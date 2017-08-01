Автобусы по карточкам

В симферопольском транспорте внедряют безналичную оплату

Возможность расплатиться «визой», скидочные карты для студентов и единый общегородской билет — в симферопольском общественном транспорте активно внедряют безналичную систему оплаты проезда.

Visa для туристов

Недавно в информационных лентах появились сообщения о том, что в общественном транспорте Симферополя с водителями за проезд можно расплатиться с помощью банковских карт Visa и Master Card. Горожан эти новости не только заинтересовали, но и удивили, ведь, как известно, оформить карты международной платёжной системы в республике не так-то легко (хотя и возможно). Однако в МУП «Горавтотранс», который как раз и реализовывает этот проект, информацию подтвердили, но подчеркнули, что он ориентирован в основном на приезжих.

Денис Майор, директор МУП «Горавтотранс», г. Симферополь:

«Мы её (платёжную систему. — Ред.) ввели для туристов. Но если у крымчан есть такая карта, то, конечно, они тоже могут ею пользоваться».

В то же время стало известно, что пока особой популярностью новая система оплаты не пользуется. В день к такой оплате прибегает всего два-три человека. Но на городском предприятии уверяют, что пытаются максимально распространить информацию о внедрении этого проекта.

Сейчас система работает лишь в тестовом режиме и банковские карточки принимают всего на двух столичных маршрутах — № 49 (Аэропорт Центральный — Марьино) и № 98 (Аэропорт Центральный — ул. Селим-Герай), которые как раз и востребованы у гостей полуострова, однако в ближайшем будущем эта система будет введена на всех городских направлениях, которые обслуживает муниципальное предприятие.

«Как это работает: пассажир заходит в автобус, бесконтактно проводит карточкой по валидатору, ему выходит чек — и всё, — поясняет Денис Майор. — То есть никакие пин-коды вводить не надо».

К инновациям не готовы

Впрочем, у местных жителей тоже есть возможность расплачиваться за проезд в безналичном режиме. С этой целью ещё в начале года на городских маршрутах запустили транспортную карту Симферополя. Стоит такая неактивированная карта сто рублей. После приобретения пассажир для оплаты проезда должен положить на неё средства: от 130 (за десять поездок) до 780 рублей (за 120 поездок — в этом случае стоимость одной поездки составляет 6,5 рубля).

Изначально бесконтактная карта действовала всего в сорока муниципальных автобусах, но сейчас горавтотранс запустил её на всех своих десяти маршрутах. Ещё весной проездные можно было приобрести непосредственно у водителя, сейчас их продают в отделениях Крымпочты и в киосках Крымсоюзпечати. А пополнять карту можно через терминалы Payberry (адреса терминалов можно посмотреть на сайте www.glonasskr.ru).

В настоящее время в автобусе картой можно воспользоваться только через водителя, однако в муниципальном предприятии надеются до конца года установить компостеры непосредственно в салонах, чтобы пассажиры могли сами себя обслуживать.

«Это необходимо для того чтобы не создавать внутри автобуса давку, — говорит руководитель МУП. — Сейчас пассажирам в час пик действительно тяжело проходить по салону к водителю. Но это будет возможно только после того, как на маршрутах начнут работать контролёры».

Впрочем, горожан пока транспортные инновации не слишком привлекают. За первое полугодие симферопольцы приобрели всего около трёхсот электронных проездных. Чаще всего такой системе оплаты отдают предпочтение люди среднего возраста. В МУП признаются, что рассчитывали на большую активность пассажиров.

«Проблема в том, что некоторые пассажиры делают пересадки. Конечно, то, что МУП сделал, — это хорошо, но ведь есть и другой транспорт — частные перевозчики или троллейбусы, — говорит Денис Майор. — Вот гражданин купил карту, а ему надо, например, пересаживаться на другой маршрут, и для него это уже невыгодно. А если пассажир едет на одном нашем автобусе из точки А в точку Б, то для него будет удобнее воспользоваться нашей карточкой».

Сейчас уже ведутся переговоры о том, чтобы внедрить единые электронные проездные, которые будут приниматься во всех видах общественного транспорта крымской столицы, что позволит пассажирам пересаживаться из одного автобуса или троллейбуса в другой без дополнительной оплаты.

За проезд и за борщ

Несмотря на это, городское предприятие не собирается отступать и планомерно продолжает внедрять новую для Симферополя систему. Так, достигнуты договорённости с крымскими вузами, которые заказали у оператора 30 тысяч таких транспортных карт для студентов. Интересно, что такие проездные они смогут использовать не только для оплаты проезда, но и для других целей — например, для оплаты обеда в столовой.

К слову, в городе обсуждается возможность сделать универсальными все электронные проездные.

«В дальнейшем нашей транспортной картой можно будет расплачиваться в магазинах, — рассказывает Денис Майор. — Сейчас оператор (ГУП РК „Крымдорсвязь“. — Ред.) ведёт необходимые переговоры и заключает договоры. Если использование карты даст положительные результаты и пассажиры поймут её выгоду, они смогут расплачиваться ею везде».

В итоге бесконтактная карта из транспортной должна превратиться в общегородскую.