до недавнего времени. Ответственность за отключение (мотивированное соблюдением законов Российской Федерации), со слов местных жителей, лежит на МУП «Верхоречье». Причем вопрос платы за само водоснабжение коснулся не конкретных лиц, а всех сразу. Так, с начала марта текущего года в селе Предущельном плата за воду повысилась на 80 %. А дальше еще интереснее.

Как все началось

Вместе с платой за воду в селе Предущельном повысились и другие тарифы на коммунальные услуги, предоставляемые местным МУП. В частности, на вывоз мусора. Начиная с 2016 года тарифы на эту услугу росли почти в геометрической прогрессии. Сначала 16, потом 30, а потом и более 50 рублей. А вот плата за воду повысилась всего один раз, в марте, но весьма ощутимо. С 50 до 111 рублей с копейками. Сначала местные жители не приняли вновь установленный тариф и оплату за апрель всем селом решили не вносить. Но как только произошло первое (по-видимому, показательное) отключение, ссориться с местными коммунальщиками и отстаивать свои права не захотел никто.

Светлана Ждан, жительница села Предущельного:

«Я бы хотела особенно отметить тот факт, что никаких предупреждений о повышении тарифов — ни письменных, ни устных — нашим местным МУП сделано не было. О повышении тарифов мы узнали уже по факту, когда должна была вноситься очередная плата. Сначала мы надеялись, что сельский совет отстоит наши интересы, но оказалось, в этом он бессилен».

«Крымскому Телеграфу» удалось связаться с одним из местных депутатов, Сергеем Федоренко. В телефонном разговоре он сказал о том же. Мол, местные власти оказались бессильны в борьбе с МУП. И хотя, с его слов, вопрос депутатами выносился на обсуждение, но выработать механизм решения проблемы или найти рычаги давления народным избранникам не удалось.

Примерно в то же время произошло отключение от водоснабжения одного из частных домовладений села, на улице Гагарина, 57. Но это уже вторая часть описания захватывающей жизни крымского села.

К чему все пришло

На практике действия МУП «Верхоречье» оказались весьма жесткими. В этом житель села Валентин Степанец смог убедиться лично. Вот уже два месяца его домовладение остаётся без водоснабжения, и изменить эту ситуацию он не в силах.

Валентин Степанец, житель села Предущельного:

Стоит отметить юридическую подкованность нашего МУП, и в то же время противозаконность его действий. Нам отрезали воду, мотивируя это несоблюдением требований законов Российской Федерации о водоотведении и водоснабжении. Куда мы только не обращались! Результат везде один: отписки или, того хуже, просто молчание. Вопреки всем законам о порядке работы с обращениями граждан«.

Степанец обращался и на горячую линию главы республики, и к крымскому омбудсмену по правам человека, и в прокуратуру, как районную, так и республиканскую. Невозможно достучаться и до руководства МУП «Верхоречье», утверждает Степанец.

Его слова подтверждают и односельчане, которые в свою очередь не захотели лезть на рожон и решили оставить все как есть. Хотя прояви общественность на полграмма больше инициативы, возможно, этот вопрос и был бы решен. Со своей проблемой Валентин Степанец приходил на прием даже к Поклонской, когда та, уже в качестве депутата Государственной думы России, посещала полуостров. Валентина Викторовича даже поддержали несколько односельчан, но с повестки вопрос так и не снялся. В этом свете немного странным кажется тот факт, что человеку, запросто закрывшему шумный фестиваль «Казантип», оказалось не по плечу решить проблему простого сельского жителя.

Валентин Степанец:

«Письменный ответ от Натальи Поклонской я получил. Она перенаправила это дело прокурору республики, но по сей день мы остаемся в подвешенном состоянии. Толка от звонков на горячую линию главы республики Сергея Аксенова не оказалось, но когда удалось достучаться, нашу семью заверили в том, что дело находится на контроле. Но как же быть сейчас, когда лето проходит. У нас усохло все высаженное на наших сотках. Даже плодоносящие деревья высыхают».

В замкнутом круге

Пока огород Степанца прожаривается под горячим крымским солнцем до степени «с хрустящей корочкой», власть остается в стороне от проблемы конкретно взятого жителя республики.

Получить объяснения у руководства МУП «Верхоречье», ответственного за это, не представляется возможным. Единственный ответ, который там удалось получить, подталкивает к мысли о том, что коммунальщики не обязаны отчитываться перед своими абонентами. «Начальника нет и комментировать мы не готовы», — ответили «Крымскому Телеграфу» в МУП.

С каких пор в Крыму заведена эта традиция, сложно сказать, но вопрос: «Почему же в российском Крыму до сих пор работают накатанные еще со времен Украины механизмы?», кажется, просто висит в жарком воздухе.