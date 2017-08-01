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СпецпроектОбзор прессы

Крым раздора и инопланетяне

Западные СМИ говорят об угрозах и странных черепах в Крыму

На этой неделе зарубежные издания, рассказывавшие о Крыме, кроме традиционных политических тем, обратили внимание на историю, культуру и археологию.

Помашите Крыму ручкой

Издание Reuters со ссылкой на собственные источники среди украинского политикума анализирует причины того, почему «Украина отдала Крым без боя». Соответствующие факторы неприятной для Украины истории издание находит не только в ничтожной обороноспособности украинских военных или в массовой лояльности к России местного населения, но и в «русских корнях» многих офицеров украинского флота (для жителей Крыма это «открытие» выглядит, конечно, смешно). Но стоит отметить, что какие бы аналитические бури ни бушевали сейчас в пресловутом «крымском вопросе» на Западе, и Украине, и её политическим попутчикам на данном историческом этапе нужно просто помахать Крыму ручкой. И наконец успокоиться. Ничего не вернёшь.

Крымский синдром

Некоторые ведущие западные издания, рассматривая внимательно ситуацию с высылкой 755 американских дипломатов из России, делают акцент на крымских предпосылках этого нового политического скандала. И выстраивают следующую логическую цепочку: высылка дипломатов происходит из-за американских санкций в отношении Российской Федерации, а санкции — из-за того, что Россия забрала у Украины Крым. Таким образом, полуостров оказался катализатором самой массовой в новейшей истории «посольской миграции». Впрочем, Москва повела себя в этой ситуации достаточно гуманно: посольским сотрудникам США в Москве из «соображений гуманизма» предоставили «достаточно» времени, чтобы уехать из России. Как заявили в Кремле, потребовать от них «масштабного сокращения» за такой же короткий срок, который отвели российским дипломатам, когда высылали их перед Новым годом из США, было бы «негуманно» и «некорректно».

Могила ребёнка-«инопланетянина»

Захоронение ребенка II века нашей эры нашли археологи на античном некрополе Кыз-Аул на востоке Крыма: участники экспедиции окрестили его «могилой инопланетянина». «Необычность захоронения в том, что у погребенного по варварской традиции был сильно деформирован череп», — заявляют археологи. По мнению антропологов, на момент смерти ребенку было не более полутора лет. «Вполне возможно, что мальчику в дальнейшем суждено было стать воином, конным катафрактарием, защитником Боспорского государства», — говорится в сообщении. Деформация черепов чаще всего встречается у сарматов, особенно поздних, и является одним из признаков их идентификации. Известно, что первые находки искусственно деформированных черепов сделаны основателем боспорской археологии Полем Дюбрюксом в 1826 году в некрополях Боспора Киммерийского, в районе Керчи. Черепная деформация, вероятнее всего, осуществлялась для обозначения принадлежности к группе или для демонстрации социального статуса. Однако для сторонников палеоконтакта подобного рода черепа являются неопровержимым доказательством контакта с пришельцами.

Кустурица не боится

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который вместе со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra дал концерт в Ялте и не боится возможного введения санкций в отношении своей персоны за выступление в Крыму. По словам Кустурицы, под санкции скорее должны попадать те артисты, которые выступают в США, поскольку в этой стране было задумано много войн. «В жизни есть смысл, если у тебя есть свобода, если поступаешь так, как хочешь. Я всю жизнь действую на свое усмотрение и поступаю так, как считаю нужным. В этой ситуации я бы, наверно, предпочел, чтобы под санкции подпадали те, кто выступает с концертом, скажем, в Нью-Йорке или скорее даже в Вашингтоне, где было задумано столько войн. Взять хотя бы убийство Каддафи или то, как США уже 20 лет сеют хаос по всему миру. Так что если против кого-то и стоит вводить санкции, то точно не против музыкантов, которые играют там, где пожелают, а против тех, кто выступает там, где рождаются самые отвратительные вещи, в том числе войны», — сказал режиссер. Также Кустурица, который в настоящий момент является гражданином двух стран — Сербии и Франции — был бы не против получить еще и российское гражданство.

Александр СКОПОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 441 от 4 августа 2017 года

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Просмотров: 114 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:24

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