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Вне законаСкандал

Без вины виноватые, или «Искусный план Кремля»

Украина якобы потеряла Крым из-за российских пенсионеров, которые выполнили задание Кремля по захвату полуострова. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян: «Я считаю, что было стратегической ошибкой в своё время, когда мы позволили российским пенсионерам и другим россиянам оставаться в Крыму жить и получать российскую пенсию на украинской территории. И именно эта „голота“ выполнила задание Кремля (по „захвату“ Крыма)».

Обезумевший министр

Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян высказался на тему причин исчезновения Крымского полуострова с карты Украины. Согласно мнению чиновника, контроль над республикой был потерян именно из-за российской пенсии. Наивный Владимир думает, что если бы в своё время правительство его страны не позволило россиянам жить и получать честно заработанные пенсии, то в настоящее время Крым оставался бы частью Незалежной. Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обвинил ООН в бездействии во время «захвата российской армией Крыма».

Константин Затулин, занимающий должность заместителя председателя Комитета Государственной думы России по вопросам Содружества Независимых Государств, прокомментировал слова украинского министра Омеляна об отсутствии необходимости у жителей Незалежной ездить на территорию Российской Федерации и самопровозглашенных ЛНР и ДНР, назвав их «приливом националистических чувств обезумевшего министра». Согласно мнению Затулина, указывать своим гражданам, куда им лучше всего поехать, а куда совершенно не стоит соваться, не является признаком демократического государства. Владимир Омелян и на этот раз сумел выкрутиться, порекомендовав своим соотечественникам ездить в европейские страны, а не в Россию и на «оккупированные ею территории». На что Затулин ответил, что запрет для граждан Незалежной на поездки в Россию никак не ускорит продвижение их страны в сторону Европы.

Порвать все связи

По словам Омеляна, об отсутствии необходимости у украинцев ездить в Россию свидетельствует политика Незалежной: «Если мы движемся в Европу, так давайте ездить в европейские страны. Нам нечего посещать Россию, а также оккупированные ею территории Донбасса». Как отметил министр инфраструктуры Украины, именно по инициативе подконтрольного ему ведомства было принято решение прекратить поддерживать авиационное сообщение с Российской Федерацией, а также самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Омелян подчеркнул, что транспортная блокада Крыма была осуществлена именно по инициативе украинских властей. «Мы остановили железнодорожное пассажирское и грузовое сообщение с Крымом, — сказал Омелян. — Я считаю, что нечего туда соваться. Есть смысл ездить в Россию только тем, у кого там есть семьи, но с обязательным возвратом на территорию Украины».

Как известно, в марте 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России 18 марта. Потому всё, что думает и говорит украинский министр, да и другие чиновники Незалежной по поводу Крыма, просто невозможно воспринимать всерьёз.

Анастасия СМИРНОВА
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 442 от 11 августа 2017 года

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Просмотров: 316 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:49

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