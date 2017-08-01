В КФУ – новый ректор

Сергея Донича сменил керчанин Андрей Фалалеев

Глава Крыма Сергей Аксенов представил членам Наблюдательного совета Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского нового руководителя вуза — профессора, доктора технических наук Андрея Фалалеева.

Навстречу новым горизонтам

«Я абсолютно уверен, что мы сможем выстроить такой формат взаимодействия, который в первую очередь даст плюс студентам, обучающимся в КФУ. Мы договорились о расширении взаимодействия с правительством Республики Крым. Первая задача — обеспечить выпускников работой. Андрей Павлович — замечательный специалист, и я уверен, что университет заживет новой жизнью», — отметил Сергей Аксенов.

Андрей Фалалеев отметил, что университет должен стать опорой для региона в подготовке кадрового потенциала и стать драйвером инновационного процесса.

«Я рассчитываю на поддержку коллектива, и двери моего кабинета всегда открыты для идей и предложений. Уверен, что мы вместе построим такой университет, который поможет воспитать уникальные таланты и сделать из вуза уникальную площадку развития», — подчеркнул Фалалеев.

Сергей Аксенов, возглавляющий Наблюдательный совет КФУ, напомнил собравшимся, что никакие поставленные перед вузом задачи со сменой ректора не отменяются.

Приятно было иметь дело

Сергей Донич, занимавший должность ректора КФУ в последние годы, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Приказ министра образования и науки РФ Ольги Васильевой зачитала заместитель директора департамента государственной службы и кадров федерального ведомства Вера Самородова.

СПРАВКА КТ:

Андрей Павлович Фалалеев — уроженец Керчи, 1972 года рождения. Окончил Севастопольский приборостроительный институт, факультет технологии и автоматизации машино-, приборостроения и транспорта (ТАМПТ). Преподавал в СПИ. Работал ответственным секретарем приемной комиссии. Был заместителем декана ТАМПТ. С 2008 года занял должность проректора по научной работе СевНТУ. В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2013 году — докторскую. При создании СевГУ после Крымской весны также стал проректором по научной работе. Последние полтора года возглавлял институт передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.