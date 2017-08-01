Храм без крестов

Земля, выделенная под возведение церкви, оказалась в распоряжении строительного кооператива

Недостроенный храм Святителя Луки в крымском поселке Кацивели под Ялтой имеет свою неповторимую историю. C 1996 года, когда были возведены одни только стены, строительство долго откладывалось. А в течение первого десятилетия нового века земля под храмом оказалась в распоряжении строительного кооператива. Теперь здесь гордо красуется стенд с изображением президента страны, главы республики и патриарха. Этот же плакат сообщает о том, что за возведение храма отвечает глава строительного кооператива. Однако, по заверению местных жителей, за 20 лет строительство не продвинулось ни на шаг...

Так хорошо начиналось

Жителям поселка Кацивели надолго запомнилась церемония освещения храма Святителя Луки. В 1996 году митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь приезжал сюда в сопровождении прессы, о чем свидетельствуют многочисленные фотоснимки, которыми располагает редакция «Крымского Телеграфа». Правда тогда владыкой были освящены только стены будущего храма. Православные посёлка Кацивели возлагали большие надежды на то, что теперь и у них появится свой собственный дом, но этого, увы, так и не произошло.

Начиная с момента визита в поселок владыки Лазаря и по сей день включительно строительные работы в храме больше не проводились. Вслед за этим, как рассказал изданию один из общественных активистов поселка Юрий Лазарев, в течение десяти лет земля, выделенная храму, по документам оказалась в распоряжении строительного кооператива «Солнечная долина». Само же строительство, как теперь гласит информация на стенде, установленном неподалеку, ведет председатель этой же организации, Иван Виноградов.

Юрий Лазарев, житель поселка Кацивели:

«В поселке все меня постоянно спрашивали и спрашивают о том, что же на самом деле происходит со строительством нашего храма. Вот и пришлось брать инициативу в свои руки. Мною, уже в бытность Крыма российским, был подготовлен ряд обращений в прокуратуру, как районную, так и республиканскую, Ялтинский городской совет и другие инстанции, но отовсюду мы получали лишь ничего не значащие отписки».

И действительно, если попытаться разобраться в ответах прокуратуры, становится ясно: нарушений законов РФ проверки не выявили. На той же позиции, со слов Лазарева, стоят и чиновники Ялтинского городского совета, а местный поселковый банально не осведомлен. Также, по утверждению общественного активиста, прессой города Ялты, куда за помощью жители поселка Кацивели обращались не раз, вопрос упорно замалчивается.

За разъяснениями еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» обратился в пресс-службу Симферопольской и Крымской епархии, но там ответили, что оперативной информацией по храму Святителя Луки в Кацивели они не располагают. Посоветовали обратиться с официальным запросом от редакции, но намекнули, что такую информацию можно ожидать очень долго. Согласовать личную встречу с митрополитом Крымской епархии и того сложней. Получается, что бюрократические (в данном случае церковно-бюрократические) «реверансы» важнее адекватного поиска ответа на важный вопрос? Всё это наводит на мысль как минимум о равнодушии. О худшем думать не хочется.

Пытались как могли

Навести справки о том, что же в реальности происходит с храмом и не появится ли на его месте, например, какая-нибудь гостиница, пытался не только Юрий Лазарев. Еще в бытность госпожи Натальи Поклонской прокурором республики ей, за подписью более 30 жителей поселка Кацивели, было направлено письмо с просьбой провести основательную проверку по вопросу строительства храма. И отдельно — на предмет законности передачи земли, что под ним находится, в распоряжение строительного кооператива.

Юрий Лазарев:

«Однако и здесь ответ прокуратуры оказался неуклонным. Нарушений, требующих вмешательства, по документам не обнаружили. Мы неоднократно стучались в эти двери на протяжении последних двух лет, но все оказалось безрезультатно. Не смог дать внятного ответа и депутат Государственной думы РФ Андрей Козенко, который еще до выборов посещал наш поселок».

В конце концов пока все остается так, как и было. Строительство ведется только формально, а фактически, уверен Лазарев, стены храма стали лишь постоянным местом складирования строительного инвентаря и не более.

Отличиться перед Богом

Нарушения есть и они вопиющие, остаются на своей позиции жители поселка Кацивели. Поскольку изначально целевое назначение земли, когда-то выделенной Симеизским поселковым советом, определялось под нужды храма. В то же время газете «Крымский ТелеграфЪ» удалось связаться с руководством строительного кооператива, работающего над объектом. Там главной причиной назвали отсутствие финансирования.

Иван Виноградов, председатель строительного кооператива «Южный берег»:

«Сейчас строительство ведут всего несколько человек. Мы за свои деньги, так как финансирование ниоткуда не поступает, ведем строительство. Изначально ни одной копейки нами с людей собрано не было. Мы сами хотели построить этот храм, чтобы отличиться перед Богом. Что же касается Юрия Лазарева, с ним у нас уже давно ситуация конфликтная. И даже больше. Нам известно, что это он собирал деньги на строительство с жителей. По этому поводу мы даже обращались в полицию, и им в наш адрес были принесены извинения».

И все же одним моментом храму в Кацивели уж точно можно «гордиться». Сегодня он претендует на звание самого выдающегося крымского «православного долгостроя». Так или иначе, ясно одно: в такой ситуации, когда стороны упрекают друг друга, разберется лишь время...