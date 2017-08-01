Загадочные древние черепа

В Крыму до сих пор находят «длинноголовых» людей

Несколько дней назад близ поселка Яковенково Ленинского района Крыма, на раскопках некрополя Кыз-Аул археологи обнаружили могилу ребёнка с необычным длинным черепом, датировав захоронение вторым веком нашей эры. Подобные находки, конечно, редкость, но в Крыму о загадочных длинноголовых людях знали издревле...

Не спутать ни с чем

В 1832 году в Керчи разразился громкий скандал, вызванный пропажей ценностей из местного музея. Необычность скандалу придавало то, что из музейной коллекции исчезли не золотые украшения, не редкие вазы или документы, а человеческие останки — череп древнего обитателя Керченского полуострова, найденный при раскопках в районе Ени-Кале. Череп был крайне необычной формы — сильно вытянутый кверху, к тому же очень хорошо сохранившийся, и уже тогда исследователи видели в нем доказательство существования в прежние времена в Крыму особой расы людей...

Этот случай в своих воспоминаниях описал швейцарский ученый, путешественник Дюбуа де Монпере, который в ту пору оказался в Керчи. Он обвинил в пропаже директора керченского музея господина Дебрюкса, который якобы за 100 рублей ассигнациями продал странный череп каким-то заезжим иностранцам.

В итоге скандал докатился до Российской академии в Санкт-Петербурге, вызвав резонанс и среди ученых, и среди чиновников, ведь каждая находка и пропажа подобных черепов рассматривалась в XIX веке как событие.

Крым в связи с находками древних деформированных черепов стоит особняком. Дело в том, что крымские, в частности керченские, черепа макрокефалов представляют столь характерный тип, что его нельзя спутать с образцами из других стран — деформация найденных здесь образцов доходит до крайней степени и очень отличается от образцов из Перу, или, скажем, Западной Европы. Да и география находок чрезвычайно обширна: в разное время вытянутые черепа находили в Керчи, в Бахчисарайском районе, в Алуште, Гурзуфе, в Судаке и в окрестностях Симферополя, а также в Инкермане и на территории Херсонеса, в районе нынешнего Севастополя. Причем найденных черепов макрокефалов за 200 лет — десятки, что может говорить о широком распространении традиции.

Пытки в колыбелях

Прежде на полуострове были и свои выдающиеся специалисты, посвятившие долгие годы вопросам изучения необычных черепов, — среди них стоит особо отметить, пожалуй, заведующего кафедрой анатомии Крымского медицинского университета профессора Виктора Бобина, который собрал уникальную коллекцию из 30 деформированных черепов, обнаруженных в Крыму. В наши же дни черепа макроцефалов на территории Крыма можно увидеть в коллекциях керченского и бахчисарайского музеев.

Откуда же и когда появились на полуострове люди с такой формой головы? И кем они являлись? В этих вопросах есть множество мнений и целое собрание версий, сторонники которых порой кардинально расходятся во взглядах.

Как показывают исследования, вытянутая форма черепа встречается во многих культурах, в разных частях планеты и в самое разное время. В научной среде общепризнанным мнением является мнение о процессе распространения этого обычая, но не о распространении какого-то народа, будто бы по преимуществу обладавшего эксклюзивной традицией. То есть так называемой расы макрокефалов не существовало, а были отдельные люди, которым соплеменники зачем-то изменяли форму черепа.

В частности, античный врач Гиппократ, который оставил древнейшее письменное свидетельство о существовании макрокефалов, упоминает: «Обычай их следующий: как только родится дитя и пока голова его ещё нежна и гибка, они ее формируют и заставляют расти в длину, окружая повязкой и употребляя соответственные средства. В начале это делалось искусственно, но со временем механические действия оказались лишними, потому что природа начала сама вырабатывать такие вельможные головы путём унаследования». И, учитывая, что Гиппократ называл местом обитания макроцефалов регион сегодняшнего Азовского моря, к которому частично относится и Крым, можно сложить представление о некоторых особенностях мировоззрения древнего местного населения.

Примечательно и то, что среди найденных археологами деформированных крымских черепов значительная часть — женские, а количество длинных черепов в захоронениях иногда доходит до 40 %, а иногда и до 80 %. То есть не исключено, что на Крымском полуострове был период, когда как минимум половина представителей некоего живущего здесь народа имела высокие, вытянутые головы. К какому народу принадлежали эти индивидуумы? — исследователи спорят, но большинство согласно с тем, что это были представители сарматских племен.

Кстати, данная традиция предположительно существовала в очень узком кругу крымского населения еще 300 лет назад. И совсем не у сарматов, которых к этому моменту уже давно не было на исторической арене. Об этом могут говорить, в частности, результаты археологических раскопок у селения Бия-Сала в Бахчисарайском районе, где были обнаружены могилы нескольких макроцефалов. Вернее, макроцефалок — почти все черепа, судя по типу и украшениям, женские, с большим тонким носом и с большими глазницами. Черепа были определены как греческие, относящиеся к XVI–XVIII вв.