Трое претендентов

Зачем объединили «водников» и что из этого получилось

В прошлые годы чемпионаты мира по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, водному поло проводились отдельно. Но в последнее время эти олимпийские виды плюс плавание на открытой воде и хайдайвинг (прыжки в воду с высочайших платформ) были объединены в один чемпионат, получивший наименование — чемпионат мира по водным видам спорта.

Без секретов

И хотя этот грандиозный плавательный форум проводится каждые два года и на нём разыгрывается 75 комплектов наград, для специалистов нет секрета, что за общекомандную победу борются лишь три сборные: США, Китая, России. Во-первых, они в равной степени развивают все виды спорта, входящие в программу этого чемпионата; во-вторых, имеют свои золотые «коронки»: у американцев это плавание, где разыгрывается львиная доля медалей, у китайцев — прыжки в воду, у россиян — синхронное плавание, которое переименовали в артистическое плавание.

Приведём данные общекомандной борьбы на последних пяти мировых чемпионатах: Рим-2009, Шанхай-2011, Барселона-2013, Будапешт-2017 — США, Китай, Россия и только небольшие изменения произошли в Казани-2015 — Китай, США, Россия. И ещё один весомый факт. Количество медалей, завоёванных за все годы участия в мировых чемпионатах по водным видам: США (293 золотые + 193 серебряные + 140 бронзовых = 586 медалей), Китай (130+95+71=296), Россия (109+90+83=282). Как говорится, комментарии излишни.

Больше двух недель продолжался завершившийся в минувшее воскресенье (прямо как Олимпийские игры!) в столице Венгрии — Будапеште очередной ЧМ-2017. Вот какие сборные смогли по его итогам занять места в шестёрке лучших общекомандного зачёта: США (21+12+13=46), Китай (12+12+6=30), Россия (11+6+8=25), Франция (6+1+2=9), Великобритания (5+3+3=11), Италия (4+3+5=12). Обратите внимание, что в шестёрке отсутствуют недавние корифеи водных видов спорта: австралийцы, немцы, японцы, венгры, поляки. Разумеется, читателей «КТ» интересует, как российские спортсмены выступали по отдельным видам спорта.

Плавание

Вновь на водных дорожках прекрасного олимпийского бассейна доминировали пловцы из США, где великолепные возможности для развития плавания созданы во всех городах страны, в университетах, колледжах, школах. Ведь не случайно сейчас в активе американцев 18 золотых, по 10 серебряных и бронзовых медалей. А у занявших второе место британцев лишь четыре награды высшего достоинства, у поделивших третье-четвёртое места россиян и китайцев на одно золото меньше.

После прошлогодних олимпийских страданий в Рио-де-Жанейро лидером сборной России вновь остаётся многократная чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова, выступавшая в плавании брассом. Теперь она сумела собрать весь «чемпионский бант» наград, став чемпионкой мира на дистанции 200 м, завоевав серебро на 50 м и бронзу — на 100 м, и вложила своё высочайшее мастерство в комбинированную эстафету 4×100 м. В ней, выступая вместе с Анастасией Фесиковой, Светланой Чимровой, Вероникой Поповой, Юля не только завоевала ещё одну серебряную медаль, но и стала рекордсменкой Европы. Среди девушек следует особо отметить мастера кроля Попову, которая, как шутят сами пловцы, заняв четвёртые места на дистанции 200 м и в эстафете 4×200 м, завоевала «деревянные» медали, а также мастеров плавания на спине Фесикову и Дарью Устинову, которые оказались в финале на 100 м на пятом и шестом местах.

Остальные награды пришлись на долю наших парней. Молодые призёры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Евгений Рылов и Антон Чупков стали новыми чемпионами мира. Женя с европейским рекордом выиграл дистанцию 200 м на спине, а Антон — 200 м брассом. В этих видах у нас хороший резерв талантливых пловцов. Бронзовая медаль на 100 м брассом досталась Кириллу Пригоде. А у «спинистов» юный Климент Колесников занял четвертое место на дистанции 200 м, установив новый мировой рекорд в своей возрастной категории до 18 лет, а Григорий Тарасевич был пятым в финале на 100 м.

Хорошая группа мастеров появилась в сборной и на дистанциях вольного стиля. Молодой Александр Красных финишировал третьим на 200 м, а опытный Владимир Морозов стал четвёртым на 50 м. Но настоящее мастерство этих кролистов проявилось в эстафетах 4×100 и 4×200 м. В первой только невезение лишило россиян заслуженной бронзы, зато во второй Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Данила Изотов и Красных удостоились серебра.

Синхронное плавание

В нём разыгрывалось девять золотых медалей, семь из них отправились в Россию и только потому, что одну из них арбитры явно украли у микса — Михаэла Каланча и Александр Мальцев — после исполнения технической программы, отдав её итальянцам, а в комбинации россиянки не выступали, посчитав, что золота у них и так предостаточно. В технической и произвольной программах в соло первенствовала Светлана Колесниченко, которая, объединившись затем в дуэт с Александрой Пацкевич, ещё завоевала две золотые медали и стала четырёхкратной чемпионкой мира — 2017. Двукратными чемпионками в Будапеште стали и наши десять «групповичек», восемь из которых дебютировали на мировом форуме. Ну, и Каланча с Мальцевым в произвольной программе доказали, что они сильнейший смешанный дуэт на планете, и, как говорится, в одни ворота обыграли своих соперников из Италии. Остаётся только сожалеть, что на Олимпийских играх пока разыгрывается лишь два комплекта наград — дуэт и группа.

Плавание в открытой воде

Здесь доминировали французы, завоевавшие четыре титула чемпионов мира и опередившие американцев и голландцев. Россияне стали лишь седьмыми благодаря Евгению Дратцеву, который в марафоне на 25 км смог финишировать третьим.

Прыжки в воду

Опять вне конкуренции были китайцы, завоевавшие восемь золотых медалей, а на втором месте, с одним чемпионским титулом, — россияне. Эту высшую награду в синхронных прыжках с трехметрового трамплина завоевали олимпийские чемпионы Евгений Кузнецов и Илья Захаров, последний смог отличиться и в индивидуальных соревнованиях на этом трамплине, заняв третье место. Синхронные прыжки с вышки принесли серебро переехавшему с Украины в Россию Александру Бондарю и Виктору Минибаеву. Такая же награда была вручена занявшей второе место на однометровом трамплине Надежде Бажиной, которая в синхронных прыжках на этом снаряде, в дуэте с Кристиной Ильиных, удостоилась бронзы. Увы, ничем не порадовали российские прыгуны, выступавшие в хайдайвинге. Они оказались во второй десятке среди тех, кто отважился прыгать с платформы высотой в 27 метров.

Водное поло

Россиянки, как и на прошлогодней Олимпиаде в Бразилии, стали третьими, пропустив вперёд лишь сборные США и Испании. А вот мужская сборная вновь провалилась, закончив турнир лишь на восьмом месте, в то время как на пьедестал почёта взошли Хорватия, Венгрия, Сербия.