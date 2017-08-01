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ПолитикаВласть

Табу на бензиновые машины

Вместо морского воздуха приходится дышать выхлопными газами

Как пересадить туристов на электротранспорт?

В начале месяца Дмитрий Медведев поручил Правительству России разработать меры по ограничению въезда бензиновых машин в курортные города. Сформулированные предложения должны быть готовы уже к 17 августа. Но как такое нововведение отразится на туристическом сезоне в Крыму, и вообще реален ли такой проект у нас?

Принудительные парковки как выход

Принятие решения о запрете на использование автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в Крыму вполне реально, уверен глава администрации Евпатории Андрей Филонов.

«Вопрос стоит в технической организации (процесса. — Ред.), — считает евпаторийский мэр. — Обязательно должны быть благоустроенные улавливающие парковки на въезде в город, но это вопрос земли и финансирования. Кто будет это делать? Муниципалитеты? Но вы ситуацию (с бюджетом. — Ред.) знаете».

Градоначальник объясняет, что если будет принята соответствующая программа, по которой строительство специальных стоянок для бензиновых машин профинансируют из федерального бюджета, то город в свою очередь найдёт под эти нужды землю.

«Второй вопрос — это организация движения, — продолжает Андрей Филонов. — Вот люди оставили машину, сели на общественный транспорт и дальше двигаются в городе уже на нём. И здесь тоже очень много работы, ведь сегодня желающих проехать в наших маршрутках не много. Садишься — это целое испытание каждый раз».

Так что если бензиновым машинам въезд будет запрещен, значит, по городу должен передвигаться современный экологически чистый общественный транспорт, иначе положительного результата в создании благоприятной окружающей среды достичь не получится.

«Всё это возможно, но не произойдёт по щучьему велению или по взмаху волшебной палочки, — подчёркивает мэр. — Если будет федеральная целевая программа по каким-то отдельным территориям, то потихоньку — лет за десять — мы в этом вопросе порядок наведём. Вот примерно такой срок для этого нужен».

Андрей Филонов также упоминает, что на сегодняшний день в Евпатории ситуация с личным транспортом в целом стоит очень остро. По его словам, город построен таким образом, что парковки физически негде устанавливать.

«Места для автостоянок в спальных районах мы ещё где-то ищем, а парковки в курортной зоне точно негде (организовывать. — Ред.), — рассказывает он. — Но люди приезжают на машинах, и значит, нужно эту ситуацию отрегулировать».

Исходя из этой позиции, ограничение въезда машин пошло бы городу явно на пользу. При этом, по мнению градоначальника, такое решение ни в коей мере не отпугнёт туристов, приезжающих в Крым. Хотя бы по той причине, что людей, едущих к нам на собственном транспорте, пока не так много.

Готовые схемы

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк согласен с Андреем Филоновым, что такое решение вряд ли отпугнёт туристов, едущих в Крым.

«Сильно большого урона не будет, — комментирует депутат, — но это в значительной степени облегчит движение в крымских городах как туристическим автобусам, так и спецмашинам. К тому же улучшит экологическую обстановку, хотя мы и сейчас находимся в рамках всех допустимых нормативов».

В свою очередь он уточняет, что разговоры об ограничении въезда автомобилей в курортные города и посёлки Крыма ходят ещё с прошлого года. Как предполагают эксперты, после открытия Керченского моста вполне может начаться настоящий транспортный коллапс на полуострове. В связи с этим, по словам крымского депутата, в 2016 году Сергей Аксёнов дал поручение мэрам всех туристических регионов полуострова разработать новую систему автотранспортного движения. Так можно хотя бы частично решить вопрос с пробками в курортных городах, что сегодня является действительно серьёзной проблемой.

Для этого как раз и необходимо разработать систему принудительных парковок на въездах в отдельные муниципалитеты.

«Конечно, на всё это нужно время, — соглашается Алексей Черняк, — потому что нужно подобрать подходящие места для парковок, найти инвестора, разработать схему стоянки — она может быть многоярусной, подземной, то есть под каждый регион необходим свой проект».

К слову, на въезде в некоторые города республики ещё остались советские пункты проверки. Глава РК уже поручил передать эти «гаишные домики» муниципалитетам для организации там туристско-информационных центров. На их же базе можно делать и шлагбаумы, регулирующие въезд автотранспорта на территорию муниципалитета.

«Принудительные парковки — это общемировой опыт, — говорит депутат. — Если у вас в путёвке стоит отметка, что имеется паркоместо в гостинице, в санатории, в домовладении, в которое вы едете, тогда машина может проезжать и будет стоять уже там. Если же такой отметки нет, то вы можете заехать, выгрузить вещи, поселиться, затем возвращаете машину на парковку на въезде в город. И заезжаете второй раз уже либо на общественном транспорте, либо на такси».

Впрочем, такая схема даже на первый взгляд выглядит запутанной и едва ли применимой в наших условиях. К тому же кто и каким образом будет контролировать, вернёт ли турист машину на парковку?

Без инфраструктуры

Важно, что одной из главных причин разработки такого положения об ограничении въезда бензиновых автомобилей в курортные города является популяризация электромобилей в России. Однако как об этом можно всерьёз говорить, если на полуострове практически полностью отсутствует соответствующая инфраструктура для такого вида транспорта.

«Ни для кого не секрет, что сегодня у нас нет такой инфраструктуры, — подтверждает Андрей Филонов. — Но её можно создать. Просто это вопрос акцентов и направления ресурсов».

Между тем Алексей Черняк уверяет, что в Крым зашёл инвестор, который уже получил согласие и будет создавать заправки для электромобилей. Однако пока их количество будет весьма ограничено — всего на полуострове должно появиться до десяти таких электрических станций.

По словам депутата, выходом из ситуации является и то, что такие машины легко заправляются от домашней розетки, так что с этим проблем быть не должно.

«Уже сейчас электромобиль для Крыма — это вовсе не экзотика, просто люди не обращают на них внимания», — уверен председатель парламентского комитета.

Есения СИМОНОВА
Фото livejournal.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 442 от 11 августа 2017 года

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Просмотров: 302 |   Комментарии (4) Дата публикации: Сегодня, 08:37

:: Комментарий #1 написал: dfcbkbq   |   Сегодня, 09:08   |  



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Комментариев: 0
чем думает наш м е д в е д и к? в каком космосе они летают? обурели совсем! что будет твориться в крыму? все на такси будут ездить,которые принадлежать будут месным  ч и н у ш а м. к о ш м а р!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! по ходу хотят заработать теперь еще и на всей стране по новой электрической схеме-платите  х о л о п ы !

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:: Комментарий #2 написал: ррр   |   Сегодня, 09:16   |  



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Пока такие БАЛАБОЛЫ, как аксёнов и ХАПУГИ-ПРОРАБЫ , как консольЕР будут у власти будет БАРДАК. ГАНАТЬ ИХ В ШЕЮ и чем скорее тем лучше. ОНИ ПОЗОРЯТ ПУТИНА!!!

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:: Комментарий #3 написал: ррр   |   Сегодня, 09:22   |  



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Президент России Владимир Путин планирует визит с 18 по 20 августа в Крым. ЖДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ. Пусть увидит, как два БЕЗДЕЛЬНИКА валят Крым.

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:: Комментарий #4 написал: Павел   |   Сегодня, 12:21   |  



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Цитата: ррр
Пусть увидит, как два БЕЗДЕЛЬНИКА валят Крым.
              Не увидит он этого. Не покажут ему бардак. Да и сам он не захочет увидеть плохого. Иначе придется деньги еще давать. angry


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