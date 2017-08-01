Погоня за птицей счастья

Что российские мужчины и женщины вкладывают в понятие «успех» и что, по их мнению, значит быть «успешным»?

Для того, чтобы получить ответ на эти вопросы Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru провел серию опросов среди экономически активных респондентов обоих полов из всех округов страны.

Даешь денег!

Говорить о том, что деньги не главное могут только те, у кого их предостаточно, причем уже довольно долгое время. Видимо, у большинства россиян дела обстоят с точностью до наоборот. Такой вывод напрашивается сам собой, ведь респонденты, говоря об успехе, во главу угла ставят именно деньги, а точнее, их количество. Ответ, что «быть успешным — это в первую очередь хорошо зарабатывать, быть богатым, состоятельным» стал среди опрошенных самым популярным. Именно так считают 15% россиян. Интересно, что среди тех, кто согласен в открытую признать себя сребролюбцами, гораздо больше женщин, нежели мужчин — 18% против 12%.

Общие формулировки понятия успех в данном случае сводятся к следующему: «Быть успешным — это когда подходит время зарплаты, а ты еще предыдущую не истратил!» или «Успех — это миллион долларов на личном счете»

Вечные ценности

В ходе опроса в полной мере проявилась противоречивость женской натуры. Ведь, несмотря на свою тотальную тягу к обретению материальных благ, дамы не согласны отказываться и от тихого и уютного женского счастья с милым рядом. Иными словами, женщины хотят чаще не только денег, но и любви (тем более, что для некоторых «проявление мужской любви» и «деньги» по сути одно и тоже).

Итак, 9 % россиянок (против 5% среди мужчин) считают, что быть успешным — значит состоять в счастливом браке. «Успешная женщина — это когда у нее есть любимая и крепкая семья, любимый и любящий муж, счастливые и здоровые дети, налаженный быт и работа, на которую она ходит с удовольствием...» — комментируют они.

И, кстати, большинство респондентов (70%) считают данную мечту об успехе наиболее труднодостижимой. При этом женщины думают, что мужчинам легче устроить личную жизнь, а мужчины полагают, что нелегко всем.

Стремления и свершения

Деньги и любовь — две наиболее вожделенных для россиян результата бытия. Но далеко не для всех ответ столь очевиден.

По мнению 12% россиян, быть успешным — это значит достигать поставленных целей. Еще 11% опрошенных убеждены, что успешный человек — тот, кто занимается любимым делом. Причем среди женщин такая позиция распространена больше, чем среди мужчин (13% против 8%).

Также, по мнению россиян, быть успешным — значит быть востребованным и полезным (так считают 5% опрошенных), подняться по карьерной лестнице и быть удовлетворенным результатами (по 4%), пользоваться авторитетом и реализовать свои способности (по 3%).

По 2% респондентов уверены, что быть успешным — значит чувствовать себя свободным и независимым, жить в гармонии с собой и окружающими, развиваться, обучаться, быть профессионалом, везучим и уверенным в себе. «Успех — он и есть успех!» — считают еще 2% респондентов.

Еще 15% россиян назвали собственные формулировки успешности человека: «Когда идут за тобой, а не ты за кем-то»; «Все успевать»; «Страница о тебе в «Википедии»; «Быть духовно богатым».

Хвост удачи

«Считаете ли вы себя успешным человеком?» Положительно на этот вопрос ответил 61% россиян. Причем 21% опрошенных считает себя однозначно успешными, еще 40% — скорее успешными. «Многое сбылось»; «У меня все есть!» — говорят они.

Однозначно успешными чаще считают себя мужчины (22% против 18% среди женщин), а скорее успешными — женщины (44% против 37% среди мужчин). Успешных людей больше среди тех, кто состоит в браке (65% против 55% среди холостых и незамужних).

21% наших сограждан пока не считает себя успешными (5% — однозначно, а 16% — скорее не считают). И причины тому самые разные: «Обстоятельства сложились так, что мне пришлось закрыть свое дело»; «На работе проблемы, замуж никто не берет». Чаще других однозначно неуспешными себя считают респонденты старше 45 лет (7% в сравнении с 3% среди молодежи до 24 лет), опрошенные с доходом менее 25 тысяч рублей в месяц, не имеющие детей (6%) и не состоящие в браке (7%).