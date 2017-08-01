Море по заоблачному тарифу

В Партените обдирают отдыхающих, потому что так «легче давать сдачу»

500 рублей за вход на пляж — такую таксу установил санаторий «Айвазовский» для тех, кто хочет попасть на пляж, который по закону должен быть бесплатным. Почему санатории в Партените из года в год устанавливают плату за проход к морю, а власти разводят руками?

Сезонные поборы

При Украине взимать плату за вход на пляж было делом обыденным, а туристы были заранее готовы к предстоящим сборам дани или искали бесплатные, но менее комфортные пляжи. В России же пляжи общего пользования должны быть бесплатными и никто не вправе поставить шлагбаум или требовать денег за отдых. Несмотря на это, в Крыму упорно, а в случаях с санаториями особенно, успешно продолжают взимать плату за общее достояние.

Стяжательство по-крымски

Жители и гости пгт Партенит Ялтинского городского поселения возмущены. Санатории снова препятствуют свободному входу на прилегающие пляжи, а санаторий «Айвазовский» поднял плату за вход до 500 рублей! С прайсами по 100–200 рублей люди почти безропотно мирились, но очередное повышение стоимости по закону бесплатной услуги приводит большинство туристов в замешательство и уже просто возмущает.

Вадим Иванченко, общественник, житель пгт Партенит:

«Цена за вход на пляж при санатории „Айвазовский“ ещё год-два назад начиналась с 250 рублей и потихоньку росла. В этом году стоимость в начале сезона выросла до 400 рублей, а с первого августа поднялась до 500 рублей. Увеличение платы негласно мотивировали тем, что при цене в 500 рублей легче давать сдачу. Поток людей очень большой, потому что там действительно красивый ландшафт, природа, пляж. Раньше у санатория было две карты, по которым местных жителей по прописке и проживающих в санатории пропускали бесплатно. На данный момент в санатории семь пляжных карт, но всего две карты для общего пользования, остальное — забрали себе».

Казалось бы, туристы, понятно, недовольны, а что волнует ялтинцев? Ещё не так давно местные жители могли пройти по прописке через центральный вход, но в тот же день, когда подняли цену, местным запретили входить через главную проходную, а бесплатный проход для них сделали только через южную проходную, а до неё примерно 1,5 км пешком. На машине проехать туда невозможно — дорога и так узкая, да ещё и строится огромный комплекс, где будет яхт-клуб. Жители сразу же начали возмущаться, на страницах в соцсетях только об этом и писали, вполне обоснованно выражая претензии к такому самоуправству.

Вадим Иванченко:

«Люди сразу же стали писать жалобы во все инстанции, но складывается впечатление, что их никто не слышит или не хочет слышать и никто не собирается решать проблему. Уполномоченные органы только заявляют, что ничего не могут сделать, так как санаторий в юрисдикции Аппарата президента и лезть им туда запрещено. Недавно в Керчи произошла аналогичная ситуация. Один из санаториев перекрыл доступ к морю, вывесил прейскурант на проходной, где описан инвентарь пляжа, сумма платы за вход (200 рублей) и обоснование. То же самое и с некоторыми другими санаториями на ЮБК. Например, санаторий „Карасан“, санаторий „Крым“, где не один год за проход на пляж берут по 100 рублей. Люди пишут во все инстанции, но безрезультатно. Стоимость входа зависит от состояния и ухоженности пляжа. От Мисхора до Судака находятся санатории, запрещающие вход на пляжи. Мало кто уже надеется, что ситуация изменится в лучшую сторону, плата только растёт. Но то, что „Айвазовский“ поставил цену в 500 рублей — это слишком. Официально санатории обосновывают поборы необходимостью платить зарплату обслуживающему пляжи персоналу. Всё это понять можно, но должна быть цена обоснованная, а не 500 рублей! Люди просто боятся, что в следующем году она дойдёт до 1000 рублей».

Правда, невзирая на космическую цену за бесплатное, по закону, пользование пляжами, поток туристов в «Айвазовский» не иссякает, скорее меняется его классовая принадлежность. «Бюджетным» туристам отдых на таком пляже уже не по карману, но более обеспеченные и желающие провести там время продолжают приезжать.

Берег для всех?

Сразу заметим, что официально в Крыму нет платных пляжей. Совсем нет. Что касается законодательного обоснования, юристы поясняют, что брать плату за вход на пляж у моря (кстати, и у реки) противозаконно. В Водном кодексе РФ чёрным по белому написано, что водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными. Что это значит? Закон гласит, что любой желающий (и местный житель, и турист!) имеет право на доступ к пляжам. Итак, согласно ст. 6 Водного кодекса РФ каждый гражданин вправе свободно находиться на береговой полосе водного объекта общего пользования (к таковым относятся фактически все водные объекты естественного происхождения). Для большинства водных объектов, включая море, береговая полоса определяется шириной 20 метров.

Никто не вправе перегораживать береговую полосу, препятствовать пешему проходу и нахождению на ней. А с 2006 года в России запрещено оформлять береговые полосы в собственность (ст. 27 ч. 8 Земельного кодекса РФ). Заборы и шлагбаумы, мешающие проходу на пляж, вне закона.

Однако стоит отметить, что определение «частный пляж» в российском законодательстве присутствует. Но относится оно только к зонам отдыха у искусственных водоёмов — прудов или бассейнов. Однако арендаторы пляжей (они арендуют не сам берег — это запрещено, а возможность устанавливать на берегу инвентарь) часто идут на хитрость. Плату они устанавливают за услуги, но отказаться от них нельзя. К примеру, за вход на пляж берут определённую плату с человека, но лежак и шезлонг посетитель получает бесплатно. Фактически он платит за аренду инвентаря, но отказаться от него не может.

Важный момент: пляжи санаториев также не могут быть платными. На них действуют те же законы, участок под санаторий выдаётся только до прибрежной полосы в 20 метров.

Противоречий масса, но непрерывно растущие цены на вход на пляжи в разных уголках Крыма наводят на мысль, что для разрешения вопроса пора привлекать надзорные органы, а туристам получить право отказываться от оплаты, если они не намерены пользоваться частным инвентарём на пляжах.