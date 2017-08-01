Маёвки в Поповке

КаZантип умер! Да здравствует КаZантип?

На знаменитом пляже в Поповке, где ещё сохранились неординарные конструкции со времён Казантипа, по-прежнему собирается тусовочная молодёжь и проводит вечеринки в лучших традициях фестиваля. На каком основании были «оккупированы» танцполы и кто приезжает на новые казантипские вечеринки?

Пролог

Два года назад у всех на слуху была ситуация с фестивалем Beefooz. Под этим названием в Крым должен был вернуться КаZантип, но его триумфальное возрождение обернулось скандалом — с отключением электричества в Поповке, рейдами сотрудников ФСКН и массовыми задержаниями.

Этим в истории самого экстравагантного крымского фестиваля была поставлена точка — по крайней мере на территории полуострова, так как сейчас Республика Z продолжает проходить на одном из вьетнамских островов.

Но в начале этого года заговорили о возможном возвращении музыкального проекта на полуостров.

«Мне кажется, что фестиваль КаZантип должен вернуться, — ностальгировал экс министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий. — Естественно, без всяких противоправных действий, которые сопровождали его ранее».

«Пока никто не придумал хотя бы рядом стоящего (с КаZaнтипом. — Ред.) фестиваля, — считает мэр Евпатории Андрей Филонов. — Проект привлекал более ста тысяч молодых людей, которые ездили по всему Крыму, оставляя деньги и так далее. И когда я был в проекте, то всё это делалось не благодаря, а вопреки мнению отдельных чиновников. Некоторые из тех, кто проявлял рвение в крайнем конфликте, раздутом на ровном месте, специально спровоцированном, до сих пор при должностях».

При этом Андрей Филонов признался, что ему «больно смотреть на то, что сегодня происходит на этой территории».

Возвращение жёлтого чемоданчика

Село на западном берегу полуострова пользуется повышенным спросом у молодых семей — мелкое море очень располагает к отдыху здесь с маленькими детьми. Видимо, раньше их распугивала дурная слава музыкального проекта.

Но, пройдя по улицам Поповки, видишь совершенно неожиданную картину: вот парень с нетипичной внешностью прошёл с жёлтым чемоданчиком — устоявшимся и чётко узнаваемым символом КаZантипа, группа не совсем трезвых молодых людей размахивает знакомым оранжевым флагом, периодически у отдыхающих на груди можно заметить визу, по которой можно было попасть на закрытую территорию фестиваля. А на пляже и того больше — на барной стойке танцуют две девицы, время от времени наклоняясь покурить кальян.

И от увиденного создаётся впечатление, что проект из Крыма никуда и не уезжал. Это же именно он — тот самый счастливый (кто от эмоций, солнца и моря, а кто — от наркотиков) казантипский народ. Но если пять лет назад в толпах танцующих полуголых развесёлых людей можно было потеряться, то сейчас они составляют разве что десятую часть от всех туристов в селе.

Типа на КаZантипе

Далеко не все молодые фанаты крымского проекта могут позволить себе поехать во Вьетнам на КаZантип, проводимый Никитой Маршунком. Вот они и довольствуются местным эрзацем, организованным в сохранившихся декорациях. Вечеринки, получившие название «Летние каникулы в Поповке», проводятся группой севастопольских энтузиастов, взявших танцполы в аренду. С 31 июля на 1 августа здесь, как и раньше, во времена КаZантипа, встречали «Новый год» — с сансетами и дедами-морозами. А с 4 по 6 августа на пляже прошёл целый музыкальный марафон.

Состояние самих конструкций уже далеко от идеального: белоснежные гигантские одуванчики превратились в ржавых монстров, затейливые лестницы прогнили и готовы рухнуть беспечно отдыхающим под ними туристам на голову. В плачевном состоянии находится и мост, по которому тоже опасно гулять. Но на былом величии КаZантипа сейчас вообще стараются заработать: за подъём на смотровую башню — 100 рублей с человека. За 250 рублей можно приобрести «оригинальные казантипские визы» (с которыми на шее как раз все и ходят). А предприимчивые товарищи из бара «Реактор» предлагают желающим арендовать второй этаж в заброшенном металлическом шатре за... тысячу рублей!

Конечно, сам пляж, как и следует по российским законам, является полностью бесплатным и здесь могут располагаться все желающие, но семейные группы отходят подальше от танцполов, где и днём продолжает звучать музыка на любителя.

Новая поповская тусовка активно общается в интернете. В группе «Казантипский Народ» в социальной сети «ВКонтакте» можно посмотреть фотоотчёты с проводимых вечеринок. А 8 августа появилась запись «Казантип медленно, но верно возвращается». В общем, свято место пусто не бывает — облюбованное место по-прежнему притягивает молодёжь.

Пляж под снос?

Глава администрации Штормового и по совместительству председатель сельского совета Сайд-Хасайн Катаев рассказал «Крымскому Телеграфу», что все сооружения на пляже должны были снести.

«Мы готовили материалы на снос конструкций, — объясняет Сайд-Хасайн Катаев. — Для этого должно быть соответствующее решение суда. Мы уже подавали (исковое заявление. — Ред.) на расторжение договора из-за того, что не платилась арендная плата. Но они раз — и погасят! И не придерёшься. Вот сейчас, по-моему, только двести тысяч долга осталось. Но если погасят, то можно подавать в суд из-за состояния недвижимого имущества. Это очень болезненная точка, скажем так».

При этом, по словам главы сельсовета, вся деятельность, которая сейчас проводится на пляже, в том числе и взимание платы с туристов на смотровую башню, является незаконной.

«Администрация такого разрешения не давала, это всё стихийно, — подчёркивает чиновник. — Мы такой сигнал, что там что-то происходит, не получали. Если такое действительно есть, то это категорически неправильно и происходит не с нашего согласия».

Другая сторона медали

Ещё в 2004 году арендатором данной пляжной территории сроком на 49 лет стал ООО «Центр молодёжных инициатив «Зебра», который и поныне здесь хозяйствует. На данный момент предприятие передаёт участки земли вместе с конструкциями в субаренду предпринимателям, которые уже и осуществляют здесь деятельность — от проведения дискотек до точек с горячей кукурузой. Несмотря на это, директор «Зебры» (он же депутат Штормовского сельсовета) Олег Павлов признаётся, что экономическая ситуация для предприятия сейчас не самая благоприятная.

«Мы не берём плату за вход на пляж, но, конечно, берём плату за вход на нашу собственность. Если я иду в музей, то плачу, если я иду в кино, то плачу. Так и у нас — всё законно! Люди приходят сюда за развлечениями. Но при этом считают, что всё должно быть бесплатно. При этом должно быть чисто, должны быть созданы условия для их отдыха. И я считаю, что, сдавая объекты в аренду, я создаю дополнительный сервис для людей», — подчёркивает Олег Павлов.

Не очень хорошее состояние конструкций руководитель предприятия также объясняет отсутствием финансовых возможностей для их поддержания.

«Нам как юридическому лицу нужно выполнять договорные обязательства по оплате за аренду земли, по оплате за вывоз мусора. Например, у меня за июль счёт на мусор — 52 тысячи рублей. Скажите, откуда я должен эти деньги брать? Когда предприятие делало всемирно известный проект, ему не дали работать. А что касается конструкций, то они вполне безопасны, если на них не подниматься!»

Резюмируя, можно сказать, что сейчас пляжная территория Поповки существует в абсолютно хаотичном режиме — здесь нет ни идеи, ни видения дальнейшего развития территории, тем более, что Олег Павлов не видит возможностей для возрождения в этом месте музыкального фестиваля. Грубо говоря, арендатор вместе с чиновниками мог бы выработать единый концепт — пусть и на базе бывших конструкций Казантипа, но который бы дал новое видение будущего Поповки.