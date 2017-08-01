Красиво, но предсказуемо

Как отметили 321-й День ВМФ России в Севастополе

«Красиво, эффектно, но предсказуемо», — так вкратце описывали многие севастопольцы прошедший очередной парад в честь Дня ВМФ. Конечно, военно-морской парад — не повод для постоянного, так сказать, креатива, и есть определённые традиции и правила проведения подобных мероприятий, но зрители, как выяснилось, ждали «чего-то особенного». Привыкли, видимо, за последние три года к зрелищу (которое, кстати, с момента присоединения полуострова к России претерпело существенные, качественно новые трансформации). Вот и хочется новенького. Но если оставить в стороне эти претензии, нужно отметить: праздник снова получился отличный!

Традиционно торжественные мероприятия начались с подъёма Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота и возложения венков в память о погибших моряках-черноморцах. Но непосредственно праздник начался с появления в Севастопольской бухте настоящего фрегата — учебного трехмачтового судна «Херсонес», который на всех парусах зашел в бухту. Интересно, что многие севастопольцы в этот момент отмечали: этот парусник уже стал новым символом города. Одним из многих прочих.

В военно-морском параде в Севастополе приняли участие корабли Черноморского и Балтийского флотов. Парадный строй в главной бухте города-героя возглавила новейшая подлодка ЧФ «Старый Оскол», впервые участвующая в параде, а замыкал флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва». Также в парадном строю шли фрегат ЧФ «Адмирал Григорович», учебный корабль первого ранга «Перекоп» из Кронштадта, сторожевик «Проворный» Погранслужбы ФСБ России. В целом огневую мощь Черноморского флота продемонстрировали 40 боевых кораблей и катеров, более 20 самолетов и вертолетов, 33 единицы армейской техники, семь вспомогательных судов.

Командовал парадом начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Виктор Лиина, а принимал парад командующий флотом адмирал Александр Витко. В частности, адмирал Витко рассказал, что корабли Черноморского флота приняли на этот раз участие в четырех военно-морских парадах. «Традиционно — в Новороссийске и Севастополе, кроме этого, в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, а также впервые наши корабли провели парад в Тартусе, в Сирии», — сказал командующий ЧФ. Примечательно, что на День ВМФ в Севастополь приехали более 20 глав субъектов и председателей региональных парламентов.

По традиции актеры драмтеатра ЧФ показали зрителям короткое представление из истории основания Черноморского флота и Севастополя. Также зрители увидели, как действуют в боевых условиях морские тральщики и противолодочные силы флота, как проходит морской артиллерийский бой, как высаживают десант, освобождают судно от пиратов, а морпехи бросаются врукопашную. Черноморский флот продемонстрировал мощь вооружения и возможности личного состава в выполнении боевых задач. В 18 эпизодах были задействованы подводная лодка «Ростов-на Дону» (в скором времени флот получит шесть подобных подлодок третьего поколения с ударным комплексом «Калибр» на борту), противодиверсионные катера «Раптор», противолодочные корабли, ракетные катера, большие десантные корабли, вертолеты Ка-52, Ка-27, самолеты Су-24, Су-25, Су-27, Бе-12, Ту-134а, Ан-26, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град», спасательные суда и буксиры, скоростные катера и парусные яхты.

Парад 2017 года пришли посмотреть более 100 тысяч зрителей. А флоту на самом деле было что показать! Кроме того, что зрелище само по себе красиво, Черноморский флот становится лучше, мощнее, современнее. Только за последние годы на ЧФ пришли четыре подводные лодки и два фрегата, которые выполняют боевые задачи. В этом году придут подлодки «Великий Новгород» и «Колпино», а также фрегат «Адмирал Макаров». Зеленодольский завод достроит в этом году для Черноморского флота ракетный и патрульный корабли.

Ложка дёгтя

Как отмечали многие зрители военно-морского парада в Севастополе, городские власти, в отличие от флотского руководства, достойны весьма существенной критики. Дело в том, что администрация в очередной раз не справилась с «проблемой ажиотажа». И речь здесь даже не о сложных условиях для десятков тысяч человек, приехавших и пришедших на праздник к главной бухте города (как уверяют люди, городские власти могли бы более качественно организовать и пропускной порядок в районе Приморского бульвара, и биотуалетов больше предоставить, и прохладительными напитками обеспечить по адекватной, а не спекулятивной цене). Основной недостаток, как можно судить по отзывам зрителей, в «стене из катеров и лодок», загораживавших обзор на бухту для тех, кто наблюдал за парадом с берега. Получилось, что те, кто заплатил местным лодочникам от тысячи до двух тысяч рублей за возможность наблюдать парад с воды (интересно, легально ли лодочники предоставляют свои услуги? Видел кто-нибудь хоть один чек, выписанный лодочником в Севастополе?), оказались «вип-зрителями» в ущерб тысячам остальных.