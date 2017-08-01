Эталонный гений-3

Образовательный минимум

Даже те, кто не понимает и не принимает «всякие художества», для жившего в Крыму русского художника-мариниста Ивана Айвазовского делают исключение, утверждая, что после его «эталонных марин» ничего стоящего не создавалось и создано быть не могло. Данные социологического опроса, проведенного недавно Всероссийским центром изучения общественного мнения, показали, что работы Айвазовского нравятся россиянам больше других. Хотя по популярности среди граждан РФ сам художник занимает только третье место. В импровизированном хит-параде ВЦИОМ знаменитого мариниста опередили Иван Шишкин и Илья Репин. «На прямой вопрос об известности Айвазовского уже 93% респондентов говорят, что им знакома фамилия художника, среди них 64% нравятся его работы. Уровень знания и положительного отношения к произведениям среди молодежи ниже, чем среди людей старшего возраста. Морская тематика картин Айвазовского известна большинству опрошенных, слышавших об Айвазовском», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

При жизни Иван Константинович, живописец Главного морского штаба, академик Императорской академии художеств, почётный член академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте, также не был обделен известностью. Его наградили множеством орденов, дали чин действительного тайного советника, что соответствовало званию адмирала, а в 1864 году пожаловали потомственное дворянство. Сам император Николай I живо интересовался творчеством художника. В историю вошла произнесенная монархом фраза: «Что бы ни написал Айвазовский — будет куплено мною».

Всего за свою жизнь Айвазовский написал свыше шести тысяч картин и организовал 125 персональных выставок. В последний день своей жизни он начал писать картину «Взрыв турецкого корабля», окончить которую не успел.

Популяризаторы творчества

О масштабах творческого наследия Айвазовского в кругах людей посвященных ходит не смешной, но заставляющий весьма крепко задуматься анекдот. Мол, Айвазовский написал шесть тысяч картин, но тем, кому по карману купить его марину, приходится выбирать из 15 тысяч работ, в то или иное время появлявшихся на рынке искусства и антиквариата. И, примите к сведению, все вышеуказанные 15 тысяч проходили как «настоящие шедевры» XIX века, подлинность которых заверена экспертами.

В конце прошлого года в Москве была презентована книга, название которой в русском издании звучит как «Неизвестный Айвазовский». Ее авторы — интернациональный тандем в лице британца Ивана Самарина, бывшего служащего отдела русского искусства аукционного дома «Сотбис», потомка Александра Самарина, мужа Веры Мамонтовой, и итальянца Джанни Каффьеро, эксперта международного уровня. Книга была довольно-таки высоко оценена людьми посвященными, зато среди тех, чье восхищение произведениями великих мастеров основано в основном на вере в повальную честность музейщиков, экспертов и арт-дилеров, вызвала эффект разорвавшейся бомбы.

Книга «Неизвестный Айвазовский» основана на материале, находящемся за пределами России и в основном в частных собраниях. Отдельная ее глава посвящена подделкам. Уже это весьма интересно. Ведь у нас о подделках говорить стыдятся.

По мнению авторов, в случае с Айвазовским дело обстоит именно так, как в вышеприведенном анекдоте: число подделок значительно превышает число подлинников. Подделки эти самого разного времени и типа.

Попадаются намеренно созданные «фальшаки». Для их создания фальсификаторы используют материалы и краски соответствующего времени, «запекают» полотна в специальных печах при высокой температуре, используют современные технологии ускоренного состаривания и т. д.

Однако наиболее распространенный тип подделок — это работы других художников XIX века, на которых нанесена подпись, имитирующая автограф Айвазовского. Заметим, что подпись Айвазовского на некоторых из подобных картин вполне могла быть и подлинной.

В связи с этим стоит вспомнить результаты исследований биографии другого гения XIX века, Архипа Куинджи (о нем «КТ» писал в №№ 366, 367, 372). Куинджи пешком (пешком, потому что не имел за душой ни гроша) добрался до мастерской Айвазовского в Феодосии, чтобы освоить секреты художественного мастерства. Он растирал краски для уже признанного Мэтра и четыре месяца копировал его картины. Но, что самое интересное, в конце концов, рассорившись со своим недавним кумиром, юный Архип вернулся в родной Мариуполь и через короткий временной промежуток стал весьма состоятельным человеком. Каким образом недавний подмастерье Айвазовского разбогател — большой вопрос. Существует версия, что ссора между Айвазовским и Куинджи произошла, так сказать, из-за авторских прав на вышедшие из-под их кистей полотна. Именно так — «из-под их кистей». Некоторые исследователи предполагают, и не безосновательно, что Айвазовский, который на тот момент уже был признанным гением, использовал своих подмастерьев в качестве своего рода «творческих негров» — они делали львиную долю работы, а он, оценив результат, финальными мазками возводил ученическую мазню в ранг шедевра и... ставил подпись. Куинджи такое положение дел не устроило, он забрал полотна, которые считал исключительно своими. Но, когда представилась возможность, продал их по максимальной цене, воспользовавшись наличием подписи учителя.

Осязаемая память

Сегодня полотна Ивана Константиновича Айвазовского имеются практически в каждом хоть сколько-нибудь значимом художественном музее мира. Но одна из наиболее богатых коллекций собрана в его родной Феодосии, в Феодосийской картинной галерее имени И. К. Айвазовского. Она была открыта 29 июля 1880 года и по праву признана одним из старейших музеев России и первой на юге страны публичной картинной галереей.

В настоящее время собрание галереи — это уникальный комплекс произведений живописи, графики, архивных и фотодокументов, мемориальных вещей и предметов декоративно-прикладного искусства — всего более 13 тысяч экспонатов. Основу собрания, конечно же, составляют произведения И. К. Айвазовского. Это 416 работ живописи и графики. Огромное богатство. И в духовном, и в материальном смыслах.

Для сведения. В 2008 г. на аукционе «Сотбис» два полотна Айвазовского, «Раздача продовольствия» и «Корабль помощи», купили за $2,4 млн. Другой престижный аукцион, Christie’s, в 2007 году продал картину «Корабль у скал Гибралтара» за рекордную цену в 2,708 миллиона фунтов стерлингов.