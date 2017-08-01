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Спорт

Возвращение на верхнюю ступень

Марина Чернова и ­Георгий Патарая были вне конкуренции

Наши — вне конкуренции, несмотря на санкции

В канун открытия в польском Вроцлаве X Всемирных игр — в них приняли участие почти 4500 спортсменов из 111 стран мира, соревновавшихся по альтернативным видам спорта, не входящим в «олимпийскую семью», но выступающих под эгидой Международного олимпийского комитета, — мы задавали вопрос читателям (в номере «Крымского Телеграфа» от 14 июня): чего россиянам ждать от этих Игр?

При явной русофобии

Ныне Польша демонстрирует недружественную политику в отношениях с Российской Федерацией. Однако, в отличие от политиков, местные поклонники спорта с большим вниманием относились к выступлениям россиян. Ведь сборная России в общекомандном зачёте становилась победителем Всемирных игр в японском Акита-2001, немецком Дуйсбурге-2005, китайском Гаосюне-2009. Лишь четыре года назад, на девятых Играх в колумбийском Кали-2013, она уступила победу итальянцам. Причём только потому, что «скуадра адзура» опередила россиян на одну золотую медаль, завоевав их восемнадцать. И это притом что наши парни и девушки завоевали 53 награды, значительно превзойдя южан.

Эта заноза глубоко засела в сердцах нынешних участников сборной России, и они были настроены взять реванш, хотя часть зрителей явно не испытывала к ним симпатии, а арбитры из англосаксонского спортивного лобби порой демонстрировали весьма строгое отношение к ним в ряде видов спорта. Но уже со старта российские парни и девушки повели охоту на золото, которое залог победы в общекомандном зачёте любого комплексного состязания. И это притом что наши спортсмены не выступали в роликобежном спорте, боулинге, спасении жизни на воде, фрисби, в пляжном гандболе, в фигурном катании на роликах, где разыгрывается немало комплектов медалей, и, что особенно удивительно, в карате, стрельбе из лука и в таком любимом у нас народном виде спорта, как перетягивание каната. Разумеется, россияне не были представлены командами в мало знакомых у нас в стране спортивных играх: корфбол, фистбол, сквош, роллер-хоккей, каноэ-поло, фробол, лакросс.

Наша «коронка»

Но зато в тех альтернативных видах спорта, в которых россияне, как говорится, на коне, они устраивали соперникам настоящую «золотую лихорадку». Например, художественная гимнастика немало лет входит в «олимпийскую семью», но в ней разыгрываются на Олимпиадах только два комплекта медалей — в личном и командном многоборье, и отсутствуют упражнения с предметами. Так вот, во Вроцлаве все награды высшего достоинства достались молодым сёстрам из Москвы, Арине и Дине Авериным. Арина, выиграв соревнование в упражнениях с обручем, мячом и лентой, стала трёхкратной чемпионкой Игр-2017, добавив ещё бронзу за упражнение с булавами. А этот предмет принёс успех Дине, которая к нему добавила три серебра: с обручем, мячом и лентой.

Браво, сестрички!

Не следует путать профессиональное сумо (национальный вид спорта в Японии) с любительским, в котором богатыри разделяются на весовые категории. Ныне у мужчин всё золото досталось российским парням. В весе до 85 кг первенствовал Батыр Алтыев, до 115 кг — Ацамаз Казиев, а в весе свыше 115 кг и в абсолютной категории — Василий Маргиев, который в финале «абсолютки» победил Батыра Алтыева, оставив ему серебро. А вот среди прекрасного пола финал в весе свыше 95 кг свёл двух россиянок — 12-кратную чемпионку мира Анну Полякову из Востринска (Удмуртия) и вернувшуюся в большой спорт, после рождения двух сыновей, победительницу Всемирных игр — 2009 крымчанку Ольгу Давыдко. Спортсменка из Черноморского уступила своей очень тяжёлой, в прямом смысле, сопернице и была удостоена серебряной медали. Два заслуженных мастера спорта встретились и в абсолютной категории, правда, в полуфинале, и вновь победила Анна, а Ольга украсила свою обширную коллекцию наград ещё одной бронзовой медалью, вложив минимальный «крымский» взнос в победу национальной сборной России.

Крымчане помнят те времена, когда в бассейнах блистали наши мастера подводного плавания. Увы, теперь этот вид спорта на полуострове находится в тени. А ведь в России он очень популярен, что доказала во Вроцлаве сборная страны. Трёхкратным чемпионом Всемирных игр — 2017 в плавании в ластах стал Дмитрий Журман, победивший на 100, 200 и с мировым рекордом в эстафете 4×100 м вместе с Павлом Кабановым, Алексеем Казанцевым и Дмитрием Кокоревым. Двукратными чемпионками стали в плавании в биластах установившая новый мировой рекорд на 200 м Валерия Барановская и лучшая на 100 м Екатерина Михайлушкина, которые вместе с Анной Бер и Александрой Скурлатовой стали сильнейшими в эстафете 4×100 м. Чемпионами Игр в плавании на 50 м стал Андрей Арбузов, а в нырянии на этой же дистанции — Павел Кабанов.

В аэробике (ритмическая гимнастика под музыку) российская смешанная команда стала чемпионом в степе. В скалолазании на скорость чемпионкой стала наша Юлия Каплина, а у мужчин первенствовал иранец с потрясающей фамилией — Реза Алипуршеназандифар.

На акробатическом помосте вне конкуренции были, значительно опередив конкурентов, наши смешанная — Марина Чернова и Георгий Патарая и женская пары — Дарья Гурьева и Дарья Калинина, женская тройка — Дарья Чебуланка, Полина Пластинина, Ксения Загоскина, а в прыжках на двойном мине-трампе уверенно первенствовал Михаил Заломин.

Блестяще подготовились к Играм российские «лифтёры», как называют мастеров пауэрлифтинга, в лёгких весах, где у мужчин чемпионом стал Сергей Федосеенко, а у женщин — Наталья Сальникова. Ну а последние две золотые медали положили в общекомандную копилку россиян, 27-ю, которая явилась повторением рекорда американцев по золотым наградам на Всемирных играх, мастер джиу-джитсу (рукопашный бой) Илья Борок. А 28-ю, новый рекорд Игр, принесла сборной России мастерица тайского бокса Светлана Винникова.

После восьмилетнего перерыва россияне в четвёртый раз стали победителями в общекомандном зачёте на Всемирных играх. В активе наших спортсменов 28 золотых, 21 серебряная, 14 бронзовых — всего 63 медали. К сожалению, размеры статьи не позволяют поимённо назвать всех лауреатов. Но все члены сборной России горды тем, что за спиной оставили сильные команды Германии (18+10+14=42), Италии (16+13+13=42), Франции (14+14+15=43), Украины (10+7+8=25), Колумбии (9+10+2=21). Кроме того, россияне выступили в двух из четырёх показательных видах спорта, и в кикбоксинге Анна Поскрёбышева и Игорь Дармешкин стали лучшими в своих весовых категориях.

Но нельзя не сказать, что ничем, к сожалению, не блеснули на Играх наши мастера воздушного и парашютного спорта, воднолыжники, бильярдисты, большего хотелось бы ожидать от скалолазов, в составе которых мечтаем увидеть и представителей крымского спорта.

Гарик ОРЛОВ
Фото Olympicchannel.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 441 от 4 августа 2017 года

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Просмотров: 69 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:18

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