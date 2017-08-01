Правильные шаги

Порядок регистрации транспортного средства

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем о порядке регистрации транспортного средства. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Общие положения

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 12.08.1994 N 938; пунктом 4 Правил, утвержденных Приказом МВД России от 24.11.2008 N 1001), собственник автомобиля или тот, кто от имени собственника владеет, пользуется или распоряжается на законных основаниях автомобилем, обязан зарегистрировать его или изменить регистрационные данные:

- в течение 10 суток после приобретения, таможенного оформления, снятия с регистрационного учета автомобиля, замены номерных агрегатов или возникновения иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных;

- в течение срока действия регистрационного знака «Транзит».

Не лишним будет добавить, что за нарушение правил государственной регистрации автомобилей (к примеру, если вы не перерегистрировали автомобиль в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи) для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 1500 до 2000 руб. Срок привлечения к административной ответственности за данное правонарушение составляет два месяца и исчисляется по истечении 10 дней с момента, когда собственник или иной владелец автомобиля обязан зарегистрировать его или изменить регистрационные данные о нем.

Регистрационные данные о собственнике в случае приобретения уже зарегистрированного автомобиля изменяются на основании заявления нового собственника.

Порядок регистрации

Чтобы не терять время и не стоять в очередях, удобнее всего заранее записываться на прием путём предварительной постановки в электронную очередь. Это можно осуществить непосредственно в отделении МРЭО ГИБДД или через портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru). В данном случае вы получаете возможность выбрать удобную для вас дату и время посещения отделения МРЭО ГИБДД и избавляете себя от «удовольствия» стояния в живой очереди.

Для регистрации автомобиля вам понадобятся:

1) заявление установленного образца о регистрации транспортного средства (автомобиля) — заполняется в отделении сотрудником ГИБДД;

2) документ, удостоверяющий личность (для граждан РФ — паспорт гражданина РФ);

3) документ, удостоверяющий полномочия заявителя на представление интересов собственника автомобиля, если заявление подает представитель собственника;

4) паспорт транспортного средства;

5) свидетельство о регистрации транспортного средства;

6) бланк (заявление) о прохождении осмотра автомобиля инспекторами-экспертами ГИБДД (при регистрации транспортного средства производится процедура по его осмотру; после осмотра ставится отметка в заявлении, заверенная подписью с указанием фамилии сотрудника, проводившего осмотр, даты и времени проведения осмотра);

6) документы, удостоверяющие право собственности на автомобиль, например, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, решение суда;

7) государственные регистрационные знаки транспортных средств, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации (если собираетесь их менять), или государственные регистрационные знаки «ТРАНЗИТ» (если они выдавались).

Вы можете также представить по собственной инициативе страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и документ или реквизиты документа об уплате госпошлины ( подпункты 17.1, 17.5 пункта 17 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним).

Указанный перечень документов не является исчерпывающим, и в ряде случаев может потребоваться предоставление дополнительных документов. Так, при регистрации автомобилей, в конструкцию которых внесены изменения, позволяющие пользоваться ими водителям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, потребуется предоставить свидетельство о соответствии автомобиля с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Согласно пункту 24.5. вышеуказанных Правил, зарегистрировать автомобиль может любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции МВД России, вне зависимости от места жительства или места пребывания заявителя.

После подачи всех необходимых документов и проведения государственной регистрации транспортного средства на зарегистрированные автомобили выдаются:

. свидетельство о регистрации транспортного средства;

. регистрационные знаки (в случае их замены);

. паспорт транспортного средства с необходимыми отметками.

Начиная со дня регистрации автомобиля вы как его собственник становитесь плательщиком транспортного налога.

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