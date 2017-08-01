С прицелом на будущее

Ближайшее будущее для россиян покрыто туманом, но дальнее пока не вызывает сомнений

Итак, почему ближайшее будущее российских олимпийцев-зимников покрыто туманом? А потому, что, несмотря на то что Международный олимпийский комитет уже прислал приглашение нашим атлетам принять участие в Играх-2018, он только в конце сентября или в начале октября окончательно решит вопрос, допускать сборную России к стартам в Южной Корее или нет...

Точки расставит октябрь

Всё зависит от того, к каким выводам придут две комиссии МОК, которые завершают работу над перепроверкой допинг-проб всех российских спортсменов, участников зимних Олимпийских игр в Сочи-2014, где наши мужчины и женщины одержали блестящую победу в общекомандном зачёте. Также они стараются разобраться в том, участвовало ли наше государство в допинговой программе, о которой якобы знало, как настаивают в своих многочисленных заявлениях сбежавшие из страны в США различные информаторы. Если эти две новые комиссии МОК, которые возглавляют назначенные члены исполкома этой организации, дадут утвердительный ответ на все обвинения, то россияне могут лишиться права на участие всей команды в ближайшей зимней Олимпиаде или части коллектива в тех зимних дисциплинах, где допинг помог добиться наиболее высоких достижений. Дождёмся официальных выводов, до которых уже остаётся не так много времени. И будем радоваться, если грозовые тучи обойдут стороной наших спортсменов, вопреки всем устрашающим прогнозам того же господина Паунда, заклятого друга всего российского — в спорте, медицине и просто в каждодневной жизни нашей страны. Да и сам президент МОК Томас Бах уже неоднократно заявлял, что россияне должны быть наказаны за свои «проделки» в Сочи, хотя сам во время церемонии закрытия тех Игр утверждал, что они стали лучшими за всю историю зимних Олимпиад!

Под пристальным вниманием

Мы уже рассказывали на страницах «Крымского Телеграфа», под каким пристальным вниманием во всех странах, рассчитывающих на общекомандный успех на Играх в Токио-2020, где будут разыграны 339 комплектов наград, проходят чемпионаты мира в нынешний, первый послеолимпийский летний сезон — 2017. И так будет до старта Игр в столице Японии. Ведь именно по нему и последующим предолимпийским сезонам можно рассчитывать, чего могут добиться лидеры в 2020 году. Тем более что, в отличие от чемпионатов мира, в олимпийскую программу, за редким исключением, входит меньше дисциплин. Судите сами. В нынешнем году уже состоялись чемпионаты мира по плаванию (в бассейне и на открытой воде), на которых было разыграно 37 комплектов наград в дисциплинах, входящих в программу Олимпийских игр, по велоспорту на треке и фехтованию — по 12, прыжкам в воду и тхэквондо — по 8, настольному теннису — 3 из 5, водному поло, синхронному плаванию, велоспорту-ВМХ, парусному спорту, сёрфингу и баскетболу 3×3 — по 2. Всего было разыграно 92 комплекта предстоящих для вручения через три года в Токио наград. Кто же сейчас самый успешный охотник за драгметаллом: США (20 золотых + 15 серебряных + 8 бронзовых = 43 медали), Россия (12+5+11=28), Китай (10+11+11=32), Италия (7+1+9=17), Великобритания (5+4+4=13), Франция (5+3+10=18), Южная Корея (4+2+3=9), Австралия (3+10+6=19), Венгрия (3+7+3=10), Германия (2+2+4=8).

Мы тоже внимательно следим за всеми чемпионатами мира, проходящими по летним и зимним олимпийским дисциплинам. Сегодня наш рассказ о чемпионате мира по фехтованию, который состоялся в Лейпциге.

Смена поколений

Впервые за последние годы сборная России, завоевав по три золотые и бронзовые медали, уступила победу в общекомандном зачёте итальянцам, в активе которых было четыре золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды. Но, как заявили по этому поводу руководители нашего фехтования и старшие тренеры сборных команд по видам оружия, волноваться по этому поводу не стоит. Во всех видах опытные мастера взяли своеобразную паузу, а их сменила молодёжь, у которой ещё нет большого опыта на международной арене. И если в личных турнирах талантливым парням и девушкам нередко удаётся стать сильнейшими, то в командных сражениях, а их на Олимпийских играх отныне, как и на чемпионатах мира, в Токио будет шесть, необходимы, как говорится, скатанные до малейших деталей четвёрки или пятёрки.

Поэтому ныне в Лейпциге лишь российские рапиристки (Инна Дериглазова, Светлана Трипапина, Аделина Загидуллина, Марта Мартьянова, Анастасия Иванова) и мужчины шпажисты (Павел Сухов, Вадим Анохин, Сергей Ходос, Никита Глазков, Антон Глебко) смогли выиграть медали, но только бронзовые. Чуть-чуть недотянули до пьедестала почёта российские мужчины рапиристы, занявшие четвёртое место, и женщины саблистки, финишировавшие пятыми. А вот их коллеги мужчины и женщины шпажистки явно провалились, разместившись лишь на восьмых местах.

Новыми чемпионами мира — 2017 среди команд стали у мужчин саблисты из Южной Кореи, сумевшие в финале разгромить венгров — 45:22, шпажисты Франции, в острейшей борьбе переигравшие швейцарцев, — 45:43, рапиристы Италии, отнявшие золото у американцев, — 45:41.

А у прекрасного пола успех пришёл к саблисткам и рапиристкам Италии, первые в финале разгромили соперниц из Южной Кореи — 45:27, а вторые — американок — 45:25, а в боях на шпагах сенсацию преподнесли девушки из Эстонии, взявшие верх над китаянками, — 45:33.

В личном первенстве из шести титулов чемпионов мира три отправились в Россию: к олимпийской чемпионке Рио-де-Жанейро по рапире Инне Дериглазовой, в финале сумевшей на один укол опередить молодую итальянку Алису Вольпи, — 14:13, к молодой шпажистке Татьяне Гудковой, выигравшей два укола у польки Евы Нелеп, — 11:9, и к не особенно известному в мире рапиристу Дмитрию Жеребченко, сумевшему справиться в полуфинале с известным итальянским бойцом Даниэле Гароццо, а в финале — с японцем Такаиро Сикине — 15:12. Следует отметить и бронзовую медаль, которую отвоевал у соперников молодой саблист Камиль Ибрагимов.

По одному чемпиону мира дал Лейпциг Украине, у которой отличилась олимпийская чемпионка Лондона-2012, хорошо нам знакомая Ольга Харлан из Николаева, вволю поиздевавшаяся в решающем бою над Аззой Бесбес из Туниса, — 15:5, Венгрии, где у тех же саблистов в чемпионы пробился Андраш Шатмари, победивший в финале южнокорейца Бонгила Гу, — 15:11, Италии, у южан в боях на шпагах встретились Паоло Пиццо и эстонец Николай Новосёлов, и только под занавес решающего поединка итальянец сумел отпраздновать победу — 15:13. Остаётся с сожалением отметить, что фехтование продолжает оставаться невостребованным у нас в Крыму.

В следующем номере нашего еженедельника мы расскажем о том, как завершились чемпионаты мира по лёгкой атлетике в Лондоне, где спортсмены более чем из ста пятидесяти стран боролись за 48 комплектов наград, которые оспаривали бегуны, прыгуны, метатели, многоборцы и ходоки, и по пляжному волейболу, проходившему в столице Австрии Вене.