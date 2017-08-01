Борьба за рейтинги

Часто рассказывая о международном футболе на страницах «Крымского Телеграфа», мы как-то не касались рейтингов ФИФА и УЕФА, которые имеют большое значение при проведении чемпионатов мира и Европы, при розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Как дела, сборные?

Недавно мы были свидетелями розыгрыша Кубка конфедераций — 2017, который впервые в истории мирового турнира проводился на полях России: в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи, где менее чем через год будут сыграны матчи чемпионата мира — 2018. Разумеется, его результаты тут же были внесены в мировой рейтинг ФИФА. Теперь десятка сильнейших футбольных национальных сборных мира выглядит так: Германия — 1609, Бразилия — 1603, Аргентина — 1413, Португалия — 1332, Швейцария — 1320, Польша — 1319, Чили — 1250, Колумбия — 1208, Франция — 1199, Бельгия — 1194 очка. Сборная России, которая не участвует в отборочном турнире к мундиалю-2018 и очень редко проводит матчи со сборными командами иных стран, пока обосновалась на 62-м месте этой табели о рангах, имея в своём активе лишь 590 очков. И есть подозрения, что вряд ли до чемпионата мира сможет далеко уйти вперёд с этого ни в коей мере не красящего её места. Остаётся надежда на то, что сборная будет упорно готовиться к предстоящему ответственному турниру. Но удивляет тот факт, что среди сборных команд более чем двухсот стран не может найти достойного соперника, а решает проводить контрольный поединок с... московским «Динамо», которое, недавно возвратившись в Премьер-лигу из первого дивизиона, пока не блещет среди наших грандов. Но время покажет!

Европейский мир

В нём рейтинг УЕФА формируют сами клубы нашего континента, выступающие в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Поэтому не удивительно, что на минувшей неделе футбольная Европа жила ответными матчами третьего раунда в розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, в которых участвовало около восьмидесяти клубов. Среди них были и три посланца российского футбола, которые добились побед в стартовых поединках этого раунда. Выступающий среди «чемпионов» московский ЦСКА в Афинах расправился с АЕК (2:0), а наши «европейцы» выиграли: санкт-петербургский «Зенит» в Израиле, у владельца Кубка страны тель-авивского «Бней Иегуды» (2:0), а «Краснодар» у себя дома на последних минутах вырвал победу у бронзового призёра чемпионата Дании, копенгагенского «Люнгбю» (2:1). Эти результаты не вызывали сомнений у болельщиков: все три команды без особых переживаний в ответных поединках должны уверенно шагнуть в раунды плей-офф, из которых, в случае успеха, зримо просматривается участие в групповых турнирах обоих розыгрышей.

А вот сами футболисты, в отличие от болельщиков, не должны до матчей сохранять стопроцентную уверенность, что им заранее обеспечена удача, даже с соперником, который по всем параметрам уступает им в классе. В ином случае, как говорится, расслабуха во время матча со стороны сильнейшего к хорошему не приводит. В этом все имели возможность убедиться в ответных поединках с участием москвичей и питерцев, игравших на своих полях, краснодарцев, выступавших в гостях.

Едва вышел на поле футболист сборной Израиля Бибрас Натхо, как тут же буквально затолкал мяч под голкипером греков в ворота афинян — 1:0 и принёс вторую победу москвичам. В свою очередь кубанцы, блестяще начав игру на «деревенском» стадионе недалеко от столицы Дании, уже к 22-й минуте матча, после двух великолепных «выстрелов» юркого бразильца Маурисио Перейры, без особых усилий повели в счёте — 2:0. Но почти тут же пропустили ответный гол и откровенно стали «мучиться» на поле до последних минут поединка, пока Павел Мамаев с пенальти не установил окончательный счёт — 3:1. А вот питерцы, имея подавляющий перевес над израильтянами, причём, играя явно не основным составом, умудрились в контратаке соперника в середине второго тайма пропустить гол. В итоге так и не сумели отыграться, записав на свой счёт первое поражение под руководством итальянца Роберто Манчини — 0:1. Но за счёт победы в первом поединке в гостях один из лидеров нынешнего первенства России всё же шагнул в раунд плей-офф.

Итак, в Лиге чемпионов выступающие по «чемпионскому пути» клубы уже заняли места в раунде плей-офф. Это греческий «Олимпиакос», шотландский «Селтик», датский «Копенгаген», кипрский АПОЭЛ, словенский «Марибор», азербайджанский «Карабах», казахская «Астана», хорватская «Риека», израильский «Хапоэль» из Беер-Шевы, чешская «Славия». А у тех клубов, которые соревнуются в «нечемпионском потоке», победителями в парах стали: московский ЦСКА, швейцарский «Янг Бойз», который после поражения в Киеве (1:3) сумел в Бёрне отыграться (2:0) и выбить динамовцев из Лиги чемпионов, румынский «Стяуа», французская «Ницца», турецкий «Истанбул Башакшехир». Но, в отличие от участников этого раунда, у «европейцев», которые после поражений становятся свободными от участия в соревнованиях, проигравшие в парах «чемпионы» получают возможность перейти в Лигу Европы УЕФА, продолжив выступления в раунде плей-офф второго по рангу клубного континентального турнира. Среди этих везунчиков мы видим и наших хороших знакомых: чемпиона Беларуси борисовский БАТЭ, чемпиона Молдовы тираспольский «Шериф», вице-чемпиона Украины киевское «Динамо». Кстати, подопечные Александра Хацкевича, уступив швейцарцам, помогли московскому ЦСКА занять предназначенное ему место, в числе «сеянных», на жеребьёвке в Ньоне, где идущим по «нечемпионскому потоку» испанской «Севилье», итальянскому «Наполи», английскому «Ливерпулю», москвичам и португальскому «Спортингу» могли только достаться в соперники: «Стяуа», «Янг Бойз», «Ницца», «Истанбул Башакшехир» или немецкий «Хоффенхайм». Жребий дал в соперники московским армейцам швейцарский «Янг Бойз», с которым они проводят первый матч 16 августа в Бёрне.

В свою очередь соперниками «Зенита» и «Краснодара», в раунде плей-офф, могли стать остальные двадцать семь победителей третьего отборочного раунда, среди которых немало «нехилых» клубов, как испанский «Атлетик» из Бильбао, английский «Эвертон», итальянский «Милан», португальская «Брага», французский «Марсель», турецкий «Фенербахче», австрийская «Аустрия», и те команды, которые перешли из Лиги чемпионов. Только украинские клубы — киевское «Динамо» и «Александрия» (выбившая из турнира румынскую «Астру», сыграв с ней вничью в гостях (0:0) и победив на своём поле (1:0), были перед жеребьёвкой разведены по разным группам, чтобы не встретиться с россиянами.

В итоге жребий дал соперниками в двух матчах раунда плей-офф: питерцам — голландский «Утрехт», а кубанцам — сербскую «Црвену Звезду» из Белграда, первые матчи с которыми они проведут 16 и 17 августа в гостях.

Вот как выглядит, после окончания третьего отборочного раунда в Лиге чемпионов и в Лиге Европы УЕФА, рейтинг десяти лучших футбольных стран нашего континента на 16 августа 2017 года: Испания — 89,212, Германия — 63,427, Англия — 62,105, Италия —60,582, Франция — 46,831, Россия — 42,582, Португалия — 39,415, Бельгия — 37,000, Украина — 34,533, Турция — 30,500 очков.