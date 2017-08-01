30 миллионов на дворняг

В Крыму будут массово стерилизовать бездомных животных

В республике на стерилизацию бездомных собак и кошек потратят почти 30 миллионов рублей, а электронное чипирование должно защитить домашних питомцев от выбрасывания на улицу.

Крымская катастрофа

Республиканские муниципалитеты заключили контракты на стерилизацию бездомных животных на более чем 14 миллионов рублей. Но четыре региона затягивают процесс и никак не могут провести конкурсы. В целом же в республике на стерилизацию в этом году планируют потратить 29,5 миллиона.

Такие средства на бродячих кошек и собак выделяются не случайно — активисты в целом характеризуют ситуацию с уличными животными как катастрофическую.

Людмила Милованова, руководитель КРОО «Верный друг»:

«То, что творится в Крыму с выбрасыванием животных, — это просто катастрофа. Просто останавливается машина, и из нее выбрасывают животных!»

К сожалению, по её словам, справиться с проблемой пока не удаётся.

Людмила Милованова:

«В Симферополе на сегодняшний день в передержке 250 собак. И это только в организации „Верный друг“, а есть же ещё домашние передержки! Тот приют, который будет построен, просто сразу же заполнится этими животными».

Это связано ещё и с тем, что сами хозяева животных очень неохотно стерилизуют своих домашних любимцев. Как рассказала общественница из Евпатории Ирина Харченко, даже когда в городе объявили день бесплатной стерилизации, на операцию принесли всего двух (!) домашних собак.

К слову, новости о строительстве приюта в крымской столице ранее уже подтвердил заместитель главы администрации Симферополя Александр Овдиенко. Реализация проекта запланирована в рамках местной программы «Содержание и защита от жестокого обращения с домашними животными и регулирование численности безнадзорных животных в границах муниципального образования „Городской округ Симферополь“ на 2017–2019 годы». Глава Общественной палаты РК Григорий Иоффе в свою очередь подчеркнул, что управлению капитального строительства необходимо активизировать работу по получению технических условий на подключение коммуникаций к этому объекту.

Прочипировать всех

Но надо понимать, что строительство приюта (а такие зооцентры, по большому счёту, необходимы во всех городах Крыма) на самом деле не поможет справиться с проблемой бродячих животных. Поместить в приют можно будет лишь ограниченное количество животных, а что делать с остальными?

Анна Сергеева, РОО «Центр помощи бездомным животным «Ковчег», г. Ялта:

«Каждый год мы усыпляем около 1200 щенков — выброшенных домашних щенков. Усилиями общественности мы контролируем баланс животных, которые не должны угрожать ни имиджу курортного города, ни здоровью граждан. И проблему в существовании бездомных животных мы видим только в постоянном выбрасывании на улицу домашних питомцев».

Она уверена, что справиться с проблемой бродячих животных можно с помощью обязательного электронного чипирования собак и кошек.

Анна Сергеева:

«Обязательное электронное чипирование домашних животных должно быть законодательно закреплено. Тогда мы сможем идентифицировать любого питомца, оказавшегося на улице, после чего административно наказать его владельца. Очень простой, короткий и абсолютно незатратный путь».

По её словам, полностью снять проблему бродяжек можно менее чем за десять лет. Два года понадобится на то, чтобы стерилизовать всех уличных животных, при этом средняя продолжительность жизни собак и кошек в городской среде — пять лет, так что через этот период времени Крым очистится естественным образом. К слову, себестоимость самого чипирования составляет всего 120–140 рублей, это вполне посильные деньги.

Процесс пошёл?

Действительно, с 1 января текущего года в Крыму началась регистрация домашних животных. Почти во всех городах полуострова есть государственные ветеринарные лечебницы, куда необходимо обращаться для заполнения соответствующих документов. Для самого питомца предусмотрена либо бирка, либо чип — по желанию хозяина. При этом комитет по ветеринарии как раз рекомендует муниципалитетам прописывать в документах электронное чипирование.

Валерий Иванов, председатель Государственного комитета по ветеринарии Республики Крым:

«Например, недобросовестный хозяин может привести своё домашнее животное и сказать, что поймал его на улице, и ему просто поставят такую пластмассовую бирку. А он пришёл домой и отпилил её. Кроме того, электронный чип — это не только контроль за животными, но и возможность иметь стопроцентную уверенность в возврате потерянных животных».

Так, по его словам, случалось, что на одно обнаруженное на улице животное претендовало сразу семь человек, каждый из которых называл себя владельцем найдёныша. Чип же позволит сразу решать такие вопросы с абсолютной точностью.

Помимо чипа или бирки, в гослечебнице должны выдавать соответствующее свидетельство о праве собственности на животное.

Валерий Иванов:

«Мы также изыскали внебюджетные средства и напечатали достаточное количество крымских паспортов на животных для того, чтобы контролировать проведение необходимых ветеринарных исследований, вакцинаций и так далее».

По словам главы госкома, этот процесс уже идёт в Симферополе и других крымских городах. В ближайшее время ведомство даже планирует запустить соответствующую рекламную кампанию, чтобы объяснить жителям полуострова важность этого процесса. Однако, по сути, заставить людей добровольно идти и регистрировать домашних животных очень сложно. Тем более что фактически это просто невозможно проконтролировать. И, как показывает шестимесячная практика, люди действительно не бегут в ветеринарные лечебницы, чтобы прочипировать своих домашних любимцев. По словам Миловановой, в Симферополе, например, за этот период было зарегистрировано всего двести домашних животных.

Людмила Милованова:

«Может дойти до того, что мы будем проводить рейды по квартирам и выяснять, почему хозяин не зарегистрировал животное».

Между тем Валерий Иванов полагает, что в какой-то степени сдерживать людей от выбрасывания питомцев на улицу могло бы и усиление штрафных санкций. — Минимальный же штраф за отказ в регистрации животных будет составлять 500 рублей.