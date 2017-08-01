Утомленные солнцем

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» выяснил, с чем связана небывалая жара и как будет меняться климат на полуострове

Вместе с наступление августа на полуостров пришла аномальная жара, которая, по прогнозам крымского гидрометцентра, сохранится на протяжении еще нескольких дней. С 10 по 14 августа ожидается особый солнечный пик, который многим крымчанам и посетителям полуострова предстоит стоически перенести. Уже сегодня температура воздуха в среднем на 7–8 градусов выше привычной для региона нормы, что, по заявлению крымского главка МЧС, вызывает особо пожароопасную ситуацию. Вместе с тем в зоне риска оказываются и те, кто подвержен разного рода сосудистым и сердечным заболеваниям, а также все гипертоники.

МЧС предупреждает

В связи с наступлением в Крыму аномальной жары Главное управление МЧС РФ по РК предупреждает жителей и гостей полуострова о чрезвычайной пожароопасности в регионе. Как говорится в заявлении пресс-службы ведомства, сегодня жителям и гостям полуострова необходимо соблюдать особые требования, от чего напрямую зависит общая безопасность крымчан.

Так, в частности, запрещается разводить костры в лесу, курить, бросать горящие спички или окурки, пользоваться в лесах горючими веществами для разведения огня, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла или любой другой мусор, а также выжигать траву на полях в сельскохозяйственных целях.

На особый контроль взяты крымские заповедники. По информации пресс-службы ведомства, ужесточится и контроль за соблюдением правил безопасности. А нарушителей, если они будут пойманы с поличным, ожидают административные взыскания. Штрафы, в зависимости от степени нанесенного ущерба, варьируются. Для физических лиц от 1500 до 4000 рублей, для юридических — начиная от 15 000 до 500 000.

Постановлением Совета министров Республики Крым от 7 августа установлено ограничение на посещение лесов сроком на 21 день. При этом сотрудниками МЧС ежедневно ведутся работы по замеру уровня пожароопасности в крымских регионах. Сейчас во многих районах он составляет три балла из максимально возможных пяти, которые кое-где уже были зарегистрированы.

«Чрезвычайное положение в связи с пожароопасностью в регионе может быть введено только, если во всех районах результаты замеров покажут пятый, критический уровень угрозы. В таком случае будет объявлена ЧС, и тогда в силу вступит закон РФ, отвечающий уже не за административное, а уголовное наказание лиц, нарушающих правила безопасности», — пояснили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по РК.

Помимо того, в ведомстве всем рекомендуют воздерживаться от пребывания на открытой местности во время особой солнечной активности. То есть с 12 до 15 часов. Также не лишним будет изучить правила оказания первой помощи при возможных тепловых или солнечных ударах.

Минздрав Крыма волнуется

Только с начала августа в отделения скорой помощи крымской столицы с солнечными и тепловыми ударами обратилось 100 человек. Неизбежная дань крымскому климату. Справедливости ради стоит отметить, что статистика, по информации пресс-службы Минздрава РК, для крымского лета стабильна. Пока поводов для массовой паники никто в Крыму не усматривает, но тем не менее в здравоохранительном ведомстве решили перестраховаться и еще раз напомнить гражданам и гостям полуострова о рекомендациях врачей при наступлении аномальной жары.

Валерий Садовый, внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Крыма:

«В жару рекомендую всем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, как можно меньше быть на солнце и ограничить поездки в городском транспорте. У гипертоников может резко подскочить давление, а у гипотоников, наоборот, — упасть. Старайтесь находиться в тени, а не под прямыми солнечными лучами. Избегайте повышенной физической нагрузки, усиленных занятий спортом, настоятельно рекомендую не работать во время жары на даче или в огороде. Не злоупотребляйте алкоголем, а также кофе и крепким чаем. Исключите из рациона жирную, жареную пищу, ешьте больше фруктов и овощей. Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания. Носите головной убор и легкую, просторную, светлую одежду из натуральных тканей. Будьте внимательны к себе и близким: жара может спровоцировать инфаркт миокарда. Его симптомы: давящие, стесняющие, жгущие боли в грудной клетке, в области плеч, левой лопатки, левой половины шеи и нижней челюсти, длящиеся более пяти минут, внезапная нехватка воздуха, одышка, резкая слабость, холодный пот, тошнота. В этом случае необходимо срочно вызвать бригаду скорой помощи, открыть окно, сесть в кресло, разжевать и проглотить таблетку аспирина».

Ученые ищут ответы

Чтобы лучше понять природу климатических аномалий, таких как высокоградусная жара в частности, «Крымский ТелеграфЪ» обратился за разъяснениями на географический факультет Таврической академии Крымского федерального университета.

Оказывается, уже в течение нескольких лет совместно с институтами США и Австрии крымские ученые изучают палеоклимат Крымского полуострова в диапазоне 700 тысяч лет. Именно исследования, основанные на новом подходе изучения образований кальцитов в пещерных натечных образованиях (сталактитов и сталагмитов), могут стать ключом к объяснению той погоды, которая сегодня царит не только на полуострове, но и во всем мире.

Борис Вахрушев, декан географического факультета ТА КФУ, профессор:

«Столетия спокойной погоды остались в прошлом. Изменение среднегодовой температуры, а также влияние антропогенных факторов привели к изменениям климата на всей планете. Здесь следует понимать, что эта проблема намного глобальней. Изменения климата будут продолжаться, и для того чтобы их предугадать, нам следует обратить свой взор не на то, что происходит сиюминутно, а далеко назад — в прошлое».

Крым изменится вместе со всей планетой, считают в научных кругах. Эти изменения уже привели к нарушению баланса в атмосфере Земли и непредсказуемости хода сезонных и годовых метеоэлементов. А как дальше будет вести себя природа? Пока на этот вопрос не берется ответить никто. Единственный верный выбор — международное научное сотрудничество, которое в Крыму уже налажено.